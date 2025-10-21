Kohalike valimiste tulemused

Anija vald

Sulgudes elektrooniliselt/Kehras, Alaveres, Aegviidus, väljaspool valimisringkonda antud häälte arv.

1. Riivo Noor, VL Anija Ühendus, 274(142/68+9+51+4)

2. Margus Nõlvak, VL Anija Ühendus, 135(75/58+0+2+0)

3. Triinu Allipere, EKRE, 126(26/76+8+14+2)

4. Peep Kask, VL Uuenev Anija Vald, 119(52/60+1+3+3)

5. Inga Leoke-Bosenko, Keskerakond, 94(20/73+0+0+1)

6. Marek Suik, VL Uuenev Anija Vald, 80(43/36+0+0+1)

7. Meeli Kuul, VL Anija Ühendus, 75(31/8+36+0+0)

8. Jaanus Kalev, Keskerakond, 73(18/23+32+0+0)

9. Ranno Soots, VL Anija Ühendus, 72(43/13+0+15+1)

10. Hannes Pikkel, Keskerakond, 71(16/52+1+0+2)

11. Priit Raudkivi, VL Anija Ühendus, 67(37/30+0+0+0)

12. Jüri Lillsoo, Keskerakond, 61(14/45+0+1+1)

13. Anne Oruaas, VL Anija Ühendus, 61(21/37+1+1+1)

14. Rene Kaalo, VL Anija Ühendus, 52(28/24+0+0+0)

15. Joonas Kuuskla, VL Uuenev Anija Vald, 50(29/20+0+1+0)

16. Margus Olesk, VL Uuenev Anija Vald, 49(24/23+1+0+1)

17. Vahur Värk, VL Uuenev Anija Vald, 47(24/3+0+19+1)

18. Ingrid Järmut, VL Anija Ühendus, 46(28/6+0+12+0)

19. Heiki Pitka, EKRE, 24(3/2+0+19+0)

20. Marina Petrova, Keskerakond, 58(11/45+0+1+1)

21. Katrina Orusalu, Isamaa, 57(19/29+3+5+1)

22. Erko Kruusamägi, VL Uuenev Anija Vald, 45(26/11+7+1+0)

23. Erik Jüriöö, VL Anija Ühendus, 42(20/6+16+0+0)

24. Kauri Pekri, VL Anija Ühendus, 42(19/1+0+22+0)

25. Vjatšeslav Kulberg, Keskerakond, 38(9/27+1+0+1)

26. Kristjan Räbin, VL Uuenev Anija Vald, 38(31/5+2+0+0)

27. Arseni Kišenja, Keskerakond, 37(23/12+0+2+0)

28. Kalle Saarmas,VL Uuenev Anija Vald, 37(13/5+13+3+3)

29. Viktor Kropatšjov, VL Anija Ühendus, 31(17/11+0+0+3)

30. Jüri Kurik, Keskerakond, 31(5/24+0+0+2)

31. Kevin Leinus, VL Uuenev Anija Vald, 31(12/18+1+0+0)

32. Irena Ots, Keskerakond, 29(6/23+0+0+0)

33. Kristi Huusi, VL Anija Ühendus, 27(12/11+0+3+1)

34. Inga Koitla, VL Anija Ühendus, 25(16/6+3+0+0)

