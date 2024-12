No­vemb­ri al­gu­ses keh­tes­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus de­tailp­la­nee­rin­gu, mil­le ees­märk on Aru­kül­la Tal­lin­na maan­tee 33 kin­nis­tu­le ra­ja­da kau­ban­dus­hoo­ne. Pla­nee­rin­gu tel­lis AS OG Elekt­ra, kes soo­vib sin­na ehi­ta­da Gros­si kaup­lu­se. Kaup­lus tu­leb Aru­kü­la pea­tä­na­va äär­de, Sü­gi­se tä­na­va uutest kor­ter­ma­ja­dest tei­se­le poo­le maan­teed asu­va põl­lu ser­va.

OG Elekt­ra ju­ha­tu­se lii­ge Ker­tu Ole üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et et­te­võt­te plaa­ni­de ko­ha­selt oleks kaup­lus pi­da­nud val­mi­ma käe­so­le­val aas­tal, kuid de­tailp­la­nee­rin­gu keh­tes­ta­mi­ne ve­nis. Prae­gu on käi­mas maa­kor­ral­dus­toi­min­gud, ka need või­vad võt­ta ka­van­da­tust roh­kem ae­ga, sest rii­gi re­gist­ri­toi­min­gu­te süs­tee­mi­ga ole­vat prob­lee­me.

„Loo­da­me, et saa­me siis­ki ke­va­del ehi­ta­mi­se­ga alus­ta­da. Kui kopp lä­heb maas­se, siis üle poo­le aas­ta ehi­ta­mi­se­ga ei lä­he,“ lau­sus ta.

Aru­kü­la pood tu­leb teis­te Gros­si poo­di­de­ga sar­na­ne, kuid suu­re­ma müü­gi­pin­na­ga kui näi­teks et­te­võt­te kaup­lu­sed Keh­ras või Kuu­sa­lus: „Meie uue­mad poed on kõik ju­ba suu­re­mad. Ole­me aru saa­nud, et ini­me­sed soo­vi­vad vä­ga laia kau­ba­va­li­kut ning se­da väi­ke­se­le poe­pin­na­le ei pa­ne. See­tõt­tu tu­leb ka Aru­kül­la üs­na suur hoo­ne, 1400 ruut­meet­rit, li­saks meie poe­le ma­hub sin­na veel paar ren­di­pin­da.“

OG Elekt­ral on Ees­tis 80 toi­du- ja es­ma­tar­be­kaup­lust, val­mi­mi­sel või et­te­val­mis­ta­mi­sel on veel mi­tu poo­di. Ker­tu Ole sõ­nul kaa­lu­tak­se en­ne iga uue kaup­lu­se asu­ko­ha va­li­mi­se ot­sus­ta­mist se­da vä­ga põh­ja­li­kult.

„Raa­si­ku val­las jäi sõe­la­le Aru­kü­la, sest see on meie sil­mis are­nev piir­kond,“ sõnas ta.

Et­te­võt­te ju­ha­tu­se lii­ge li­sas, et asu­ko­ha­va­li­ku üks olu­li­ne kri­tee­rium on ela­ni­ke arv, kui­gi OG Elekt­ra on kaup­lu­si ra­ja­nud ka Aru­kü­last väik­se­ma­tes­se koh­ta­des­se. Val­la tei­se ale­vik­ku Raa­si­ku­le Gros­si poo­di ra­ja­da ei ole plaa­nis: „Kuid ei saa vä­lis­ta­da, et ku­na­gi see tu­leb, vaa­ta­me, kui­das Aru­kü­la pood töö­le lä­heb.“

Teis­te ke­ti­poo­di­de ole­ma­s­olu OG Elekt­rat ju­ha­tu­se liik­me kin­ni­tu­sel ei hei­du­ta. Ta mär­kis, et väik­se­ma­tes koh­ta­des ei ole­gi ta­va­li­selt mi­tut poo­di ning Gros­si kaup­lu­sed kon­ku­rent­si ei pel­ga.