Anija vallavalitsus otsustas eraldada MTÜ Aegviidu Päästeselts taotluse alusel ühingule 4311,73 eurot toetust Leader-projekti „Komandohoone turvalise ligipääsu rajamine ja kinnistul asuvate nõlvade kindlustamine“ kaasfinantseerimiseks. Päästeseltsi hoones asuvad Aegviidu kooli tehnoloogiaklassi õpperuumid. Juurdepääsutee õppeklassile läheb järsust nõlvas üles. Kümmekond aastat tagasi rajasid vabatahtlikud päästjad kaldale mõned astmed, et lastel oleks sealt ohutum üles ronida. Nüüdseks on astmed lagunenud, märgade ilmadega on astmed libedad ning talvel keeruline lumest ja jääst puhtad hoida, samuti ähvardab alla variseda parempoolset nõlva toetav tugimüür. Leader-projekti eesmärk on luua turvaline ligipääs Aegviidu kooli tehnoloogiaklassile vasakpoolsele nõlvale ning likvideerida ehitusplokkide ja pinnase varisemisoht parempoolsel nõlval. Projekti kogueelarve on 43 117,25 eurot.