„Meil on tiimitöö – inimene on tervisekeskuse, mitte nimistu patsient. Tänu sellele saame ka Arukülas pakkuda kvaliteetset teenust,“ ütleb Rene Jaks, Kodudoktori PAK Sinu Arst OÜ tegevjuht.
Alates möödunud aasta 1. oktoobrist võttis pealinnas tegutsev perearstikeskus üle Aruküla endise perearsti nimistu ja tööruumid Piiri tänava hoones. Hiljuti värskenduse saanud ruumides töötavad igapäevaselt perearst Johannes Rooso ning pereõed Riin Kibin, Heli Ringo-Koorem ja Carolin Sepp. Kolmapäeviti on kohal ka teine perearst Anna Luik, kes peamiselt teeb väikelaste tervisekontrolli. Kord nädalas võtab nii lapsi kui täiskasvanuid vastu veel füsioterapeut Pille Voogla, täiskasvanuile käib Tallinnast ka füsioterapeut Martin Vahimets.
Arstid kahele nimistule
Doktor Johannes Rooso nimistus, mida varem pidas Aruküla eelmine perearst Helgi Vain, on üle 2200 patsiendi. Möödunud aastal avatud teises nimistus, mille pidaja on Anna Luik, on neid ligi 100.
Johannes Rooso selgitab, et tegelikult ei tehta vahet, kumba nimistusse inimene kuulub, sest ravib arst, kelle vastuvõtuaeg inimesele paremini sobib.
„Anna Luik tegeleb rohkem tervete laste jälgimisega. Kõik laste tervisearenguga seotud vastuvõtud planeerimegi kolmapäevale. Kui on ajakriitilisem mure, võtan mina samuti lapsi vastu,“ sõnab ta.
Lisaks pakub Sinu Arst Aruküla arstide nimistutes olevatele inimestele võimalust käia vastuvõtul ka nende Tallinnas Pärnu maanteel asuvas kliinikus. Johannes Rooso sõnul on nii neid, kes käivad esialgu tema juures ja seejärel linnas ning ka vastupidi, kuid on ka neid, kes käivad mõnikord Aruküla, teinekord Tallinna arstide juures, kuidas parasjagu mugavam.
„Minu vastuvõtuajad on ikkagi valdavalt täis. Seda muret ei ole, et tööd oleks vähe,“ sõnab Aruküla perearst.
Ajakriitilise probleemiga saab tema vastuvõtule samal või järgmisel päeval, aga kui pole kiiret abi vajav häda, siis enamasti nädala-kahe jooksul: „Kui õde leiab, et eelnevalt on vaja patsiendile teha mõned uuringud, siis oleneb vastuvõtule kutsumine sellest, kui kiiresti saab uuringud tehtud. Nende põhjal on ka minul lihtsam raviotsuseid vastu võtta.“
Enne arsti vastuvõtule suunamist tegelevad patsientidega pereõed, kui vaja, teevad analüüsid, määravad uuringud. Nad konsulteerivad ka arstiga, vajadusel suunavad tema vastuvõtule. Johannes Rooso sõnul on siiski ka neid, kes soovivad kohe arsti juurde saada.
„Püüame selgitada, kui üksi kõik patsiendid vastu võtaksin, siis oleks iga meditsiiniline otsus kordades halvem. Ühest küljest lahendavad õed ära paljud probleemid, mida nemad oskavad, teiseks teevad nad ära eeltöö, et minul oleks vastuvõtul rohkem aega arstispetsiifiliseks tegevuseks,“ räägib ta.
Aruküla perearst kinnitab, et tema patsiendid on toredad ning neilt esimese poole aasta jooksul saadud tagasiside on olnud valdavalt positiivne: „Soovin teha patsiendiga koostööd ja püüan, et ükski neist ei läheks vastuvõtult ära negatiivsete emotsioonidega.“
Pereõed roteeruvad
Aruküla tervisekeskuse kolmel pereõel ei ole kindlat tööjaotust ega igal neist oma kabinetti. „Roteerume,“ ütleb Riin Kibin, ainus, kes töötas Aruküla tervisekeskuses ka eelmise perearsti ajal. Üks endine kolleeg jäi sügisel pensionile, teine läks tööle kodule lähemale. Kaks uut kolleegi töötasid varem Sinu Arsti Tallinna kliinikus.
Aruküla pereõdedel on kindlaks määratud töögraafik, mille alusel kordamööda vastatakse ühel päeval patsientide kõnedele või e-visiidi kaudu saadetud kirjadele, teisel võetakse patsiente vastu või tehakse protseduure. Samuti ei kuulu ükski õde kindla nimistu juurde ega ole neist ühelgi nii-öelda oma patsiente, ka see on roteeruv. Püütakse vaid jälgida, et kui inimene on ühe tervisemurega tervisekeskusesse pöördunud, tegeleb temaga selle probleemi lahendamiseni üks õde.
Pereõed teevad Arukülas kohapeal ka kõik esmatasandil vajalikud uuringud. Verd saab anda neljal päeval nädalas kuni lõunani. Veri konserveeritakse, kaks korda nädalas saadetakse Synlabi laborisse. Vereproovi andmiseks peab patsiendil olema arsti või pereõe saatekiri.
Heli Ringo-Koorem räägib, inimestele teeb muret, et Aruküla tervisekeskus ei võta vastu telefonikõnesid või on number pidevalt kinni. Ta selgitab, et helistajate numbrid salvestuvad ning pereõed helistavad alati tagasi: „Keegi ei pea muretsema, et abita jääb. Kui tagasi helistame, on meil aega süveneda inimese digilukku. Seda ei jõua, kui pead parajasti vereproovi võtma. Enamasti helistavad need, kel on vaja ravimiretsepte pikendada.“
Carolin Sepp lisab, et sageli saab helistamisest kiiremini neilt vastuse e-visiidi keskkonna kaudu. Sinna saab pöörduda ööpäevaringselt, kuid vastatakse siiski vaid tööaegadel. Pereõed kinnitavad, et Arukülas saavad e-visiidi kasutamisega hakkama ka eakad, neil on isegi üks üle 90 aasta vanune patsient, kes selle kaudu pöördub. Pereõed juhivad veel tähelepanu, et isegi kui inimene haigestub nädalavahetusel, peaks ta e-visiidi kaudu pöörduma samal päeval, sest töövõimetuslehe saab avada alates pöördumise päevast.