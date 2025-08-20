Anija valla se­ga­koor Hanni­jög­gi saa­vu­tas harrastuskooride ar­ves­tu­ses tei­se ko­ha vi­deo­ga „Noo­re su­ve mui­nas­jutt“.

Nel­ja­päe­val, 7. au­gus­til täi­tus 95 aas­tat Kuu­sa­lu val­la au­ko­da­ni­ku, he­li­loo­ja Vel­jo Tor­mi­se sün­nist. Maest­ro 95. sün­niaas­ta­päe­va pu­hul oli Kuu­sa­lust mõ­ni ki­lo­mee­ter ee­mal Aru kü­las Kõr­veaia ta­lus tra­dit­sioo­ni­li­ne kont­sert „Tor­mis Kõr­veaial“ – Kõr­veaia ta­lu on Vel­jo Tor­mi­se sün­ni­koht, kus ta elas koos oma va­ne­ma­te­ga viis esi­mest eluaas­tat. Hil­jem käis ta seal kü­las oma va­nae­mal. Kõr­ve­aia kuu­lus Tor­mis­te­le ku­ni 1970. aas­ta­ni, kuid siis müü­sid su­gu­la­sed sel­le ära. Vii­ma­sed 25 aas­tat on ta­lu oma­ni­kud Jan­ne ja And­res Nur­ja, kes ela­vad lä­he­du­ses ning on kor­ras­ta­nud hoo­neid ja õuea­la.

Tä­na­vu­sel kont­ser­dil au­ta­sus­ta­ti Tor­mi­se 95. sün­niaas­ta­päe­va tä­his­ta­mi­seks kor­ral­da­tud rah­vus­va­he­li­se võis­tu­laul­mi­se „Tor­mis 95“ võit­jaid. Võis­tu­laul­mi­se kor­ral­das Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja hal­dav Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts ja selt­si loo­dud Vel­jo Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­kus koos­töös Ees­ti kul­tuu­ri­mi­nis­tee­riu­mi ja kul­tuu­ria­ta­šee­de­ga. Osa­le­ja­tel tu­li saa­ta vi­deo Tor­mi­se teo­se esi­ta­mi­sest, sal­ves­tus võis ol­la ka va­ra­se­mast ajast. Täh­t­ajaks esi­ta­ti 90 vi­deot, osa­le­jaid oli Ees­tist ja mit­melt poolt üle maail­ma.

Vä­lis­koo­ri­de ar­ves­tu­ses kuu­lu­ta­ti võit­jaks ja üle mõis­tu­se heaks „Raua need­mi­ne“ Šveit­si koo­ri Jun­ger Kam­merc­hor Ba­se­li esi­tu­ses, koo­ri di­ri­gent on To­bias Stüc­kel­ber­ger. Kõr­ve­aia­le oli ko­ha­le tul­nud ja võt­tis au­hin­na vas­tu koo­ri te­nor Ju­lian Sch­mid­lin.

Tei­se ko­ha päl­vis mul­je­ta­val­da­valt tu­ge­va esi­tu­se eest Tai­wa­nist Mül­ler Cham­ber Choir lau­lu­ga „Pik­se li­taa­nia“. Kõr­ve- aia­le oli tul­nud koo­ri di­ri­gent Meng-Hsien Peng.

Kol­man­da­le ko­ha­le tu­li Prant­sus­maalt Chœur Mik­ro­kos­mos kont­sert-eten­du­se­ga „Sa­ga of the Peop­le Wit­hout Ar­mor / Tri­bu­te to Vel­jo Tor­mis”, di­ri­gent on Loïc Pier­re. Kui kõik tei­sed koo­rid, ka vä­lis­mai­sed, lau­la­vad Tor­mi­se lau­le ees­ti kee­les või meie mur­de­keel­se­te sõ­na­de­ga, siis prant­su­se koor on saa­nud Tor­mi­selt nõu­so­le­ku ja esi­tab tõl­gi­tu­na prant­su­se keel­de.

