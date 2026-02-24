Wednesday, 25.02.2026
Aru­kü­la staa­dio­nil ehi­ta­ti lu­me­lin­na

Külli Koppelmaa
Pe­re­kond KAIT­SA tä­his­tas Aru­kü­la lu­me­lin­nas va­nae­ma sün­ni­päe­va. TAAVI SOONTAK, KRISTI SOONTAK, KEIU KAITSA, AARNE KAITSA, sünnipäeva tähistanud SIRJE KAITSA, AILEN VALI, GREGOR VALI ja INGMAR VALI (paremal) ning taga NORA SOONTAK, HUGO SOONTAK, GUSTAV KAITSA ja nende sõber KEVIN UUSTAL valmistasid lumest turnimiseks-liulaskmiseks mõeldud kaheksajala, mis süm­bo­li­see­ris ka nen­de en­da pe­re kol­me põlv­kon­da. Fo­to Merlis Uustal

Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ja Raa­si­ku Val­la Sport kor­ral­da­sid Aru­kü­las lau­päe­val, 14. veeb­rua­ril ta­lis­por­di­päe­va – päe­val ehi­ta­ti staa­dio­nil lu­me­lin­na ning jää­väl­ja­kul olid ho­ki­võist­lu­sed ja ui­su­ta­ja­te esi­ne­mi­ne, õh­tul ui­su­dis­ko.

„Ku­na ilm oli külm ja käi­vad olüm­pia­män­gud, siis lu­me­lin­na ehi­ta­jaid ei ol­nud pal­ju, aga lap­si oli see-eest rohkelt. Pal­jud olid pe­re­de­ga kel­gu­mäel ning lu­me­lin­na käis uudistamas ka võõ­rast rah­vast, kes olid tul­nud ho­ki­män­ge vaa­ta­ma,“ rää­kis kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Lu­me­ku­ju­de val­mis­ta­mi­seks oli staa­dio­nia­la­le trak­to­ri­ga kok­ku lü­ka­tud kõr­ge lu­me­vall. Aru­kü­la noor­te­juht Ee­rik Hunt meis­ter­das koos lu­me­lin­na ehi­ta­ma tul­nud las­te­ga sel­les­se tun­ne­li ning koo­pa, pisemad lap­sed ku­jun­da­si­d lu­me­tük­ki­dest väi­ke­seid sü­da­meid. Kõ­va­de lu­me­ka­ma­ka­te kok­ku­su­la­ta­mi­seks toodi staa­dio­ni­ma­jast ämb­ri­te kau­pa vett.

TUU­LI SAU­PÕLD ja MIKK SIL­LAS­TE koos tüt­re LIS­SE­LI ja poeg LAR­SI­GA meis­ter­da­sid Aru­kü­la staa­dio­ni­le suu­re sü­da­me, mil­le juu­res on või­ma­lik sõb­ra­pil­te te­ha. Fo­to Ee­rik Hunt

Tuu­li Sau­põld ja Mikk Sil­las­te koos 8aas­ta­se tüt­re Lis­se­li ja 7aas­ta­se po­ja Lar­si­ga olid ju­ba ko­dus val­mis mõel­nud, et ta­ha­vad sõb­ra­päe­va pu­hul meis­ter­da­da lu­mest sü­da­me, mil­le juu­res on kõi­gil või­ma­lik koos sõp­ra­de­ga te­ha sõb­ra­päe­va­pil­te. Sü­da vär­vi­ti pu­na­seks ning sel­le sis­se pan­di põ­le­ma küün­lad.

„Võt­si­me ko­dust kaa­sa la­bi­da, sae, haam­ri ja ämb­rid. Plaanid olid suuremad ja fan­taa­siat vä­ga pal­ju ka­su­ta­da ei saa­nud, sest kül­ma tõt­tu ei ha­ka­nud lu­mi kok­ku, kuid and­si­me en­dast pa­ri­ma. Su­la­ta­si­me lu­me vee abil suu­reks kuu­bi­kuks ja sel­lest saa­gi­si­me väl­ja sü­da­me,“ ju­tus­tas Tuu­li Sau­põld.

Ta üt­les, et püüa­vad pe­re­ga ko­ha­li­kel üri­tus­tel osaleda nii pal­ju kui või­ma­lik: „Käi­sin ju­ba lap­se­na oma pe­re­ga siin lu­me­lin­na te­ge­mas, sel­lest on mi­tu­küm­mend aas­tat möö­das, to­re on neid tra­dit­sioo­ne taa­se­lus­ta­da. Kui­gi väi­ke­se sü­da­me te­ge­mi­seks oli pä­ris pal­ju tööd, on kõi­ge äge­dam, et sai­me koos pe­re­ga õues vah­valt ae­ga vee­ta.“

Tei­ne suu­rem selts­kond, kes ehi­tas lu­mest tre­pi ja liu­mä­ge­de­ga ka­hek­sa­ja­la, oli kol­mest põlv­kon­nast koos­nev pe­re­kond Kait­sa. Ne­mad tä­his­ta­sid seal va­nae­ma Sir­je Kait­sa 73. sün­ni­päe­va. Li­saks va­nae­ma­le olid ko­hal te­ma kaks tü­tart ja poeg, mi­nia ja väi­me­hed ning ne­li lap­se­last. Mi­nia Keiu Kait­sa sel­gi­tas, et va­nae­ma Sir­je sün­ni­päe­va on ala­ti tä­his­ta­tud mõ­ne ak­tiiv­se vä­li­te­ge­vu­se­ga, sest va­nae­ma on en­di­ne ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ning and­nud oma lii­ku­va elu­vii­si eda­si ka las­te­le ja lap­se­las­te­le. Tä­na­vu plaa­ni­ti esial­gu min­na ra­ba­mat­ka­le, kuid Sir­je Kait­sa mär­kas Fa­ce­boo­kis kuu­lu­tust, et Aru­kül­la kut­su­tak­se lu­me­lin­na te­ge­ma. Ta ar­vas, et kui ju­ba kor­ral­da­tak­se nii vah­va et­te­võt­mi­ne, soo­vib oma sün­ni­päe­val pe­re­ga osa võt­ta.

Keiu Kait­sa mär­kis, et ilm oli päi­ke­se­li­ne ning te­gut­se­des külm ei ol­nud, neil olid kaa­sas ka tee ja pi­ru­kad, va­he­peal pee­ti pik­nik­ku. Ta sõ­nas, et idee te­ha lu­mest ka­hek­sa­jalg, tu­li spon­taan­selt, sest taht­sid te­ha mi­da­gi prak­ti­list, kus las­tel oleks või­ma­lik ro­ni­da ja liu­gu las­ta: „Pi­de­valt oli juu­res pal­ju mu­di­la­si, kes taht­sid se­da ju­ba kat­se­ta­da. Ne­mad tes­ti­sid ja and­sid mei­le ta­ga­si­si­det, kui­das li­bi­seb või kui jäid ku­sa­gi­le kin­ni.“

Lu­me­linn jääb Aru­kü­la staa­dio­ni­le lap­si rõõ­mus­ta­ma nii kauaks, ku­ni ära su­lab.

