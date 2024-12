Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se val­la ühi­ne Lea­der-te­ge­vusg­rupp Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da te­gi PRIA-le et­te­pa­ne­ku ja­ga­da käes­o­le­va aas­ta taot­lus­voo­rust 20 pro­jek­ti­le kok­ku 436 804,37 eu­rot. Sel­lest saa­vad Ani­ja val­last 6 pro­jek­ti kok­ku 118 151,10 eu­rot, Raa­si­ku val­la 4 pro­jek­ti kok­ku 112 219,32 eu­rot ning Ko­se val­la 10 pro­jek­ti kok­ku 206 433,95 eu­rot.

Taot­lus­voor oli ava­tud 19. au­gus­tist ku­ni 7. ok­toob­ri­ni.

„Esi­ta­tud pro­jek­ti­de ta­se oli hea. Oli ka neid, kes saa­vad meilt toe­tust esi­mest kor­da,“ sõ­nas Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja aren­dus­juht Sil­le Noor.

Elu­kesk­kon­na kva­li­tee­di tõst­mi­se meet­mes, mis on mõel­dud eel­kõi­ge ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le ja va­baü­hen­dus­te­le in­ves­tee­rin­gu­toe­tu­seks, võis ühe­le pro­jek­ti­le taot­le­da ku­ni 45 000 eu­rot. Meet­me­maht oli 242 465 eu­rot, toe­tus­teks ja­ga­ti 224 205,38 eu­rot. Kõik 7 esi­ta­tud pro­jek­ti said toe­tu­se ning ku­na roh­kem taot­lu­si ei ol­nud, jäi 18 259,62 eu­rot ja­ga­ma­ta. Sil­le Noo­r sel­gi­tas, et jääk li­sa­tak­se 2025. aas­ta taot­lus­voo­ru­le.

Esi­ta­tud pro­jek­ti­dest olid Ko­se val­last 3, Ani­ja ja Raa­si­ku val­last kum­mast­ki 2.

SA Ani­ja Mõi­sa Hal­dus saab Ani­ja mõi­sa­par­gi õp­pe­ra­ja „Meel­te ja ko­ge­mus­te tee“ eda­si­a­ren­da­mi­seks 30 992 eu­rot.

MTÜ-­le Aeg­vii­du Pääs­te­selts an­tak­se ko­man­do­hoo­ne­le tur­va­li­se li­gi­pää­su ra­ja­mi­seks ja kin­nis­tul asu­va­te nõl­va­de kind­lus­ta­mi­seks 34 493,80 eu­rot.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus saab Raa­si­ku män­gu­väl­ja­ku laien­da­mi­seks 37 462,77 eu­rot.

MTÜ-­le Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts an­tak­se rah­va­maj­ja kaa­s­ajas­ta­tud val­gus- ja he­li­teh­ni­ka soe­ta­mi­seks 35 645,47 eu­rot.

Et­te­võt­lu­se meet­me maht oli 215 525 eu­rot. Taot­le­jaid oli kok­ku 10, toe­tust said 7 pro­jek­ti kok­ku 174 882,16 eu­rot. Kolm pro­jek­ti jäid ra­has­tu­se­ta, sest ei üle­ta­nud lä­ven­dit, neist kaks ei üle­ta­nud ka meet­mes­pet­sii­fi­lis­te kri­tee­riu­mi­te lä­ven­dit, mis on 60 prot­sen­ti mak­si­mum­hin­ne­test.

Sil­le Noor: „Ku­na soo­vi­me, et piir­kon­nas oleks ta­su­vaid töö­koh­ti, hin­da­me ala­nud ra­has­tus­pe­rioo­dil pro­jek­ti­des se­da, kas luuak­se uu­si piir­kon­na ja te­ge­vu­sa­la kesk­mi­se pal­ga­ga töö­koh­ti. Tei­ne meet­mes­pet­sii­fi­li­ne kri­tee­rium on uu­te too­de­te või tee­nus­te loo­mi­ne või se­nis­te vii­mi­ne uue­le ta­se­me­le. Kui eel­mi­stel pe­rioo­di­del said roh­kem punk­te et­te­võt­lusp­ro­jek­tid, mil­le­ga soo­vi­ti jõu­da eks­por­di­ni, siis nüüd pi­gem need, mis pa­ku­vad piir­kon­na ela­ni­ke­le ka­su­lik­ke too­teid ja tee­nu­seid.“

