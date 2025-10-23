Üksikasjalikud valimistulemused on avaldatud paberlehes.
Pühapäeval lõppenud kohalikel valimistel kogus Anija vallas kõige enam hääli ja sai isikumandaadi vallavanem Riivo Noor valimisliidust Anija Ühendus. Talle andsid hääle 274 valijat, neli aastat tagasi toetasid teda 314 valijat. Riivo Noor on pidanud Anija vallavanema ametit alates 2019. aasta kevadest. Kui Anija ja Aegviidu vald ühinesid 2017. aastal, sai temast Anija abivallavanem. Enne oli ta Aegviidu vallavanem.
Riivo Noor ütles, kuigi sai vähem hääli kui neli aastat tagasi, on ta selle tulemusega rahul: „Portaali minuomavalitsus.ee andmete põhjal on Eesti enamikes valdades-linnades elanike rahulolu kohalike omavalitsuste tegevusega viimastel aastatel võrreldes varasemaga langenud. Usun, et selle taga on paljuski globaalsed probleemid – oleme nelja aasta jooksul hüpanud kriisist kriisi, alguses Covid, seejärel sõda Ukrainas. Seda kõike arvestades olen väga rahul, et mulle anti üsna samas suurusjärgus toetushääli kui nelja aasta tagustel valimistel.“
Kuusalu vallas anti kõige enam hääli vallavolikogu esimehele Ulve Märtsonile valimisliidust Ühine Kodu. Ta sai isikumandaadi 203 häälega. Eelmistel kohalikel valimistel kogus samas valimisliidus esmakordselt kandideerides valijatelt 61 häält.
Ulve Märtson kommenteeris, et lootis saada vähemalt 100 häält ja rõõmu teeb, et toetajaid oli rohkem: „Et anti hääli loodetust enam, on väga meeldiv, kui arvestada pingelist valimisvõitlust, mis meie vallas oli. Meie rõhusime sellele, mida oleme teinud, ja tutvustasime tulevikuplaane, mis lähtuvad vallaeelarvest. Möödunud perioodi suurim investeering oli Kuusalu keskkooli ja järgneva nelja aasta jooksul oleme lubanud renoveerida Kolga kooli. Neli aastat vallavolikogu esimehena olid töised ja õpetlikud, kohalik poliitika ei olnud võõras. Olin varem kuulunud volikogu komisjonidesse ja toetanud abikaasa Kalmer Märtsonit nii volikogu esimehe kui ka vallavanema ametis.“
Raasiku vallas sai kõige rohkem hääli Juta Asuja, kes oli valimistel esmakordselt osalenud valimisliidu Arenev Raasiku Vald esinumber. Tema poolt hääletasid 198 inimest, see tagas isikumandaadi. Juta Asuja on olnud Raasiku vallavalitsuses sotsiaal- ja haridusosakonna juhataja, viimased kolm aastat töötanud riigiametites.
Ta märkis, et kuigi sai oma valimisliidu liikmetest kõige rohkem hääli, peab kogu liidu tulemust meeskonnatöö saavutuseks ja on sellega väga rahul: „Eelmiste valimiste ajal olin vallas tegev, mind teati rohkem, nimi sattus sagedamini ajalehte. Siis sain valimistel 66 häält. Nüüd ma Raasiku vallas ei tööta ja lootsin, et saan pisut üle 70 hääle. Saadud häälte arvu ei osanud oodata. Meile antud hääled näitavad, et ootus avatud ja kaasavale valitsemisele on Raasiku vallas väga suur, püüame seda täita.“
Loksal oli kõige populaarsem kandidaat ja sai isikumandaadi Tõnu Talvi valimisliidust Siin Me Elame – teda eelistasid 61 valijat. Loksa linnavolikogusse kandideeris ta esmakordselt, varem on olnud Saaremaal Lümanda vallavolikogus nii aseesimees kui ka volikogu esimees. Ta on Loksa keskkooli vilistlane, viis aastat tagasi tuli Loksale elama vanematekoju.
Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi ütles, et on saadud usalduse eest väga tänulik: „Mul ei ole mingeid isiklikke, erakondlikke ega majanduslikke huvisid, vaid on väärtused, seetõttu andsin nõusoleku kandideerida valimisliidus, kellega mu väärtushinnangud sobivad.“
Anija vallas kandideerisid 5 nimekirja nagu ka neli aastat tagasi. Erakondadest osalesid taas EKRE, Isamaa Erakond ja Keskerakond, valimisliitudest Anija Ühendus. Uus valimisliit on Uuenev Anija Vald, kelle hulgas oli neli aastat tagasi Reformierakonna nimekirjas kandideerinuid. Valimisliit Anija Ühendus sai 19kohalisse volikokku taas 8 kohta. Valimisliidul Uuenev Anija Vald on volikogus 5, Keskerakonnal 4 ja EKRE-l 2 kohta, Isamaa volikokku ei pääsenud.
Kuusalu vallas kandideerisid seekord 8 valimisnimekirja – eelmisel korral oli 6. Uued valimisliidud on Meie Kuusalu, kelle eestvedaja moodustas neli aastat tagasi valimisliidu Ettevõtlik Kuusalu, ja Terve Kuusalu Vald, kellest ligi pooled kandideerijad olid varem valimisliidus Üks Kuusalu Vald. Erakondadest on uued osalejad Isamaa ja Parempoolsed. Valimisliit Ühine Kodu sai nüüd volikogusse ühe koha rohkem – seni oli 8, uues koosseisus on 9 kohta. Isamaa ja valimisliit Terve Kuusalu Vald on uues volikogus mõlemad 3 kohaga. Nii Parempoolsed, Reformierakond, Keskerakond kui ka EKRE on 19-liikmelises volikogus 1 kohaga. Valimisliit Meie Kuusalu ei saanud volikogukohta.
Raasiku vallas osalesid valimistel 3 valimisliitu ja EKRE. Kodukoha Valimisliidul ja valimisliidul Raasiku Vald, kes kumbki said eelmistel valimistel 17-liikmelises volikogus 7 kohta, on nüüd vastavalt 6 ja 5 kohta. Valimistel esmakordselt osalenud valimisliit Arenev Raasiku Vald sai 5 kohta ning EKRE, kel oli seni volikogus 2 kohta, sai nüüd 1 koha.
Loksa linnas kandideerisid eelmisel korral Keskerakond, valimisliidud Siin Me Elame ja Arenev Loksa. Seekord oli kaks nimekirja – Keskerakond ja Siin Me Elame. Jõudude vahekord jäi püsima, Keskerakond saab 15-liikmelises linnavolikogus taas 8 kohta ning Siin Me Elame 7 kohta, seni oli sel valimisliidul linnavolikogus 6 mandaati.