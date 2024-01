Kuu­sa­lu val­las Kõn­nus te­gut­se­va Tei­se Kü­la Teat­ri näit­le­ja ja la­vas­ta­ja Pil­le Smir­no­va päl­vis Saa­re­maal Ku­res­saa­res 5.-7. jaa­nua­ri­ni toi­mu­nud har­ras­tus­teat­ri­te rii­gi­fes­ti­va­lil näit­le­jap­ree­mia vai­mu­hai­ge rol­li eest la­vas­tu­ses „4.48 psüh­hoos“. Fes­ti­va­lil osa­le­sid 10 la­vas­tust üle Ees­ti. Rii­gi­fes­ti­va­li­le pää­ses eelvalikuga, osa­le­jad olid va­li­tud 41 la­vas­tu­se hul­gast vi­deo­te põh­jal. Pil­le Smir­no­va: „Rii­gi­fes­ti­va­li­le va­li­ti la­vas­tu­sed sü­gi­sel ja sai­me rõõ­mus­ta­va tea­te, et ole­me eda­si pää­se­nud. See oli pin­ge­li­sem ja suu­ri­ma täht­su­se­ga fes­ti­val, kus olen osa­le­nud. Kõik la­vas­tu­sed olid vä­ga kõr­gel ta­se­mel. Näit­le­jap­ree­mia oli suur tun­nus­tus. Žürii ta­ga­si­si­de oli tun­nus­tav ja ol­di ül­la­tu­nud, et miks kü­la­tea­ter va­lis sel­li­se tü­ki. Vas­ta­sin, na­gu olen ik­ka vas­ta­nud, et miks ka mit­te.“