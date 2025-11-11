Ani­ja val­la­va­lit­sus ot­sus­tas eral­da­da MTÜ Aeg­vii­du Pääs­te­selts taot­lu­se alu­sel ühin­gu­le 4311,73 eu­rot toe­tust Lea­der-pro­jek­ti „Ko­man­do­hoo­ne tur­va­li­se li­gi­pää­su ra­ja­mi­ne ja kin­nis­tul asu­va­te nõl­va­de kind­lus­ta­mi­ne“ kaas­fi­nant­see­ri­mi­seks. Pääs­te­selt­si hoo­nes asu­vad Aeg­vii­du koo­li teh­no­loo­giak­las­si õp­pe­ruu­mid. Juur­de­pää­su­tee õp­pek­las­si­le lä­heb jär­sust nõl­vas üles. Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si ra­ja­sid va­ba­taht­li­kud pääst­jad kal­da­le mõ­ned ast­med, et las­tel oleks sealt ohu­tum üles ro­ni­da. Nüüd­seks on ast­med la­gu­ne­nud, mär­ga­de il­ma­de­ga on ast­med li­be­dad ning tal­vel kee­ru­li­ne lu­mest ja jääst puh­tad hoi­da, sa­mu­ti äh­var­dab al­la va­ri­se­da pa­rem­pool­set nõl­va toe­tav tu­gi­müür. Leader-pro­jek­ti ees­märk on luua tur­va­li­ne li­gi­pääs Aeg­vii­du koo­li teh­no­loo­gia­klas­si­le va­sak­pool­se­le nõl­va­le ning lik­vi­dee­ri­da ehi­tusp­lok­ki­de ja pin­na­se va­ri­se­mi­soht pa­rem­pool­sel nõl­val. Pro­jek­ti ko­guee­lar­ve on 43 117,25 eu­rot.