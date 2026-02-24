Aruküla Kultuuriselts ja Raasiku Valla Sport korraldasid Arukülas laupäeval, 14. veebruaril talispordipäeva – päeval ehitati staadionil lumelinna ning jääväljakul olid hokivõistlused ja uisutajate esinemine, õhtul uisudisko.
„Kuna ilm oli külm ja käivad olümpiamängud, siis lumelinna ehitajaid ei olnud palju, aga lapsi oli see-eest rohkelt. Paljud olid peredega kelgumäel ning lumelinna käis uudistamas ka võõrast rahvast, kes olid tulnud hokimänge vaatama,“ rääkis kultuurijuht Garina Toomingas.
Lumekujude valmistamiseks oli staadionialale traktoriga kokku lükatud kõrge lumevall. Aruküla noortejuht Eerik Hunt meisterdas koos lumelinna ehitama tulnud lastega sellesse tunneli ning koopa, pisemad lapsed kujundasid lumetükkidest väikeseid südameid. Kõvade lumekamakate kokkusulatamiseks toodi staadionimajast ämbrite kaupa vett.
Tuuli Saupõld ja Mikk Sillaste koos 8aastase tütre Lisseli ja 7aastase poja Larsiga olid juba kodus valmis mõelnud, et tahavad sõbrapäeva puhul meisterdada lumest südame, mille juures on kõigil võimalik koos sõpradega teha sõbrapäevapilte. Süda värviti punaseks ning selle sisse pandi põlema küünlad.
„Võtsime kodust kaasa labida, sae, haamri ja ämbrid. Plaanid olid suuremad ja fantaasiat väga palju kasutada ei saanud, sest külma tõttu ei hakanud lumi kokku, kuid andsime endast parima. Sulatasime lume vee abil suureks kuubikuks ja sellest saagisime välja südame,“ jutustas Tuuli Saupõld.
Ta ütles, et püüavad perega kohalikel üritustel osaleda nii palju kui võimalik: „Käisin juba lapsena oma perega siin lumelinna tegemas, sellest on mitukümmend aastat möödas, tore on neid traditsioone taaselustada. Kuigi väikese südame tegemiseks oli päris palju tööd, on kõige ägedam, et saime koos perega õues vahvalt aega veeta.“
Teine suurem seltskond, kes ehitas lumest trepi ja liumägedega kaheksajala, oli kolmest põlvkonnast koosnev perekond Kaitsa. Nemad tähistasid seal vanaema Sirje Kaitsa 73. sünnipäeva. Lisaks vanaemale olid kohal tema kaks tütart ja poeg, minia ja väimehed ning neli lapselast. Minia Keiu Kaitsa selgitas, et vanaema Sirje sünnipäeva on alati tähistatud mõne aktiivse välitegevusega, sest vanaema on endine kehalise kasvatuse õpetaja ning andnud oma liikuva eluviisi edasi ka lastele ja lapselastele. Tänavu plaaniti esialgu minna rabamatkale, kuid Sirje Kaitsa märkas Facebookis kuulutust, et Arukülla kutsutakse lumelinna tegema. Ta arvas, et kui juba korraldatakse nii vahva ettevõtmine, soovib oma sünnipäeval perega osa võtta.
Keiu Kaitsa märkis, et ilm oli päikeseline ning tegutsedes külm ei olnud, neil olid kaasas ka tee ja pirukad, vahepeal peeti piknikku. Ta sõnas, et idee teha lumest kaheksajalg, tuli spontaanselt, sest tahtsid teha midagi praktilist, kus lastel oleks võimalik ronida ja liugu lasta: „Pidevalt oli juures palju mudilasi, kes tahtsid seda juba katsetada. Nemad testisid ja andsid meile tagasisidet, kuidas libiseb või kui jäid kusagile kinni.“
Lumelinn jääb Aruküla staadionile lapsi rõõmustama nii kauaks, kuni ära sulab.