35. Silver Nurmsalu, VL Anija Ühendus, 24(13/1+10+0+0)

36. Tormi Paju, VL Uuenev Anija Vald, 24(12/0+1+11+0)

37. Marina Gaitšuk, Keskerakond, 22(6/16+0+0+0)

38. Taavi Talver, VL Uuenev Anija Vald, 22(7/8+6+0+1)

39. Raul Mättik, VL Uuenev Anija Vald, 21(4/13+4+0+0)

40. Veronika Silivask, VL Anija Ühendus, 21(13/6+1+0+1)

41. Ermo Porkveli, Isamaa, 20(11/5+2+1+1)

42. Samir Muradov, VL Uuenev Anija Vald, 18(11/7+0+0+0)

43. Heli Kõverjalg, VL Uuenev Anija Vald, 17(7/1+0+7+2)

44. Aare Nurm, VL Anija Ühendus, 17(5/3+9+0+0)

45. Toomas Kviljus, EKRE, 15(4/8+2+1+0)

46. Henri Aasamets, EKRE, 15(5/10+0+0+0)

47. Raido Velt, EKRE, 15(3/9+3+0+0)

48. Kerli Kivisoo, VL Anija Ühendus, 14(10/0+0+3+1)

49. Mati Kattai, Keskerakond, 12(1/10+1+0+0)

50. Janek Lass, VL Uuenev Anija Vald, 12(7/5+0+0+0)

51. Kristo Jürmann, VL Uuenev Anija Vald, 11(5/6+0+0+0)

52. Margus Molok, EKRE, 11(2/6+2+1+0)

53. Erika Teino, EKRE, 11(1/9+1+0+0)

54. Veiko Mägi, EKRE, 10(4/4+0+1+1)

55. Kaarel Aruste, EKRE, 9(1/7+0+1+0)

56. Ako Ellus, EKRE, 9(2/6+1+0+0)

57. Aldur-Üllar Talkop, Isamaa, 9(6/3+0+0+0)

58. Helve Vaarmann, Keskerakond, 9(2/1+6+0+0)

59. Jarno Orusalu, Isamaa, 8(5/1+0+1+1)

60. Samuel Turmann, Keskerakond, 8(5/3+0+0+0)

61. Žorž Bogdanov, Keskerakond, 7(0/6+0+0+1)

62. Marianne Leis, VL Anija Ühendus, 7(3/3+1+0+0)

63. Argo Kivi, VL Anija Ühendus, 7(4/1+0+1+1)

64. Anu Vask, VL Uuenev Anija Vald, 7(7/0+0+0+0)

65. Rando Üprus, VL Uuenev Anija Vald, 7(4/3+0+0+0)

66. Anneli Kunimägi, VL Uuenev Anija Vald, 7(5/1+0+0+1)

67. Lea Arumets, EKRE, 6(1/4+1+0+0)

68. Kaire Parve, EKRE, 5(0/5+0+0+0)

69. Jaanus Adusoo, VL Anija Ühendus, 4(1/1+0+2+0)

70. Aleftina Klemets, Keskerakond, 4(0/4+0+0+0)

71. Ljudmilla Reigo, Keskerakond, 4(0/3+1+0+0)

72. Julia Tšernavskaja, Keskerakond, 4(0/3+0+0+1)

73. Imbi Krumm, VL Uuenev Anija Vald, 2(0/1+1+0+0)

Kuusalu vald

Sulgudes elektrooniliselt/Kiius, Kuusalus; Leesil, Kolgas, Kolgakülas; väljaspool valimisringkonda antud häälte arv