Ees­ti riik­lik­ke esin­dus­koo­re tun­nus­ta­ti kõr­ge­ta­se­me­li­se pa­nu­se eest. Võrd­selt tun­nus­ta­ti esi­ko­ha vää­ri­lis­teks Ees­ti Fil­har­moo­nia Kam­mer­koor „Jaa­ni­lau­lu­de“ eest, di­ri­gee­ris Kas­pars Put­niņš ning Ees­ti Rah­vus­mees­koo­ri ja El­ler­hei­na „Ees­ti Ka­lend­ri­lau­lud“/Rah­vus­mees­koor 80 vi­deo eest, di­ri­gee­ri­sid Mikk Üleo­ja ja Ing­rid Kõr­vits.

Kol­mas ka­te­goo­ria oli Ees­ti har­ras­tus­koo­rid. Esi­koh­ta ja­ga­sid ETV Tü­tar­las­te­koo­ri esi­ta­tud „Sam­po ta­gu­mi­ne”, mi­da di­ri­gee­ris Aar­ne Sa­lu­veer, ja Noor­te Se­ga­koo­ri Vox Po­pu­li la­vas­tus „Kui ma kas­va­sin, ka­na­ke“, di­ri­gee­ris Jan­ne Fri­do­lin. Tei­se­le ko­ha­le tu­li se­ga­koor Han­ni­jög­gi vi­deo­ga „Noo­re su­ve mui­nas­jutt“, dir­gent on Ma­riell Aren. Kol­man­da ko­ha sai he­li­loo­ja Liis Jür­gens koos­töös Bal­tic Sea Phil­har­mo­ni­cu­ga „Ta­bu-ta­bu une­nä­gu“ eest, di­ri­gee­ris Krist­jan Jär­vi.

Ena­mik võist­lus­lu­gu­sid olid vi­deod lau­lu­dest. Kuu­sa­lu val­last oli vi­deo tan­go­tant­sust Tor­mi­se muu­si­ka­le, esi­ta­sid Ne­le Reial ja Kau­po Kreits­man. Tant­su­vi­deo esi­tas ka rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke­sed Kaks. Mõ­le­mad päl­vi­sid osa­le­ja­test ka eral­di ära­mär­ki­mi­se.

žü­rii esi­mees oli Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koo­ri di­ri­gent Taa­vi Es­ko. Žüriis­se kuu­lu­sid veel Root­si koo­ri Svan­holm Sin­gers di­ri­gent So­fia Sö­der­berg ja koo­ri pre­si­dent Hen­rik Dahlg­ren, he­li­loo­ja lap­se­laps Jaa­gup Tor­mis ning laul­ja ja he­li­loo­ja Ma­ri Kal­kun.

Taa­vi Es­ko kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kon­kur­si­le esi­ta­ti vä­ga häid ja suu­re­pä­ra­seid vi­deoid, kuu­la­mist oli pal­ju, osa­le­mi­ne žüriis oli us­ku­ma­tult hu­vi­pak­kuv: „Kõr­veaial oli kont­ser­dil rah­vast pal­ju, roh­kem po­leks­ki mah­tu­nud. Kui 2000. aas­tal olin Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si ju­ha­tu­ses ja käi­si­me Kõr­veaial, oli see mat­tu­nud nõ­ges­tes­se. Suur tä­nu Jan­ne ja And­res Nur­ja­le, et on ta­lu häs­ti kor­ras hoid­nud.“

Veel sõ­nas Taa­vi Es­ko, et Vel­jo Tor­mis kuu­lub koo­ri­muu­si­kas maail­ma küm­ne pa­re­ma he­li­loo­ja hul­ka: „Tal on oma­pä­ra­ne stiil, te­da tu­leb tund­ma õp­pi­da. Te­ma loo­min­gus on meie re­gi­lau­lu ehk rah­va­lau­lu oma­pä­ra, tä­nu sel­le­le saa­nud rah­vus­va­he­li­se tun­nus­tu­se. Kui di­ri­gen­did leia­vad te­ma muu­si­ka, siis võ­ta­vad re­per­tuaa­ri.“

Kõr­veaia kont­ser­ti alus­ta­sid Ne­le Reial ja Kau­po Kreits­man kon­kur­si­le esi­ta­tud tant­su­ga. See­jä­rel lau­lis Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor ne­li osa Vel­jo Tor­mi­se tsük­list „17 pul­ma­lau­lu“.

