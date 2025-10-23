Üksikasjalikud valimistulemused on avaldatud paberlehes.

Pü­ha­päe­val lõp­pe­nud ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ko­gus Ani­ja val­las kõi­ge enam hää­li ja sai isi­ku­man­daa­di val­la­va­nem Rii­vo Noor va­li­mis­lii­dust Ani­ja Ühen­dus. Tal­le and­sid hää­le 274 va­li­jat, ne­li aas­tat ta­ga­si toe­ta­sid te­da 314 va­li­jat. Rii­vo Noor on pi­da­nud Ani­ja val­la­va­ne­ma ame­tit ala­tes 2019. aas­ta ke­va­dest. Kui Ani­ja ja Aeg­vii­du vald ühi­ne­sid 2017. aas­tal, sai te­mast Ani­ja abi­val­la­va­nem. En­ne oli ta Aeg­vii­du val­la­va­nem.

Rii­vo Noor üt­les, kui­gi sai vä­hem hää­li kui ne­li aas­tat ta­ga­si, on ta sel­le tu­le­mu­se­ga ra­hul: „Por­taa­li mi­nuo­ma­va­lit­sus.ee and­me­te põh­jal on Ees­ti ena­mi­kes val­da­des-lin­na­des ela­ni­ke ra­hu­lo­lu ko­ha­li­ke oma­va­lit­sus­te te­ge­vu­se­ga vii­mas­tel aas­ta­tel võr­rel­des va­ra­se­ma­ga lan­ge­nud. Usun, et sel­le ta­ga on pal­jus­ki glo­baal­sed prob­lee­mid – ole­me nel­ja aas­ta jook­sul hü­pa­nud krii­sist krii­si, al­gu­ses Co­vid, see­jä­rel sõ­da Uk­rai­nas. Se­da kõi­ke ar­ves­ta­des olen vä­ga ra­hul, et mul­le an­ti üs­na sa­mas suu­rus­jär­gus toe­tus­hää­li kui nel­ja aas­ta ta­gus­tel va­li­mis­tel.“

Kuu­sa­lu val­las an­ti kõi­ge enam hää­li val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­le Ul­ve Märt­so­ni­le va­li­mis­lii­dust Ühi­ne Ko­du. Ta sai isi­ku­man­daa­di 203 hää­le­ga. Eel­mis­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel ko­gus sa­mas va­li­mis­lii­dus es­ma­kord­selt kan­di­dee­ri­des va­li­ja­telt 61 häält.

Ul­ve Märt­son kom­men­tee­ris, et loo­tis saa­da vä­he­malt 100 häält ja rõõ­mu teeb, et toe­ta­jaid oli roh­kem: „Et an­ti hää­li loo­de­tust enam, on vä­ga meel­div, kui ar­ves­ta­da pin­ge­list va­li­mis­võit­lust, mis meie val­las oli. Meie rõ­hu­si­me sel­le­le, mi­da ole­me tei­nud, ja tut­vus­ta­si­me tu­le­vi­kup­laa­ne, mis läh­tu­vad val­laee­lar­vest. Möö­du­nud pe­rioo­di suu­rim in­ves­tee­ring oli Kuu­sa­lu kesk­koo­li ja järg­ne­va nel­ja aas­ta jook­sul ole­me lu­ba­nud re­no­vee­ri­da Kol­ga koo­li. Ne­li aas­tat val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­na olid töi­sed ja õpet­li­kud, ko­ha­lik po­lii­ti­ka ei ol­nud võõ­ras. Olin va­rem kuu­lu­nud vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ni­des­se ja toe­ta­nud abi­kaa­sa Kal­mer Märt­so­nit nii vo­li­ko­gu esi­me­he kui ka val­la­va­ne­ma ame­tis.“

Raa­si­ku val­las sai kõi­ge roh­kem hää­li Ju­ta Asu­ja, kes oli va­li­mis­tel es­ma­kord­selt osa­le­nud va­li­mis­lii­du Are­nev Raa­si­ku Vald esi­num­ber. Te­ma poolt hää­le­ta­sid 198 ini­mest, see ta­gas isi­ku­man­daa­di. Ju­ta Asu­ja on ol­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses sot­siaal- ja ha­ri­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, vii­ma­sed kolm aas­tat töö­ta­nud rii­gia­me­ti­tes.

Ta mär­kis, et kui­gi sai oma va­li­mis­lii­du liik­me­test kõi­ge roh­kem hää­li, peab ko­gu lii­du tu­le­must mees­kon­na­töö saa­vu­tu­seks ja on sel­le­ga vä­ga ra­hul: „Eel­mis­te va­li­mis­te ajal olin val­las te­gev, mind tea­ti roh­kem, ni­mi sat­tus sa­ge­da­mi­ni aja­leh­te. Siis sain va­li­mis­tel 66 häält. Nüüd ma Raa­si­ku val­las ei töö­ta ja loot­sin, et saan pi­sut üle 70 hää­le. Saa­dud hääl­te ar­vu ei osa­nud oo­da­ta. Mei­le an­tud hää­led näi­ta­vad, et oo­tus ava­tud ja kaa­sa­va­le va­lit­se­mi­se­le on Raa­si­ku val­las vä­ga suur, püüa­me se­da täi­ta.“