1. Ulve Märtson, VL Ühine Kodu, 203(99/89+10+5)

2. Kaupo Parve, VL Ühine Kodu, 149(73/65+7+4)

3. Terje Kraanvelt, VL Ühine Kodu, 148(82/52+10+4)

4. Urmas Kirtsi, VL Ühine Kodu, 137(65/68+2+2)

5. Allan Laine, Isamaa, 121(55/59+7+0)

6. Maarja Metstak, Reformierakond, 118(90/19+9+0)

7. Ilvard Eeriksoo, VL Ühine Kodu, 113(56/47+10+0)

8. Ranno Pool, EKRE, 103(15/55+27+6)

9. Urmas Paomees, VL Ühine Kodu, 96(54/10+31+1)

10. Indrek Adler, Parempoolsed, 81(64/9+6+2)

11. Jaan Velström, VL Terve Kuusalu Vald, 69(44/8+14+3)

12. Knut Tamm, Isamaa, 63(40/2+20+1)

13. Indrek Link, VL Terve Kuusalu Vald, 62(38/19+5+0)

14. Mart Sestverk, VL Ühine Kodu, 61(37/6+17+1)

15. Sulev Valdmaa, Isamaa, 61(27/24+8+2)

16. Tanel Tomson, VL Terve Kuusalu Vald, 50(35/15+0+0)

17. Kristi Vetemaa, VL Ühine Kodu, 50(36/12+2+0)

18. Martin Urva, VL Ühine Kodu, 44(37/7+0+0)

19. Hilleri Treisalt, Keskerakond, 34(16/6+11+1)

20. Ago Katvel, Parempoolsed, 67(44/13+9+1)

21. Heino Junolainen, VL Terve Kuusalu Vald, 49(38/7+2+2)

22. Eliisa Helene Mäeväli, Isamaa, 46(22/16+7+1)

23. Janek Nelson, Isamaa, 45(24/19+2+0)

24. Margus Soom, VL Meie Kuusalu, 44(12/24+5+3)

25. Andres Heinver, VL Terve Kuusalu Vald, 43(23/2+18+0)

26. Mart Reimann, VL Ühine Kodu, 40(22/15+1+2)

27. Siim Nurk, VL Ühine Kodu, 40(32/8+0+0)

28. Karl Kuuse, VL Ühine Kodu, 38(23/14+1+0)

29. Sander Piibemann, Parempoolsed, 38(32/5+1+0)

30. Raner Paap, Reformierakond, 37(27/2+8+0)

31. Arnold Tuurmaa, EKRE, 32(4/21+7+0)

32. Värner Lootsmann, Keskerakond, 28(12/5+6+5)

33. Tiina Viirna, VL Ühine Kodu, 26(11/6+8+1)

34. Riina Laanetu, VL Terve Kuusalu Vald, 23(15/2+5+1)

35. Ain Pae, EKRE, 22(0/20+1+1)

36. Mairika Rajaväli, Reformierakond, 22(15/7+0+0)

37. Kalle Aasrand, VL Ühine Kodu, 21(13/3+5+0)

38. Jaanus Hein, Keskerakond, 21(8/7+4+2)

39. Mart Laanpere, VL Ühine Kodu, 21(16/3+2+0)

40. Ott Kask, VL Ühine Kodu, 20(12/7+0+1)

41. Alar Tõnson, Isamaa, 20(15/5+0+0)

42. Tanel Veerla, Reformierakond, 20(13/0+6+1)

43. Jürgen Eekholm, VL Terve Kuusalu Vald, 19(6/5+8+0)

44. Katre Karu, Reformierakond, 19(9/1+9+0)

45. Heigo Vija, Isamaa, 19(14/4+1+0)

46. Riho Salumäe, VL Terve Kuusalu Vald, 18(10/3+3+2)

47. Marika Astor, VL Ühine Kodu, 17(15/0+2+0)

48. Liisa Ojangu, Reformierakond, 17(10/1+6+0)

49. Marge Saaron, VL Meie Kuusalu, 17(6/9+2+0)

50. Priit Tammets, VL Terve Kuusalu Vald, 17(13/2+2+0)

51. Rando Nooska, VL Terve Kuusalu Vald, 16(6/1+7+2)

52. Aivar Haak, VL Terve Kuusalu Vald, 15(13/0+2+0)

53. Aare Kuusik, VL Terve Kuusalu Vald, 15(8/4+3+0)

54. Liis Kuusnõmm, Isamaa, 15(9/4+2+0)

55. Priit Lahemaa, EKRE, 15(3/10+2+0)

56. Anton Tõštšuk, Isamaa, 14(9/5+0+0)

57. Kenno Põltsam, EKRE, 14(0/6+7+1)

58. Märt Sillaste, VL Terve Kuusalu Vald, 14(5/9+0+0)

59. Ethel Ekart, Isamaa, 14(8/4+2+0)

60. Marta Blomerius, Isamaa, 13(8/5+0+0)

61. Rauno Koorts, VL Terve Kuusalu Vald, 13(6/0+7+0)

62. Priit Maurus, EKRE, 13(0/13+0+0)

63. Marjanne Mändmets-Tuvikene, Isamaa, 13(9/2+2+0)

64. Aivar Soots, Isamaa, 13(7/4+0+2)

65. Jevgeni Luštšikov, Keskerakond, 12(3/4+2+3)

66. Helges Mändmets, VL Ühine Kodu, 12(7/0+5+0)

67. Lidia Mõsovski, Keskerakond, 11(2/2+5+2)

68. Anne Kiilaspää, Keskerakond, 11(8/2+1+0)

69. Kaido Vagiström, VL Ühine Kodu, 11(7/3+1+0)

70. Kalev Kesamaa, Isamaa, 10(7/3+0+0)

71. Marek Laasik, Reformierakond, 10(8/0+2+0)

72. Ott Sandrak, VL Ühine Kodu, 9(6/1+0+2)

73. Risto Merileet, VL Meie Kuusalu, 9(3/6+0+0)

74. Hugo Nooska, VL Terve Kuusalu Vald, 9(8/0+1+0)

75. Alar Pilvemägi, Isamaa, 9(7/2+0+0)

76. Õnne Arba, VL Ühine Kodu, 9(4/1+2+2)

