Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts ja Raa­si­ku Val­la Sport kor­ral­da­sid Aru­kü­las lau­päe­val, 14. veeb­rua­ril ta­lis­por­di­päe­va – päe­val ehi­ta­ti staa­dio­nil lu­me­lin­na ning jää­väl­ja­kul olid ho­ki­võist­lu­sed ja ui­su­ta­ja­te esi­ne­mi­ne, õh­tul ui­su­dis­ko.

„Ku­na ilm oli külm ja käi­vad olüm­pia­män­gud, siis lu­me­lin­na ehi­ta­jaid ei ol­nud pal­ju, aga lap­si oli see-eest rohkelt. Pal­jud olid pe­re­de­ga kel­gu­mäel ning lu­me­lin­na käis uudistamas ka võõ­rast rah­vast, kes olid tul­nud ho­ki­män­ge vaa­ta­ma,“ rää­kis kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas.

Lu­me­ku­ju­de val­mis­ta­mi­seks oli staa­dio­nia­la­le trak­to­ri­ga kok­ku lü­ka­tud kõr­ge lu­me­vall. Aru­kü­la noor­te­juht Ee­rik Hunt meis­ter­das koos lu­me­lin­na ehi­ta­ma tul­nud las­te­ga sel­les­se tun­ne­li ning koo­pa, pisemad lap­sed ku­jun­da­si­d lu­me­tük­ki­dest väi­ke­seid sü­da­meid. Kõ­va­de lu­me­ka­ma­ka­te kok­ku­su­la­ta­mi­seks toodi staa­dio­ni­ma­jast ämb­ri­te kau­pa vett.

Tuu­li Sau­põld ja Mikk Sil­las­te koos 8aas­ta­se tüt­re Lis­se­li ja 7aas­ta­se po­ja Lar­si­ga olid ju­ba ko­dus val­mis mõel­nud, et ta­ha­vad sõb­ra­päe­va pu­hul meis­ter­da­da lu­mest sü­da­me, mil­le juu­res on kõi­gil või­ma­lik koos sõp­ra­de­ga te­ha sõb­ra­päe­va­pil­te. Sü­da vär­vi­ti pu­na­seks ning sel­le sis­se pan­di põ­le­ma küün­lad.

„Võt­si­me ko­dust kaa­sa la­bi­da, sae, haam­ri ja ämb­rid. Plaanid olid suuremad ja fan­taa­siat vä­ga pal­ju ka­su­ta­da ei saa­nud, sest kül­ma tõt­tu ei ha­ka­nud lu­mi kok­ku, kuid and­si­me en­dast pa­ri­ma. Su­la­ta­si­me lu­me vee abil suu­reks kuu­bi­kuks ja sel­lest saa­gi­si­me väl­ja sü­da­me,“ ju­tus­tas Tuu­li Sau­põld.

Ta üt­les, et püüa­vad pe­re­ga ko­ha­li­kel üri­tus­tel osaleda nii pal­ju kui või­ma­lik: „Käi­sin ju­ba lap­se­na oma pe­re­ga siin lu­me­lin­na te­ge­mas, sel­lest on mi­tu­küm­mend aas­tat möö­das, to­re on neid tra­dit­sioo­ne taa­se­lus­ta­da. Kui­gi väi­ke­se sü­da­me te­ge­mi­seks oli pä­ris pal­ju tööd, on kõi­ge äge­dam, et sai­me koos pe­re­ga õues vah­valt ae­ga vee­ta.“

Tei­ne suu­rem selts­kond, kes ehi­tas lu­mest tre­pi ja liu­mä­ge­de­ga ka­hek­sa­ja­la, oli kol­mest põlv­kon­nast koos­nev pe­re­kond Kait­sa. Ne­mad tä­his­ta­sid seal va­nae­ma Sir­je Kait­sa 73. sün­ni­päe­va. Li­saks va­nae­ma­le olid ko­hal te­ma kaks tü­tart ja poeg, mi­nia ja väi­me­hed ning ne­li lap­se­last. Mi­nia Keiu Kait­sa sel­gi­tas, et va­nae­ma Sir­je sün­ni­päe­va on ala­ti tä­his­ta­tud mõ­ne ak­tiiv­se vä­li­te­ge­vu­se­ga, sest va­nae­ma on en­di­ne ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja ning and­nud oma lii­ku­va elu­vii­si eda­si ka las­te­le ja lap­se­las­te­le. Tä­na­vu plaa­ni­ti esial­gu min­na ra­ba­mat­ka­le, kuid Sir­je Kait­sa mär­kas Fa­ce­boo­kis kuu­lu­tust, et Aru­kül­la kut­su­tak­se lu­me­lin­na te­ge­ma. Ta ar­vas, et kui ju­ba kor­ral­da­tak­se nii vah­va et­te­võt­mi­ne, soo­vib oma sün­ni­päe­val pe­re­ga osa võt­ta.

Keiu Kait­sa mär­kis, et ilm oli päi­ke­se­li­ne ning te­gut­se­des külm ei ol­nud, neil olid kaa­sas ka tee ja pi­ru­kad, va­he­peal pee­ti pik­nik­ku. Ta sõ­nas, et idee te­ha lu­mest ka­hek­sa­jalg, tu­li spon­taan­selt, sest taht­sid te­ha mi­da­gi prak­ti­list, kus las­tel oleks või­ma­lik ro­ni­da ja liu­gu las­ta: „Pi­de­valt oli juu­res pal­ju mu­di­la­si, kes taht­sid se­da ju­ba kat­se­ta­da. Ne­mad tes­ti­sid ja and­sid mei­le ta­ga­si­si­det, kui­das li­bi­seb või kui jäid ku­sa­gi­le kin­ni.“

Lu­me­linn jääb Aru­kü­la staa­dio­ni­le lap­si rõõ­mus­ta­ma nii kauaks, ku­ni ära su­lab.