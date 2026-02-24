Kuusalu alevikuvanemaks möödunud suvel valitud Allan Laine korraldas laupäeval, 14. veebruaril kiriku kõrvale tiigijääle tehtud uisuväljakul jäädisko.
Selleks päevaks oli taas avatud endises saunamajas suve ajal tegutsenud kohvik Viht ja Kahvel. Et uisutada oleks võimalik ka õhtul, paigaldas Allan Laine tiigi valgustamiseks saunamaja külge prožektori. See saadi valla teede- ja majandusspetsialist Madis Praksi abil, väike prožektor oli üle jäänud Kuusalu koolimaja ehituselt. Alevikuvanema sõnul saab nüüd tänu valgustusele uisutada tiigijääl kuni kella 21.
Allan Laine tõi muusika jaoks kohale kõlarid ja ka mikrofoni, päevajuht oli Rasmus Merivoo.
Allan Laine: „Tegime valgussõud, põlesid tõrvikud. Lastele olid mängud ja kogu päeva said kõik katsetada kurlingut. Meile tõi selleks päevaks 4 kurlingukivi ja kaks harja Kuusalu küla elanik Rainer Mägi, kes on kurlingu harrastaja.“
Alevikuvanem lisas, et Kuusalu tiigijääl on kavas teha kogukonnale veel üritusi ja miks ka mitte korraldada muusika saatel kurlinguvõistlus.
Küsimusele, kes ja kuidas tasub sõbrapäeva jäädisko ning tiigijää valgustusega seotud kulutuste eest, vastas ta, et küllap tema ise: „Mul on hea meel, et tiigijää on valgustatud, rahvast käis jäädiskol ja mängudest võeti osa. See päev oli eelkõige suunatud lastele, aga ka vanemad tegid kaasa. Jäädisko oli esimene minu korraldatud üritus Kuusalu alevikuvanemana.“