77. Kristjan Tammaa, Isamaa, 9(5/3+0+1)

78. Maila Kalais, EKRE, 8(0/7+0+1)

79. Lauri Laupmaa, VL Ühine Kodu, 8(7/1+0+0)

80. Aili Vellemäe, VL Ühine Kodu, 8(4/4+0+0)

81. Raul Leomar, Keskerakond, 8(4/0+3+1)

82. Eike Mandre, Reformierakond, 8(5/3+0+0)

83. Karli Lambot, VL Ühine Kodu, 8(3/1+3+1)

84. Aivar Vahenõmm, Isamaa, 8(4/4+0+0)

85. Ignar Tamsalu, VL Ühine Kodu, 8(6/1+1+0)

86. Ray Metsis, Reformierakond, 7(7/0+0+0)

87. Franklin Vatter, VL Meie Kuusalu, 7(4/3+0+0)

88. Jüri Mäemurd, VL Meie Kuusalu, 6(6/0+0+0)

89. Reigo Sivi, Keskerakond, 6(1/5+0+0)

90. Imre Verk, EKRE, 6(2/3+1+0)

91. Raivo Lambot, EKRE, 5(2/0+3+0)

92. Toivo Tüvi, VL Meie Kuusalu, 5(5/0+0+0)

93. Aarne Idavain, Keskerakond, 4(2/0+2+0)

94. Elvis Hrupa, Reformierakond, 4(2/1+1+0)

95. Aivo Jõesaar, Keskerakond, 4(2/0+2+0)

96. Laivi Kirsipuu, Keskerakond, 4(4/0+0+0)

97. Viive Pajusaar, Keskerakond, 4(3/0+0+1)

98. Siim Sillaste, VL Terve Kuusalu Vald, 4(2/2+0+0)

99. Tarmo Amer, Keskerakond, 4(3/0+0+1)

100. Jaan Roolaid, Keskerakond, 4(0/4+0+0)

101. Andrus Liblik, VL Terve Kuusalu Vald, 4(4/0+0+0)

102. Mariella Soom, VL Meie Kuusalu, 4(1/2+0+1)

103. Janar Vahtras, EKRE, 4(1/2+1+0)

104. Raido Kõrge, VL Meie Kuusalu, 3(2/1+0+0)

105. Valdur Latik, Keskerakond, 3(1/2+0+0)

106. Andrus Tomingas, EKRE, 3(0/3+0+0)

107. Erkki Sipp, Keskerakond, 2(2/0+0+0)

108. Valdur Mitt, Keskerakond, 2(0/2+0+0)

109. Raivo Neidla, Keskerakond, 2(0/0+1+1)

110. Jüri Vunk, EKRE, 2(0/1+1+0)

111. Margo Kuustik, VL Meie Kuusalu, 1(0/1+0+0)

112. Janek Markevitš, VL Meie Kuusalu, 1(1/0+0+0)

113. Jaanus Veerväli, Keskerakond, 1(0/0+1+0)

114. Sander Valdmaa, EKRE, 1(1/0+0+0)

115. Ago Teder, Keskerakond, 1(1/0+0+0)

116. Hardi Edela, VL Terve Kuusalu Vald, 0(0/0+0+0)

117. Villu Tarkiainen, VL Meie Kuusalu, 0(0/0+0+0)

Raasiku vald

Sulgudes elektrooniliselt/Raasikul ja Arukülas, väljaspool valimisringkonda antud häälte arv

