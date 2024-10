Es­mas­päe­val, 23. sep­temb­ril ava­ti Aru­kü­las, Raa­si­ku val­la­ma­ja ja kor­ter­ma­ja­de va­he­li­sel män­gu­väl­ja­kul uus at­rakt­sioon – kuue kii­ge­ga ring­kiik. Sel­le tel­lis Aru­kü­la Kul­tuu­ri­selts, kel­le pro­jek­ti toe­ta­ti ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist (KOP) 4000 eu­ro­ga.

Aru­kü­la kor­ter­ma­ja­de juu­res asuv Kivilinna män­gu­väl­jak, kus on um­bes paar­küm­mend at­rakt­sioo­ni, on­gi loo­dud pea­mi­selt pro­jek­ti­toe­tus­te eest. Ligikaudu 15 aas­tat ta­ga­si kir­ju­tas kul­tuu­ri­selt­si te­gev­juht Ga­ri­na Too­min­gas, kes on män­gu­väl­ja­ku loo­mi­se al­ga­ta­nud ja hoo­lit­se­nud ka sel­le täien­da­mi­se eest, KO­Pi esi­me­se pro­jek­ti. 25 000 kroo­ni eest tel­li­ti esi­me­sed 12 kii­ke ja liu­mäe­ga ro­ni­mis­ma­ja. Pä­rast se­da on män­gu­väl­ja­kut pi­de­valt täien­da­tud, seal on ved­ru­kii­ged, ta­sa­kaa­lu­puu, lõua­­tõs­te­puud, röö­bas­puud, ro­ni­mis­sein ja veel at­rakt­sioo­ne, mis on os­te­tud nii KO­Pi toel kui kul­tuu­ri­selt­si ra­ha eest, kuus aas­tat ta­ga­si saa­di ka Lea­der prog­ram­mist toe­tust ta­sa­kaa­lu­ra­ja ost­mi­seks.

Ga­ri­na Too­min­gas üt­les, et osa män­gu­väl­ja­ku at­rakt­sioo­ne on tul­nud väl­ja va­he­ta­da, kuid neid ei ole taht­li­kult lõ­hu­tud, pi­gem on nen­de elui­ga saa­nud ot­sa või po­le mõ­ni neist pi­da­nud vas­tu lii­ga suu­re­le hul­ga­le ka­su­ta­ja­te­le.

Uus ring­kiik pai­gal­da­ti män­gu­väl­ja­ku kes­ke­le, sin­na, kus en­ne oli lii­va­kast, mis nüüd tõs­te­ti tei­se koh­ta.

Ava­mi­sel võtsid lapsed kätest kinni, te­gid kii­ge üm­ber suu­re rin­gi ja hõi­ska­sid koos kii­ge ava­tuks. Pakuti kõrrejooki, Balbiino toetas jäätistega.

Ga­ri­na Too­min­gas rõ­hu­tas, et uuel ring­kii­gel peak­sid vä­he­malt suu­re­mad kii­ku­jad is­tu­ma kii­ku­mi­se suu­na­ga rin­gist väl­ja­poo­le, mui­du on oht, et või­vad kii­ku­mi­sel üks­tei­se vas­tu puu­tu­da.