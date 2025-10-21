Laupäeval, 18. oktoobril avati Lagedi-Peningi maantee äärde rajatud 2,45 kilomeetri pikkune Aruküla-Kalesi kergliiklustee, mis algab Aruküla sissesõidutee juurest ning lõpeb Kalesi bussipeatuse juures.
Sümboolse lindi lõikasid läbi Raasiku vallavanema ametist lahkunud Toomas Teeväli ja vallavanema asendaja, vallavalitsuse liige Paul Savisild.
Vallavalitsus tänas neid, kes tee valmimisele kaasa aitasid. Seejärel kõndisid kohal olnud umbes 60 inimest äsja ametlikult avatud kergliiklustee lõppu. Kes soovis, sai asfaldile joonistada.
Vallavalitsuse haldus- ja ehitusosakonna juhataja Maili Hirlak selgitas Sõnumitoojale, et kuigi kergliiklustee oli juba suvel enam-vähem valmis, ei ole sellele siiani väljastatud kasutusluba, sest veninud on Eesti Energia asjaajamine.
„Aega võttis valgustuse ühendamise projekt, aga praeguseks on ka see olemas ja kõik lambid peaksid põlema. Tulede seadistuses võib veel esineda tõrkeid ja enne kasutusloa väljastamist peab kõik toimima. Soovisime siiski avamise teha enne valimisi, sest kergliiklustee ehitamine oli praeguse vallavalitsuse projekt,“ ütles ta.
Aruküla-Kalesi kergliiklustee rajamine läks maksma ligikaudu 560 000 eurot. Ehitas hanke võitnud Viaston Infra OÜ, kelle hinnapakkumine oli 523 030 eurot. Ehitushinnast 58 protsendiga toetas Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) kohalikele omavalitsustele jalgratta- või jalgteedesse investeerimiseks avatud taotlusvoorust.
„Kogumaksumuse toetusprotsent oli väiksem, üle poole tasusime vallaeelarvest, sest lisandusid mitteabikõlblikud kulud – ligi 23 000 eurot eraomanikelt maa ostmiseks, lisaks teele ette jäänud aedade ja hekkide taastamise kulu. Osade maaomanikega sõlmisime isikliku kasutusõiguse lepingud, osadele seati sundvaldus,“ rääkis Maili Hirlak.
Aruküla-Kalesi kergliiklustee ettevalmistamist alustas Raasiku vallavalitsus 2021. aastal. 2022. aasta kevadel valiti projekteerijaks Hepta Group Energy OÜ. Mullu suvel tegi RTK otsuse tee rajamist toetada. Ehitushange korraldati mullu sügisel ning ehitus algas tänavu veebruaris.