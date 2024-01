Möö­du­nud nä­da­lal oli es­mas­päe­vast nel­ja­päe­va­ni Kuu­sa­lu kesk­koo­li juu­res mo­biil­ne ham­bak­lii­nik Ham­ba­buss, õpi­las­te­le teh­ti suu­ter­vi­se kont­rol­le. Tee­nus on las­te­le ja las­tea­su­tus­te­le ta­su­ta. Kuu­sa­lu koo­lis olid nel­jaks päe­vaks Ham­ba­bus­si kont­rol­li­le re­gist­ree­ri­tud 162 õpi­last, bus­sis te­gut­se­sid kaks ka­bi­net­ti. Di­rek­tor Kris­ti Ta­rik üt­les, et Ham­ba­bus­si mees­kond võt­tis ise koo­li­ga ühen­dust ja pak­kus kont­rol­li­mi­se või­ma­lust: „Ole­me tä­nu­li­kud, et nad leid­sid või­ma­lu­se mei­le tul­la.“ Ham­ba­bus­si pro­jek­ti­juht He­li Tam­me­rand-Vin­kel sel­gi­tas, et Ham­ba­bus­sis ra­vi ei teos­ta­ta, te­gu on suu­ter­vi­se en­ne­tus­te­ge­vu­se­ga, li­saks kont­rol­li­le rää­gi­tak­se õpi­las­te­le suu­hool­du­sest. Lap­se­va­ne­mad saa­vad kont­roll­tu­le­mu­si nä­ha lap­se di­gi­loos. Las­te suu­ter­vi­se kon­trol­le ja en­ne­tus­te­ge­vu­si ra­has­tab Ter­vi­se­kas­sa.