Ühe­le pro­jek­ti­le sai taot­le­da ku­ni 35 000 eu­rot. Toe­ta­tud pro­jek­ti­dest 2 on Ani­ja val­last, 1 Raa­si­ku val­last ja 4 Ko­se val­last. Meet­me jääk 40 642,84 eu­rot li­sa­tak­se sa­mu­ti järg­mi­se aas­ta taot­lus­voo­ru­le.

Raa­si­ku val­last an­tak­se OÜ­le Var­sa­kab­jad 34 997,60 eu­rot Pe­ri­la kül­la ho­bus­te ma­neeži ehi­ta­mi­seks.

Ani­ja val­last saab Aeg­vii­dus te­gut­sev OÜ Ines Im­pex rai­de­ri ja trei­le­ri ost­mi­seks 11 473,06 eu­rot.

MTÜ-le Voo­se Kõrts an­tak­se 28 000,48 eu­rot Voo­se Päi­ke­se­ko­du­le ka­he 12ko­ha­li­se käm­pin­gu soe­ta­mi­seks.

Ko­gu­kon­da­de või­me­ku­se suu­ren­da­mi­se meet­mes­se esi­ta­ti 7 taotlust. Kõik üle­ta­sid lä­ven­di, kuid üks pro­jek­ti jäi toe­tu­se­ta, sest ra­ha ei ja­gu­nud ning üks sai toe­tust kü­si­tust väik­se­mas ma­hus. Kok­ku ja­ga­ti meet­mest 37 716,83 eu­rot. Toe­ta­tud pro­jek­ti­dest 2 on Ani­ja, 1 Raa­si­ku ja 3 Ko­se val­last.

Ani­ja val­last saab MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam 4928,16 eu­rot Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na ki­ri­ku­tee­de pa­ber­kaar­di re­no­vee­ri­mi­seks ja di­gi­ta­li­see­ri­mi­seks.

MTÜ-­le Mat­ka­kul­tuur an­tak­se Aeg­vii­du mat­ka­fes­ti­va­li kor­ral­da­mi­seks 8263,60 eu­rot, taot­le­ti 9056 eu­rot, kuid nii pal­ju ra­ha ei ja­gu­nud.

Raa­si­ku val­last saab MTÜ Tuu­le­kell ko­gu­kon­na­päe­va „Tee Raa­si­ku­le“ lä­bi­vii­mi­seks 4113,48 eu­rot.

Sil­le Noor üt­les, et PRIA-l on ot­sus­te te­ge­mi­seks ae­ga 70 töö­päe­va, kuid taot­le­jad või­sid pro­jek­ti­de el­lu­vii­mist alus­ta­da ko­he, kui olid sel­le Ida-Har­ju Koos­töö­ko­ja­le esi­ta­nud.

Järg­mi­sed taot­lus­voo­rud ava­tak­se tu­le­val aas­tal. Esi­me­se­na on 21. ap­ril­list 5. mai­ni ava­tud et­te­võt­lus­mee­de, mil­lest ja­ga­tak­se 202 286 eu­rot. Elu­kesk­kon­na kva­li­tee­di tõst­mi­se meet­mes­se võe­tak­se taot­lu­si vas­tu 15.-29. sep­temb­ri­ni, meet­me maht on 200 109 eu­rot. Sa­mal ajal on ava­tud ka ko­gu­kon­da­de või­me­ku­se suu­ren­da­mi­se mee­de, ja­ga­mi­se­le lä­heb 28 288 eu­rot.

Ke­va­del ava­tak­se ka Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­di sot­siaal­se kait­se tu­gev­da­mi­se mee­de, mil­le tä­na­vu­se taot­lus­voo­ru toe­tu­sed kin­ni­ta­tak­se käe­so­le­val nä­da­lal.