Kuu­sa­lu ale­vi­ku­va­ne­maks möö­du­nud su­vel va­li­tud Al­lan Lai­ne kor­ral­das lau­päe­val, 14. veeb­rua­ril ki­ri­ku kõr­va­le tii­gi­jää­le teh­tud ui­su­väl­ja­kul jää­dis­ko.

Sel­leks päe­vaks oli taas ava­tud en­di­ses sau­na­ma­jas su­ve ajal te­gut­se­nud koh­vik Viht ja Kah­vel. Et ui­su­ta­da oleks või­ma­lik ka õh­tul, pai­gal­das Al­lan Lai­ne tii­gi val­gus­ta­mi­seks sau­na­ma­ja kül­ge pro­žek­to­ri. See saa­di val­la tee­de- ja ma­jan­dus­spet­sia­list Ma­dis Prak­si abil, väi­ke pro­žek­tor oli üle jää­nud Kuu­sa­lu koo­li­ma­ja ehi­tu­selt. Ale­vi­ku­va­ne­ma sõ­nul saab nüüd tä­nu val­gus­tu­se­le ui­su­ta­da tii­gi­jääl ku­ni kel­la 21.

Al­lan Lai­ne tõi muu­si­ka jaoks ko­ha­le kõ­la­rid ja ka mik­ro­fo­ni, päe­va­juht oli Ras­mus Me­ri­voo.

Al­lan Lai­ne: „Te­gi­me val­gus­sõud, põ­le­sid tõr­vi­kud. Las­te­le olid män­gud ja ko­gu päe­va said kõik kat­se­ta­da kur­lin­gut. Mei­le tõi sel­leks päe­vaks 4 kur­lin­gu­ki­vi ja kaks har­ja Kuu­sa­lu kü­la ela­nik Rai­ner Mä­gi, kes on kur­lin­gu har­ras­ta­ja.“

Ale­vi­ku­va­nem li­sas, et Kuu­sa­lu tiig­ijääl on ka­vas te­ha ko­gu­kon­na­le veel üritusi ja miks ka mit­te kor­ral­da­da muu­si­ka saa­tel kur­lin­gu­võist­lus.

Kü­si­mu­se­le, kes ja kui­das ta­sub sõb­ra­päe­va jää­dis­ko ning tii­gi­jää val­gus­tu­se­ga seo­tud ku­lu­tus­te eest, vas­tas ta, et kül­lap te­ma ise: „Mul on hea meel, et tii­gi­jää on val­gus­ta­tud, rah­vast käis jää­dis­kol ja män­gu­dest võe­ti osa. See päev oli eel­kõi­ge suu­na­tud las­te­le, aga ka va­ne­mad te­gid kaa­sa. Jää­dis­ko oli esi­me­ne mi­nu kor­ral­da­tud üri­tus Kuu­sa­lu ale­vi­ku­va­ne­ma­na.“