Lok­sal oli kõi­ge po­pu­laar­sem kan­di­daat ja sai isikumandaadi Tõ­nu Tal­vi va­li­mis­lii­dust Siin Me Ela­me – te­da ee­lis­ta­sid 61 va­li­jat. Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ris ta es­ma­kord­selt, va­rem on ol­nud Saa­re­maal Lü­man­da val­la­vo­li­ko­gus nii ase­esi­mees kui ka vo­li­ko­gu esi­mees. Ta on Lok­sa kesk­koo­li vi­list­la­ne, viis aas­tat ta­ga­si tu­li Lok­sa­le ela­ma va­ne­ma­te­ko­ju.

Kesk­kon­naa­me­ti loo­dus­kaitse peaspet­sia­list Tõ­nu Tal­vi üt­les, et on saa­dud usalduse eest vä­ga tä­nu­lik: „Mul ei ole min­geid isik­lik­ke, era­kond­lik­ke ega ma­jan­dus­lik­ke hu­vi­sid, vaid on väär­tu­sed, see­tõt­tu and­sin nõus­o­le­ku kan­di­dee­ri­da va­li­mis­lii­dus, kel­le­ga mu väär­tus­hin­nan­gud so­bi­vad.“

Ani­ja val­las kan­di­dee­ri­sid 5 ni­me­kir­ja na­gu ka ne­li aas­tat ta­ga­si. Era­kon­da­dest osa­le­sid taas EK­RE, Isa­maa Era­kond ja Kesk­e­ra­kond, va­li­mis­lii­tu­dest Ani­ja Ühen­dus. Uus va­li­mis­liit on Uue­nev Ani­ja Vald, kel­le hul­gas oli ne­li aas­tat ta­ga­si Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­jas kan­di­dee­ri­nuid. Va­li­mis­liit Ani­ja Ühen­dus sai 19ko­ha­lis­se vo­li­kok­ku taas 8 koh­ta. Va­li­mis­lii­dul Uue­nev Ani­ja Vald on vo­li­ko­gus 5, Kesk­e­ra­kon­nal 4 ja EK­RE-l 2 koh­ta, Isa­maa vo­li­kok­ku ei pää­se­nud.

Kuu­sa­lu val­las kan­di­dee­ri­sid see­kord 8 va­li­mis­ni­me­kir­ja – eel­mi­sel kor­ral oli 6. Uued va­li­mis­lii­dud on Meie Kuu­sa­lu, kel­le eest­ve­da­ja moo­dus­tas ne­li aas­tat ta­ga­si va­li­mis­lii­du Et­te­võt­lik Kuu­sa­lu, ja Ter­ve Kuu­sa­lu Vald, kel­lest li­gi poo­led kan­di­dee­ri­jad olid va­rem va­li­mis­lii­dus Üks Kuu­sa­lu Vald. Era­kon­da­dest on uued osa­le­jad Isa­maa ja Pa­rem­pool­sed. Va­li­mis­liit Ühi­ne Ko­du sai nüüd vo­li­ko­gus­se ühe ko­ha roh­kem – se­ni oli 8, uues koos­sei­sus on 9 koh­ta. Isa­maa ja va­li­mis­liit Ter­ve Kuu­sa­lu Vald on uues vo­li­ko­gus mõ­le­mad 3 ko­ha­ga. Nii Pa­rem­pool­sed, Re­for­mie­ra­kond, Kesk­e­ra­kond kui ka EK­RE on 19-liik­me­li­ses vo­li­ko­gus 1 ko­ha­ga. Va­li­mis­liit Meie Kuu­sa­lu ei saa­nud vo­li­ko­gu­koh­ta.

Raa­si­ku val­las osa­le­sid va­li­mis­tel 3 va­li­mis­lii­tu ja EK­RE. Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dul ja va­li­mis­lii­dul Raa­si­ku Vald, kes kumb­ki said eel­mis­tel va­li­mis­tel 17-liik­me­li­ses vo­li­ko­gus 7 koh­ta, on nüüd vas­ta­valt 6 ja 5 koh­ta. Va­li­mis­tel es­ma­kord­selt osa­le­nud va­li­mis­liit Are­nev Raa­si­ku Vald sai 5 koh­ta ning EK­RE, kel oli se­ni vo­li­ko­gus 2 koh­ta, sai nüüd 1 ko­ha.

Lok­sa lin­nas kan­di­dee­ri­sid eel­mis­el korral Kes­ke­ra­kond, va­li­mis­lii­dud Siin Me Ela­me ja Are­nev Lok­sa. See­kord oli kaks ni­me­kir­ja – Kes­ke­ra­kond ja Siin Me Ela­me. Jõu­du­de va­he­kord jäi pü­si­ma, Kes­ke­ra­kond saab 15-liik­me­li­ses lin­na­vo­li­ko­gus taas 8 koh­ta ning Siin Me Ela­me 7 koh­ta, se­ni oli sel va­li­mis­lii­dul lin­na­vo­li­ko­gus 6 man­daa­ti.