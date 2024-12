Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas 21. no­vemb­ri is­tun­gil val­la süm­boo­li­ka ja sel­le li­sad uues re­dakt­sioo­nis ning tü­his­tas 2018. aas­tal süm­boo­li­ka koh­ta vas­tu võe­tud mää­ru­se.

Val­la­sek­re­tär Hel­di Laks sel­gi­tas, et pä­rast Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mist kin­ni­tas vo­li­ko­gu val­la süm­boo­li­kaks Ani­ja val­la va­ra­se­ma va­pi ja li­pu ning nen­de kir­jel­du­se. Ku­na kuus aas­tat ta­ga­si vas­tu võe­tud mää­ru­ses pol­nud kin­ni­ta­tud li­pu ja va­pi vär­vi­koo­de, on ka­su­ta­tud eri­ne­vaid too­ne. Tä­na­vu uuen­das sel­le au­tor Priit He­ro­des Ani­ja val­la süm­boo­li­kat. Muu­hul­gas lõi ta ku­jun­du­sed, mi­da saab ka­su­ta­da suu­re­mõõt­me­lis­tel fo­to­del ja kva­li­teet­selt prin­ti­da, li­sas ka ka­su­tu­sel ole­vad vär­vi­koo­did, et Ani­ja val­la kõik asu­tu­sed saak­sid ka­su­ta­da üht­set süm­boo­li­kat.

Ani­ja val­la kuld­sel va­pi­kil­bil on si­ni­sed ve­si­ra­tas ja lai­ne­lõi­kes päis, mil­lel kolm hõ­be­dast ha­ne. Lipp on ku­jun­da­tud si­ni­se ja val­ge­ga põi­gi­ti kol­me­teist­küm­neks jao­ta­tud väl­jaks, mil­le va­sa­kus nur­gas on val­la vapp. Li­pu nur­gas ole­val va­pil on ha­ned val­ged.

Vo­li­ko­gu lii­ge Ma­rek Suik kü­sis is­tun­gil, kui on rää­gi­tud plaa­nist li­sa­da süm­boo­li­ka ka val­la ame­tiau­to­de­le, siis miks ei soo­vi­ta se­da pan­na val­la­va­ne­ma kä­su­tu­ses ole­va­le au­to­le. Ta ar­vas, et val­la süm­boo­li­ka­ga ma­si­na­ga sõit­mi­ne ei peaks ole­ma hä­bi-, vaid aua­si. Val­la­va­nem Rii­vo Noor vas­tas, et ka­su­tab tööau­tot 24/7 (vas­ta­valt vo­li­ko­gu ot­su­se­le on val­la­va­ne­mal õi­gus ka­su­ta­da ame­ti­au­tot ka mit­tea­me­tia­las­teks sõi­tu­deks – toim) ning ei leia, et au­tol peab ole­ma ko­gu aeg in­fo, et sel­le­ga sõi­dab val­la­va­nem. Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev mär­kis, et süm­boo­li­ka ka­su­ta­mi­ne on omaet­te tee­ma, mi­da tu­leks eral­di kä­sit­le­da.

Pä­rast Ma­rek Sui­gi soo­vil teh­tud 5mi­nu­ti­list va­heae­ga ot­sus­tas vo­li­ko­gu ühe­hääl­selt määruse valla sümboolika kohta vastu võtta. Süm­boo­li­ka ka­su­ta­mist val­la­va­lit­su­se sõi­du­ki­tel ha­ka­tak­se aru­ta­ma vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­de det­semb­ri­kuu koo­so­le­ku­tel.