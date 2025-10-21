Lau­päe­val, 18. ok­toob­ril ava­ti La­ge­di-Pe­nin­gi maan­tee äär­de ra­ja­tud 2,45 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee, mis al­gab Aru­kü­la sis­se­sõi­du­tee juu­rest ning lõ­peb Ka­le­si bus­si­pea­tu­se juu­res.

Süm­bool­se lin­di lõi­ka­sid lä­bi Raa­si­ku val­la­va­ne­ma ame­tist lah­ku­nud Too­mas Tee­vä­li ja val­la­va­ne­ma asen­da­ja, val­la­va­lit­su­se lii­ge Paul Sa­vi­sild.

Val­la­va­lit­sus tä­nas neid, kes tee val­mi­mi­se­le kaa­sa ai­ta­sid. See­jä­rel kõn­di­sid ko­hal ol­nud um­bes 60 ini­mest äs­ja amet­li­kult ava­tud kerg­liik­lus­tee lõp­pu. Kes soo­vis, sai as­fal­di­le joo­nis­ta­da.

Val­la­va­lit­su­se hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Mai­li Hir­lak sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kui­gi kerg­liik­lus­tee oli ju­ba su­vel enam-vä­hem val­mis, ei ole sel­le­le siia­ni väl­jas­ta­tud ka­su­tus­lu­ba, sest ve­ni­nud on Ees­ti Ener­gia as­jaa­ja­mi­ne.

„Aega võttis valgustuse ühendamise projekt, aga praeguseks on ka see olemas ja kõik lambid peaksid põlema. Tulede seadistuses võib veel esineda tõrkeid ja enne kasutusloa väljastamist peab kõik toimima. Soo­vi­si­me siis­ki ava­mi­se te­ha en­ne va­li­mi­si, sest kerg­liik­lus­tee ehi­ta­mi­ne oli prae­gu­se val­la­va­lit­su­se pro­jekt,“ üt­les ta.

Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne läks maks­ma li­gi­kau­du 560 000 eu­rot. Ehi­tas han­ke võit­nud Vias­ton Inf­ra OÜ, kel­le hin­na­pak­ku­mi­ne oli 523 030 eu­rot. Ehi­tus­hin­nast 58 prot­sen­di­ga toe­tas Rii­gi Tu­gi­tee­nus­te Kes­kus (RTK) ko­ha­li­ke­le oma­va­lit­sus­te­le jalg­rat­ta- või jalg­tee­des­se in­ves­tee­ri­mi­seks ava­tud taot­lus­voo­rust.

„Ko­gu­mak­su­mu­se toe­tus­prot­sent oli väik­sem, üle poo­le ta­su­si­me val­laee­lar­vest, sest li­san­du­sid mit­tea­bi­kõlb­li­kud ku­lud – li­gi 23 000 eu­rot erao­ma­ni­kelt maa ost­mi­seks, li­saks tee­le et­te jää­nud ae­da­de ja hek­ki­de taas­ta­mi­se ku­lu. Osa­de maa­oma­ni­ke­ga sõl­mi­si­me isik­li­ku ka­su­tu­sõi­gu­se le­pin­gud, osa­de­le sea­ti sund­val­dus,“ rää­kis Mai­li Hir­lak.

Aru­kü­la-Ka­le­si kerg­liik­lus­tee et­te­val­mis­ta­mist alus­tas Raa­si­ku val­la­va­lit­sus 2021. aas­tal. 2022. aas­ta ke­va­del va­li­ti pro­jek­tee­ri­jaks Hep­ta Group Ener­gy OÜ. Mul­lu su­vel te­gi RTK ot­su­se tee ra­ja­mist toe­ta­da. Ehi­tus­han­ge kor­ral­da­ti mul­lu sü­gi­sel ning ehi­tus al­gas tä­na­vu veeb­rua­ris.