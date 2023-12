Ani­ja val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja 27. no­vemb­rist 29. det­semb­ri­ni kest­va ela­ni­ke­kam­paa­nia „Re­gist­ree­ri end Ani­ja val­la ela­ni­kuks!“, mil­le ees­märk on saa­da re­gist­ris­se juur­de uu­si val­la­ko­da­nik­ke. Val­la vee­bi­le­hel, sot­siaal­mee­dias ja aja­le­hes aval­da­tak­se kam­paa­nia ajal ini­mes­te pil­ti­de­ga sõ­nu­meid, miks nei­le meel­dib Ani­ja val­las ela­da. Sel­le­ga soo­vi­tak­se mõt­le­ma pan­na ja end val­lae­la­ni­keks re­gist­ree­ri­ma eel­kõi­ge ini­me­si, kes ela­vad küll Ani­ja val­las, aga on sis­se­kir­ju­ta­tud mu­ja­le.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor üt­les, et ei os­ka ar­va­ta, kui pal­ju võib sel­li­seid ini­me­si Ani­ja val­las ol­la, kuid rõ­hu­tas, et aren­gu ta­ga­mi­seks on val­la­le olu­li­ne iga re­gist­ree­ri­tud ko­da­nik. Ta mär­kis, et pea­mi­ne põh­jus, miks osa seal­seid ela­nik­ke po­le Ani­ja val­la ela­ni­ke re­gist­ris, on tal­lin­las­te­le pa­ku­tav ta­su­ta ühist­rans­port.

„Sel­le­ga me võis­tel­da ei suu­da, val­lal po­le nii pal­ju või­ma­lu­si, et Tal­lin­nas tööl käi­vaid ini­me­si sel­lest suu­re­ma hü­ve­ga mee­li­ta­da,“ tõ­des Rii­vo Noor.

Ta li­sas, et see po­leks ka õig­la­ne Keh­ra, Aeg­vii­du ja Ani­ja val­la kü­la­de pal­ju­de ela­ni­ke suh­tes, kes töö­ta­vad küll pea­lin­nas, kuid on ik­ka­gi ko­du­val­la ela­ni­ke re­gist­ris: „Tean, et mõ­ned Ani­ja val­last Tal­lin­nas ühist­rans­por­di­ga tööl käi­vad ini­me­sed on end iga aas­ta lõ­pus re­gist­ree­ri­nud Ani­ja val­la ela­ni­keks, et nen­de järg­mi­se aas­ta ük­si­ki­si­ku tu­lu­mak­sust lae­kuks osa Ani­ja val­la­le. Uue aas­ta al­gu­ses on nad end taas re­gist­ree­ri­nud pea­lin­na ko­da­ni­keks, et saak­sid ka­su­ta­da seal­set ta­su­ta ühist­rans­por­ti.“

Kõi­gi hil­je­malt 29. det­semb­ril oma rah­vas­ti­ku­re­gist­ri­järg­seks elu­ko­haks Ani­ja val­la re­gist­ree­ri­nute vahel, loo­sib val­la­va­lit­sus väl­ja kolm tä­nu­kin­gi­tust. Kõi­gi se­nis­te ela­ni­ke, kel­le elu­koht 1. jaa­nua­ri sei­su­ga on Ani­ja vald, vahel loo­si­tak­se väl­ja kolm auhinda.

Kin­gi­tu­se­saa­jad sel­gu­vad tu­le­va aas­ta 9. jaa­nua­ril ar­vu­ti­prog­ram­mi abil ning iga võit­ja saab va­li­da en­da­le kol­mest kin­gi­tu­sest mee­le­pä­ra­sei­ma: El­ro­ni sõi­duk­re­dii­di 300 eu­ro väär­tu­ses, Coo­pi 300eu­ro­se kin­ke­kaar­di või Circ­le K kü­tu­se­kaar­di 300 eu­ro väär­tu­ses.

Kam­paa­nia kes­tab 29. det­semb­ri­ni, val­la­va­nem rõhutab, et ela­ni­kuks re­gist­ree­ri­mine ei jääks vii­ma­se­le mi­nu­ti­le. Registreerida saab rah­vas­ti­ku­re­gist­ri ise­tee­nin­dus­por­taa­lis või val­la­va­lit­su­ses ko­ha­peal. Si­se­mi­nis­tee­riu­mi ko­du­le­helt leiab ka elu­ko­ha­tea­te blan­keti, mille saab koos isi­kut tõen­da­va do­ku­men­di koo­pia­ga saata pos­ti­ga val­la­va­lit­sus­se.