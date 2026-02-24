Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu võt­tis tei­si­päe­val, 10. veeb­rua­ril pä­rast teist lu­ge­mist vas­tu val­la 2026. aas­ta ee­lar­ve. Poolt olid is­tun­gil osa­le­nud 16 vo­li­ko­gu­liik­mest 11, vas­tu 2, era­poo­le­tuid oli 3.

Ee­lar­ve põ­hi­te­ge­vu­se tu­lud on 13 531 491,17 eu­rot, põ­hi­te­ge­vu­se ku­lud 13 248 875,81 eu­rot, in­ves­tee­ri­mis­te­ge­vu­se eel­ar­veo­sa on 65 124, 08 eu­rot ja fi­nant­see­ri­mis­te­ge­vu­se ee­lar­veo­sa 1 030 455 eu­rot.

Mak­su­tu­lu­sid on ee­lar­ves­se ka­van­da­tud 9 115 105 eu­rot. Sel­lest 8 826 385 eu­rot on tu­lu­maks, maa­mak­su pla­nee­ri­tak­se saa­da 288 720 eu­rot. Te­ge­vus­toe­tu­si on ee­lar­ves 3 446 386,17 eu­rot, mil­lest rii­gi toe­tus- ja ta­san­dus­fon­dist eral­da­tak­se 3 284 383 eu­rot.

Ee­lar­ve ku­lu­dest 8 711 275,29 eu­rot ehk 65,75 prot­sen­ti lä­heb ha­ri­du­se­le. Va­lit­se­mis­ku­lu­sid, mil­le hul­gas on ka 98 623 eu­ro suu­ru­ne re­serv­fond, on 1 636 789,58 eu­rot ehk 12,35 prot­sen­ti ee­lar­ve ku­lu­dest. Va­baa­ja­le, kul­tuu­ri­le ja re­li­gioo­ni­le pla­nee­ri­tak­se kok­ku 1 169 694,67 eu­rot ehk 8,83 prot­sen­ti ku­lu­dest. Ku­lud sot­siaal­vald­kon­na­le on 902 502,79 eu­rot ehk 7 prot­sen­ti, kesk­kon­na­kait­se­le 300 618,40 eu­rot ehk 2,27 prot­sen­ti, ma­jan­dus­ku­lu­deks 282 337 eu­rot ehk 2,13 prot­sen­ti, ela­mu- ja kom­mu­naal­ma­jan­du­se­le 156 434,88 eu­rot ehk 1,18 prot­sen­ti. Ter­vis­hoiu­le on ee­lar­ves 61 333,20 eu­rot ning ava­li­ku­le kor­ra­le ja jul­geo­le­ku­le 27 890 eu­rot.

Tä­na­vu on plaa­nis in­ves­tee­ri­da 940 188,40 eu­rot. Sel­lest val­la tee­des­se in­ves­tee­ri­tak­se 350 000 eu­rot, mil­lest 71 870 eu­rot on Raa­si­ku Te­ha­se tee kerg­liik­lus­tee projektitoetuse oma­osalus. Val­la jäät­me­jaa­ma Aru­kü­las in­ves­tee­ri­tak­se 293 830,40 eu­rot, sel­lest suu­rem osa on KI­Ki toe­tus, omao­sa­lus on 58 766,08 eu­rot. 50 000 eu­rot on Raa­si­ku rah­va­ma­ja ja val­la­ma­ja WC-de re­mon­diks ning in­va­tua­le­ti ehi­ta­mi­seks. Raa­si­ku ter­vi­se­ra­ja val­gus­ta­mi­seks on koos Lea­der-toe­tu­se­ga ka­van­da­tud kok­ku 60 000 eu­rot, mil­lest oma­osa­lus on 15 000 eu­rot. Raa­si­ku tu­le­tõr­je­de­poo re­konst­ruee­ri­mi­seks on ka­van­da­tud kok­ku 40 000 eu­rot, kui saa­dak­se 20 000 eu­rot toe­tust. Aru­kü­la las­teaia vä­lis­fas­saa­di pa­ran­da­mi­seks on 15 000 eu­rot. OÜ Ra­ven re­serv­ka­pi­ta­li te­hak­se sis­se­mak­se 19 000 eu­rot, mis on Kul­li kül­la tu­le­tõr­je vee­võ­tu­ko­ha ra­ja­mi­seks. 112 358 eu­rot on mullu alus­ta­tud ja tä­na­vu jät­ku­va­teks in­ves­tee­rin­gu­teks. Need on Raa­si­ku ale­vi­ku kes­ko­sa de­tailp­la­nee­ring, mil­le­le on tä­na­vu ka­van­da­tud 32 356 eu­rot, ja Ra­ve­ni re­serv­ka­pi­ta­li ÜVK ra­ja­mi­seks vii­ma­ne, 80 002 eu­ro suu­ru­ne, osa­mak­se.

Investeeringute tegemiseks on 800 000 eurot plaanis teenida elamukruntide müügist.

Lae­nu ei ole 2026. aas­tal ka­vas võt­ta, kuid aas­ta jook­sul maks­tak­se ta­ga­si va­ra­se­maid lae­ne sum­mas 1 030 455 eu­rot. Sei­su­ga 31. det­sem­ber 2025 on val­la lae­nu­ko­hus­tu­se jääk kok­ku 7 591 093 eu­rot.