1. Juta Asuja, VL Arenev Raasiku Vald, 198(119/14+62+3)

2. Garina Toomingas, VL Raasiku Vald, 150(59/18+70+3)

3. Piia Mai Rühka, VL Arenev Raasiku Vald, 129(78/6+44+1)

4. Jako Reinaste, VL Arenev Raasiku Vald, 124(73/5+45+1)

5. Ivar Vilberg, VL Raasiku Vald, 105(50/3+50+2)

6. Andre Sepp, VL Raasiku Vald, 93(50/6+34+3)

7. Avo Möls, Kodukoha VL, 90(38/4+45+3)

8. Aare Ets, VL Raasiku Vald, 87(47/10+28+2)

9. Toomas Teeväli, Kodukoha VL, 82(40/25+17+0)

10. Maarja Sikut, Kodukoha VL, 82(44/34+2+2)

11. Ivar Paenurm, EKRE, 78(16/28+33+1)

12. Almar Roos, Kodukoha VL, 76(31/12+30+3)

13. Paul Savisild, Kodukoha VL, 64(30/6+28+0)

14. Marge Aasalaid, VL Arenev Raasiku Vald, 60(35/14+11+0)

15. Katrin Vene, VL Arenev Raasiku Vald, 52(28/3+21+0)

16. Rene Lill, Kodukoha VL, 46(22/14+10+0)

17. Markus Veia, VL Raasiku Vald, 43(26/8+8+1)

18. Ants Kivimäe, EKRE, 77(23/29+23+2)

19. Kristo Lassi, VL Arenev Raasiku Vald, 52(31/3+18+0)

20. Kadi Tammaru, Kodukoha VL, 45(21/4+20+0)

21. Artur Sepp, VL Raasiku Vald, 42(25/4+13+0)

22. Kaido Kirsip, VL Raasiku Vald, 42(22/8+12+0)

23. Tõnu Suurkuusk, Kodukoha VL, 39(20/6+13+0)

24. Kristi Vader, Kodukoha VL, 39(23/14+2+0)

25. Agnes Unnuk, VL Raasiku Vald, 35(19/15+1+0)

26. Marianne Põld, VL Raasiku Vald, 35(20/10+5+0)

27. Tiina Rühka, VL Raasiku Vald, 33(11/2+20+0)

28. Marge Salurand, Kodukoha VL, 33(18/0+15+0)

29. Kersti Räbin, VL Arenev Raasiku Vald, 31(14/2+15+0)

30. Dea Ivask, VL Arenev Raasiku Vald, 30(18/7+5+0)

31. Kristjan Põder, Kodukoha VL, 30(18/1+11+0)

32. Eliis Kahlo, VL Raasiku Vald, 29(22/2+5+0)

33. Herol Riiberg, Kodukoha VL, 28(15/10+3+0)

34. Aivar Kaubi, VL Raasiku Vald, 28(10/17+1+0)

35. Erik Tammsoo, Kodukoha VL, 28(8/20+0+0)

36. Andres Kallaste, Kodukoha VL, 28(10/2+15+1)

37. Heiko Kraubner, EKRE, 27(8/8+11+0)

38. Riina Rand, VL Arenev Raasiku Vald, 27(22/3+2+0)

39. Heimar Leoste, Kodukoha VL, 23(15/0+8+0)

40. Liina Kaldas, VL Arenev Raasiku Vald, 21(15/1+5+0)

41. Anne Veltmann-Veski, Kodukoha VL, 21(10/1+10+0)

42. Natalja Stankevitš, VL Raasiku Vald, 20(5/8+7+0)

43. Maarja Suuder-Ouertani, VL Raasiku Vald, 20(6/0+14+0)

44. Margit Veskimäe, VL Raasiku Vald, 18(8/4+6+0)

45. Guido Trees, EKRE, 17(4/5+8+0)

46. Mari Möls, Kodukoha VL, 15(10/0+5+0)

47. Meelis Lauri, VL Raasiku Vald, 13(6/7+0+0)

48. Kaur Tuttelberg, VL Arenev Raasiku Vald, 13(7/3+3+0)

49. Ingrid Nurja, Kodukoha VL, 12(10/0+2+0)

50. Meeli Teder, Kodukoha VL, 12(4/1+7+0)

51. Martin Kalvet, Kodukoha VL, 11(10/0+1+0)

52. Priit Pebsen, Kodukoha VL, 9(5/0+4+0)

53. Marko Šukis, VL Raasiku Vald, 8(3/5+0+0)

Loksa linn

Sulgudes elektrooniliselt/Loksal, väljaspool valimisringkonda antud häälte arv

1. Tõnu Talvi, Siin Me Elame VL, 61(32/28+1)

2. Irina Karotam, Keskerakond, 57(7/50+0)

3. Jekaterina Pavlova, Siin Me Elame VL, 50(16/34+0)

