„Nüüd on Aru­kü­las veel üks mõ­nus viis loo­du­ses ae­ga vee­ta,“ lau­sus li­gi 7ki­lo­meet­ri­se mo­biil­se orien­tee­ru­mis­ra­ja koos­ta­nud UL­VAR KAU­BI.

Lau­päe­val, 7. au­gus­til ava­ti Aru­kü­la ter­vi­se­ra­ja al­gu­ses mo­biil­se orien­tee­ru­mi­se ehk MO­BO ra­da, mis kul­geb Aru­kü­la män­ni­kus mõ­le­mal pool La­ge­di-Pe­nin­gi maan­teed. Kui lä­bi­da kõik 22 punk­ti, ku­ju­neb ra­ja pik­ku­seks li­gi­kau­du 7 ki­lo­meet­rit.

Aru­kü­la MO­BO ra­ja star­di­tahv­li avas sel­le koos­ta­ja, MTÜ Raa­si­ku Ra­jad ju­ha­tu­se lii­ge Ul­var Kau­bi, kes sel­gi­tas ka, kui­das toi­mub mo­biil­ne orien­tee­ru­mi­ne. Sel­leks on va­ja nu­ti­te­le­fo­ni laa­di­da MO­BO ra­ken­dus, mis asen­dab te­le­fo­nis kaar­ti, kom­pas­si ja mär­ke­sea­det. Ra­ken­du­se me­nüü ni­me­kir­jast tu­leb va­li­da Aru­kü­la MO­BO ra­da, siis ava­neb orien­tee­ru­mis­ra­ja kaart, mil­le abil saab ra­jal lii­ku­da ja ot­si­da üles kont­roll­punk­tid. Need on maas­ti­kul tä­his­ta­tud QR-koo­di­de­ga va­rus­ta­tud in­fo­tahv­li­te­ga. Mär­ke te­ge­mi­seks tu­leb te­le­fo­ni­ga QR-koo­di pil­dis­ta­da. Koo­di­lu­ge­ja ava­mi­seks on ra­ken­du­ses fo­toa­pa­raa­di mär­ge. Kin­ni­tus punk­tis käi­mi­se koh­ta il­mub nu­ti­te­le­fo­ni ek­raa­ni­le ja saa­de­tak­se MO­BO ko­du­le­he­kül­je­le. Aru­kü­la MO­BO ra­da on Ees­tis ar­vult 73. Ka­su­ta­ja näeb ra­ken­du­ses kõi­ki oma lä­bi­tud ra­du.

Aru­kü­la MO­BO ra­ja pla­nee­ris ja mär­kis ma­ha Ul­var Kau­bi, ra­ja­kaar­di joo­nis­tas Mait Tõ­nis­son Ees­ti Orien­tee­ru­mis­lii­dust. Ra­ja ja kaar­ti­de te­ge­mi­seks sai MTÜ Raa­si­ku Ra­jad Raa­si­ku val­laee­l­ar­vest kul­tuu­ri- ja spor­di­selt­si­de­le mõel­dud toe­tus­ra­hast 2415 eu­rot. Sel­le eest te­hak­se ka Aru­kü­la ja Jär­si kü­la met­sa­de stan­dard­ne orien­tee­ru­mis­kaart.

Nen­de va­hel, kes Aru­kü­la orien­tee­ru­mis­ra­ja ava­nä­da­la­va­he­tu­sel lä­bi­sid ning moo­dus­ta­sid kont­roll­punk­ti­de tahv­li­tel lei­tud täh­te­dest või­ma­li­kult pal­ju sõ­nu, loo­si­ti väl­ja au­hin­du.

Aru­kü­la MO­BO ra­ja koos­ta­nud Ul­var Kau­bi ei pea end vä­ga ak­tiiv­seks orien­tee­ru­jaks, kuid kin­ni­tas, et tal­le meel­dib iga­su­gu­ne loo­du­ses lii­ku­mi­ne. Kaks aas­tat ta­ga­si ava­ti te­ma eest­võt­tel Kurg­la tii­ki­de õp­pe-mat­ka­ra­da.

„Kui loo­du­ses emot­sioo­ne va­he­tult ko­gen, soo­vin se­da või­ma­lust pak­ku­da ka teis­te­le. Aru­kü­las on ak­tiiv­ses ka­su­tu­ses ter­vi­se­ra­da, kuid näen, et män­ni­kul on ko­ha­li­ku­le ko­gu­kon­na­le veel roh­kem pak­ku­da. MO­BO ra­ja te­ge­mi­se­ga sain siin­set elu­kesk­kon­da ühe või­ma­lu­se­ga täien­da­da,“ põh­jen­das ta.

