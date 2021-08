Ani­ja val­las Roo­kü­las asu­vas Nõmb­ra Met­sa­res­to­ra­nis pa­ku­tak­se loo­dus­lä­he­da­si eks­pe­ri­men­taal­seid hõr­gu­ti­si.

Kui Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni sa­ri­saa­te „Mets­la­sed” eest­ve­da­ja Laur-Le­ho Kal­ju­mets alias Le­mo koos mat­ka­sel­li­de­ga Nõmb­ra kar­ja­mõi­sa maa­de­le Tõn­ni ta­lu juur­de jõu­dis, olid ta­lu­pe­re­mees Ind­rek Leht ja te­ma koos­töö­part­ner, Met­sa­res­to­ra­ni pea­kokk El­le­ry Po­well võõ­rus­ta­mi­seks val­mis. Suit­su­saun oo­tas viht­le­jaid, lil­le­vann kümb­le­jaid, söö­gid ja joo­gid nau­ti­jaid. Sü­gi­sel eet­ris­se mi­ne­va rei­si­saa­te te­gi­jad olid 21. juu­lil Mat­sa­lus ala­nud tee­kon­nal lää­nest it­ta jät­nud sel­ja­ta­ha li­gi 22ki­lo­meet­ri­se päe­va­ret­ke. Ja­nu kus­tu­ta­ti li­mo­naa­di­ga, mi­da kut­su­ti nõu­ka-a­ja ka­ras­tus­joo­gi jär­gi Tar­hu­niks. Li­mo­naa­di val­mis­tas Ind­rek Leht est­ra­go­nist, sid­ru­ni­mah­last ja pruu­nist suhk­rust. Siis maits­ti sau­nas suit­su­ta­tud vu­ti­li­ha ja tuu­ra. Lõõ­gas­tu­ti suit­su­sau­nas, RMK loo­dus­tea­be tee­ma­juht Kai­di Jõe­sa­lu ja näit­le­ja Kris­tel Aas­laid kümb­le­sid ka lil­le­van­nis, mil­le jaoks oli pe­re­mees lõk­ke ko­hal pa­jas kuu­mas vees leo­ta­nud ra­vim­tai­mi ja li­sa­nud kau­nis­tu­seks õi­si. Kü­la­lis­te tu­lek te­gi ra­hu­tuks vaid le­pa­lin­nu, kes oli suit­su­sau­na kõr­va­le puuok­sa­le ri­pu­ta­tud kor­vi­kes­se ke­va­del pe­sa tei­nud.

Söö­ki­de ja pai­ga koos­kõ­la

Tõn­ni ta­lust mõ­ne­sa­ja meet­ri kau­gu­sel kõr­ge­te ka­se­puu­de al­la on um­bes paa­ri meet­ri kõr­gu­se­le kuue­le puit­sam­ba­le püs­ti­ta­tud Met­sa­res­to­ran, mil­le ehi­ta­mi­sel jär­gi­ti Stock­hol­mi Skan­se­ni va­baõ­hu­muu­seu­mi saa­mi ai­ta. Sel­le all on vä­li­köök gril­lah­ju­ga. Et­te oli val­mis­ta­tud me­nüü: kreem­jas ke­vad­kor­git­sa­supp, prae­tud mürk­lid spel­ta­ni­sust val­mis­ta­tud ha­pu lei­va ja ha­pu­koo­re­ga, põd­ra­li­ha­hau­tis tu­me­da õl­le­ga, suit­su­ta­tud met­si­kud ploo­mid ja tu­le­ro­mi, lod­ja­puu­mar­ja­de želee va­huk­ree­mi ja rös­ti­tud val­ge šo­ko­laa­di­ga ning ka­ra­mel­li­see­ri­tud põd­ra­samb­lik.

Le­mo rõõ­mus­tas, et „mets­la­sed” ei pi­da­nud pä­rast pik­ka päe­va hak­ka­ma ise tel­ki üles pa­ne­ma ega süüa te­ge­ma, vaid või­sid „nau­ti­da ju­ma­lik­ku õh­tu­söö­ki”.

Vai­mus­tust aval­das ka Ees­ti Te­le­vi­soo­ni „Ak­tuaal­se kaa­me­ra” an­kur, kaks mat­ka­päe­va kaa­sa tei­nud Priit Kuusk alias Wend: „Toit, mi­da sõi­me, ja paik, kus sõi­me, käi­sid häs­ti kok­ku. Mürk­li­või­lei­vast sain vau-ela­mu­se. Suit­su­saun ja lõk­ke põ­le­mi­se lõhn lõid mee­leo­lu. Mi­da pa­re­mat tah­ta, kui min­na lin­na­mul­list väl­ja ja nau­ti­da loo­du­sest kor­ja­tud tai­me­dest teh­tud toi­te! Val­mis­ta­jaks kokk, kes teab, mi­da teeb ja kui­das teeb – söö­gid olid ime­head!”