Kõr­veaial mee­nu­tas Aust­raa­lia vä­li­seest­la­ne, elekt­roo­ni­li­se folk­muu­si­ka te­gi­ja Olev Murs­ka oma kir­ja­va­he­tust Vel­jo Tor­mi­se­ga ning os­ta sai te­ma raa­ma­tut „Vel­jo Tor­mis ja Olev Mus­ka: Ki­ri-Uu tee­kond“ , mil­les ka­jas­tab ka kir­ja­va­he­tust.

Au­ta­sus­ta­mi­se­le ja sõ­na­võt­tu­de­le järg­nes Ees­ti Fil­har­moo­nia Kam­mer­koo­ri kont­sert „Ees­ti nais­te­lau­lud, mees­te­lau­lud“ Tõ­nu Kal­jus­te di­ri­gee­ri­mi­sel.

„Tor­mis Kõr­veaial“ on toi­mu­nud ala­tes 2017. aas­ta su­vest, sa­ma aas­ta jaa­nua­ris he­li­loo­ja su­ri. Kont­ser­te ja la­vas­tu­si teh­ti seal ka va­rem. Aas­tal 2010 kin­kis Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selts he­li­loo­ja 80. sün­ni­päe­vaks skulp­tuu­rian­samb­li, mil­le kesk­mes on bas­si­võ­ti ja sel­le juu­res Ar­se­ni Möl­de­ri skulp­tuur Vel­jo Tor­mi­sest. Pin­gi kes­kel kas­vab Vel­jo Tor­mi­se ja koo­ri Mit­te-Rii­ni­man­da aas­tal 2007 is­tu­ta­tud tamm.

Ot­seü­le­kan­ne Klas­si­ka­raa­dios

Kõr­veaial toi­mu­nust kont­ser­dist te­gi ot­seü­le­kan­de Klas­si­ka­raa­dio, ta­lu­ma­ja re­he­toas olid aju­ti­ses stuu­dios Mii­na Pärn ja An­ne Aa­vik. Eet­ris­se läks saa­de „Del­ta“.

Saa­tes an­dis nei­le in­terv­juu Vel­jo Tor­mi­se Kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ul­vi Rand. Ta rää­kis Kõr­veaia ta­lust ning tra­dit­sioo­nist ko­gu­ne­da 7. au­gus­til, Tor­mi­se sün­niaas­ta­päe­val, Kõr­ve­aia­le. Ka sel­lest, et roh­kem kui sa­da aas­tat ta­ga­si oli Kuu­sa­lus lau­lu­päev, mil­le üks al­ga­ta­ja oli Vel­jo Tor­mi­se isa Ric­hard Tor­mis. He­li­loo­ja on rää­ki­nud, kui­das metsa- ja maa­tun­de an­dis va­na­e­ma köö­gis is­tu­mi­ne, ran­na­tun­de ho­bu­se­ga ka­la too­mas käi­mi­ne. Tor­mi­se maa­ko­du oli Haap­ses, kus Kol­ga laht pais­tab ak­nast ja he­li­loo­ja vii­ma­ne puh­ke­paik on Kol­ga la­hes. Kõi­ge esi­me­ne fo­to te­mast on teh­tud Kõr­veaia tre­pil, kui oli aas­ta­ne.