4. Natalja Kalinina, Keskerakond, 48(8/37+3)

5. Kaido Korkma, Siin Me Elame VL, 46(13/33+0)

6. Mait Kröönström, Siin Me Elame VL, 46(21/25+0)

7. Kiril Varjagin, Siin Me Elame VL, 39(9/30+0)

8. Adriana Jordan, Siin Me Elame VL, 34(13/21+0)

9. Jelena Täht, Keskerakond, 30(5/25+0)

10. Andres Kaskla, Keskerakond, 30(9/21+0)

11. Rein Heina, Keskerakond, 30(2/28+0)

12. Tenno Tiitson, Siin Me Elame VL, 27(9/18+0)

13. Arvi Puskar, Keskerakond, 19(10/9+0)

14. Andrei Lebed, Keskerakond, 17(1/16+0)

15. Tiina Murdvee, Keskerakond, 15(3/12+0)

16. Laura Lindemann, Siin Me Elame VL, 17(13/4+0)

17. Piret Kase, Keskerakond, 14(6/8+0)

18. Ljudmilla Utjuganova, Keskerakond, 14(3/11+0)

19. Õnnela Tedrekin, Keskerakond, 14(2/12+0)

20. Olga Maslova, Keskerakond, 13(4/9+0)

21. Aleksei Štšepelin, Keskerakond, 13(2/11+0)

22. Igor Ignahhin, Siin Me Elame VL, 12(4/8+0)

23. Karin Ilves, Keskerakond, 12(4/8+0)

24. Robert Rohtla, Keskerakond, 11(3/8+0)

25. Margit Amer, Keskerakond, 11(4/7+0)

26. Kadri-Helena Gurevitš, Keskerakond, 10(4/6+0)

27. Mare Jõgis, Siin Me Elame VL, 10(5/5+0)

28. Lauri Metus, Keskerakond, 10(5/4+1)

29. Peeter Kuuseste, Siin Me Elame VL, 9(4/5+0)

30. Christine Haravee, Siin Me Elame VL, 9(6/3+0)

31. Vladimir Koltsov, Keskerakond, 9(0/8+1)

32. Janar Ignahhin, Siin Me Elame VL, 9(4/5+0)

33. Jaan Paesüld, Keskerakond, 9(2/7+0)

34. Tatjana Proskurina, Keskerakond, 7(0/7+0)

35. Vladimir Deulin, Keskerakond, 7(2/4+1)

36. Artur Allmägi, Keskerakond, 7(1/5+1)

37. Valeri Oksenenko, Keskerakond, 7(0/7+0)

38. Eve Saidla, Siin Me Elame VL, 7(4/3+0)

39. Mihhail Mišin, Keskerakond, 5(0/5+0)

40. Lennart Sildre, Siin Me Elame VL, 4(1/3+0)

41. Õnne Teern, Keskerakond, 4(3/1+0)

42. Tamara Astahhova, Keskerakond, 4(0/4+0)

43. Meelis Aare, Keskerakond, 3(0/3+0)

44. Sirle Soll, Keskerakond, 3(0/3+0)

45. Juri Pavlussenko, Keskerakond, 3(1/2+0)

46. Valeri Kozlov, Keskerakond, 1(0/1+0)

47. Nadežda Dubina, Keskerakond, 1(0/1+0)



Valimisaktiivsus Anija vallas:

Valijaid nimekirjas 4705. Hääletamas käisid 2613 – osalus 55,5 protsenti. Jaoskondades anti kehtivaid hääli 1509, e-hääli anti 1090.

Valimisaktiivsus Kuusalu vallas:

Valijaid nimekirjas 5178. Hääletamas käisid 3183 – osalus 61,5 protsenti. Jaoskondades anti kehtivaid hääli 1432, e-hääli anti 1737.

Valimisaktiivsus Raasiku vallas:

Valijaid nimekirjas 4145. Hääletamas käisid 2554 – osalus 61,6 protsenti. Jaoskondades anti kehtivaid hääli 1268, e-hääli anti 1282.

Valimisaktiivsus Loksa linnas:

Valijaid nimekirjas 1584. Hääletamas käisid 826 – 52,1 protsenti. Jaoskonnas anti kehtivaid hääli 573, e-hääli anti 245.

Isikumandaadid

Anija vald: Riivo Noor.

Kuusalu vald: Ulve Märtson.

Raasiku vald: Juta Asuja, Garina Toomingas.

Loksa linn: Tõnu Talvi, Irina Karotam.