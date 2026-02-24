Raasiku vallavolikogu võttis teisipäeval, 10. veebruaril pärast teist lugemist vastu valla 2026. aasta eelarve. Poolt olid istungil osalenud 16 volikoguliikmest 11, vastu 2, erapooletuid oli 3.
Eelarve põhitegevuse tulud on 13 531 491,17 eurot, põhitegevuse kulud 13 248 875,81 eurot, investeerimistegevuse eelarveosa on 65 124, 08 eurot ja finantseerimistegevuse eelarveosa 1 030 455 eurot.
Maksutulusid on eelarvesse kavandatud 9 115 105 eurot. Sellest 8 826 385 eurot on tulumaks, maamaksu planeeritakse saada 288 720 eurot. Tegevustoetusi on eelarves 3 446 386,17 eurot, millest riigi toetus- ja tasandusfondist eraldatakse 3 284 383 eurot.
Eelarve kuludest 8 711 275,29 eurot ehk 65,75 protsenti läheb haridusele. Valitsemiskulusid, mille hulgas on ka 98 623 euro suurune reservfond, on 1 636 789,58 eurot ehk 12,35 protsenti eelarve kuludest. Vabaajale, kultuurile ja religioonile planeeritakse kokku 1 169 694,67 eurot ehk 8,83 protsenti kuludest. Kulud sotsiaalvaldkonnale on 902 502,79 eurot ehk 7 protsenti, keskkonnakaitsele 300 618,40 eurot ehk 2,27 protsenti, majanduskuludeks 282 337 eurot ehk 2,13 protsenti, elamu- ja kommunaalmajandusele 156 434,88 eurot ehk 1,18 protsenti. Tervishoiule on eelarves 61 333,20 eurot ning avalikule korrale ja julgeolekule 27 890 eurot.
Tänavu on plaanis investeerida 940 188,40 eurot. Sellest valla teedesse investeeritakse 350 000 eurot, millest 71 870 eurot on Raasiku Tehase tee kergliiklustee projektitoetuse omaosalus. Valla jäätmejaama Arukülas investeeritakse 293 830,40 eurot, sellest suurem osa on KIKi toetus, omaosalus on 58 766,08 eurot. 50 000 eurot on Raasiku rahvamaja ja vallamaja WC-de remondiks ning invatualeti ehitamiseks. Raasiku terviseraja valgustamiseks on koos Leader-toetusega kavandatud kokku 60 000 eurot, millest omaosalus on 15 000 eurot. Raasiku tuletõrjedepoo rekonstrueerimiseks on kavandatud kokku 40 000 eurot, kui saadakse 20 000 eurot toetust. Aruküla lasteaia välisfassaadi parandamiseks on 15 000 eurot. OÜ Raven reservkapitali tehakse sissemakse 19 000 eurot, mis on Kulli külla tuletõrje veevõtukoha rajamiseks. 112 358 eurot on mullu alustatud ja tänavu jätkuvateks investeeringuteks. Need on Raasiku aleviku keskosa detailplaneering, millele on tänavu kavandatud 32 356 eurot, ja Raveni reservkapitali ÜVK rajamiseks viimane, 80 002 euro suurune, osamakse.
Investeeringute tegemiseks on 800 000 eurot plaanis teenida elamukruntide müügist.
Laenu ei ole 2026. aastal kavas võtta, kuid aasta jooksul makstakse tagasi varasemaid laene summas 1 030 455 eurot. Seisuga 31. detsember 2025 on valla laenukohustuse jääk kokku 7 591 093 eurot.