Ul­vi Rand li­sas, et see­kord­ne oli hoo­võtt „Vel­jo Tor­mis 100“ kor­ral­da­mi­seks. Siis on ka­vas kor­ral­da­da taas võis­tu­laul­mi­ne ja kaa­sa­ta roh­kem part­ne­reid.

Klas­si­ka­raa­dio re­por­te­rid in­terv­juee­ri­sid Kõr­veaial ka Tai­wa­ni kam­mer­koo­ri Mül­ler di­ri­gen­ti Meng-Hsieng Pen­gi, kes sõ­nas, et len­das Ees­tis­se kok­ku 20 tun­di. Kü­si­mu­se­le, kui­das Tor­mi­se muu­si­ka Tai­wa­ni jõu­dis, vas­tas ta, et kuu­lis aas­tal 2013 „Me­re­loit­su“, mil­le sü­gav me­loo­dia ins­pi­ree­ris Tor­mi­se loo­min­gu vas­tu hu­vi tund­ma. Kam­mer­koo­ris Mül­ler lau­la­vad 16-27aas­ta­sed me­hed. Tor­mi­se „Pik­se li­taa­nia“ va­li­sid võist­lu­se­le, sest nen­de koo­ri laul­ja­tel on head tämb­rid sel­le lau­lu esi­ta­mi­seks. Kon­kur­si­le saa­de­tud sal­ves­tus on osa Tor­mi­se lau­lu­de kont­ser­dist. Koo­ri ni­mi Mül­ler on võe­tud Tai­wa­ni ühe olu­li­se koo­li­hoo­ne ni­mest, se­da koo­li enam po­le.

Han­ni­jög­gi kaks vi­deot

Harrastuskooride ar­ves­tu­ses tei­se ko­ha saa­vu­ta­nud Han­ni­jög­gi aval­das Fa­ce­boo­kis uu­di­se edu­kast osa­le­mi­sest kon­kur­sil: „Tor­mist on laul­dud kõi­gil mand­ri­tel, te­ma aja­tu­te lau­lu­de vä­gi on kõ­la­nud nii väi­kes­tes ko­gu­kon­da­des, rah­va­pi­du­del kui ka suur­tes kont­sert­saa­li­des. Hool­sa­mad kuu­la­jad on te­ma loo­min­gut kor­du­valt kuul­nud ka Han­ni­jög­gi esi­tu­ses. Võis­tu­laul­mi­se pro­jek­tis osa­le­mi­ne an­dis mei­le või­ma­lu­se jääd­vus­ta­da en­nast ühes suu­res aus­tus­a­val­du­ses ja tä­na­ses aja­het­kes.“

Di­ri­gent Ma­riell Aren kõ­ne­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kon­kur­si jaoks teh­ti kaks vi­deot, heli sal­ves­ta­ti Viimsi Püha Jakobi kirikus. Va­rem po­le Han­ni­jög­gi sel vii­sil oma esi­tu­si tal­le­ta­nud. Vi­deod te­gid Kei­di Mäe ja Reio Raud­hei­ding fir­mast Han­sa­vi­deo ja he­li­sal­ves­tu­se Gre­te Ki­vi­ka.

Kon­kur­si­le esi­ta­tud vi­deo­test üks on fil­mi­tud Visk­la kü­la kiik­las, koor lau­lis seal ne­li osa Tor­mi­se tsük­list „In­ge­ri­maa õh­tud“. Tei­se ko­ha saa­nud vi­deo fil­mi­ti Saula Siniallikatel. Mõ­le­ma vi­deo la­vas­tas koo­ri laul­ja Tee­le Kruu­se.

Ma­riell Aren: „Tor­mi­se muu­si­ka on mei­le sü­da­me­lä­he­da­ne. Kui Vel­jo­Tor­mi­se Vir­tuaal­kes­kus kon­kur­si idee­ga väl­ja tu­li, ot­sus­ta­si­me, et osa­le­me hoo­li­ma­ta ti­he­dast hooa­jast.“