Enne Raasiku vallavolikogu 11. koosseisu esimest istungit kolmapäeval, 3. detsembril, kirjutasid võimuliidu moodustanud valimisliitudest Arenev Raasiku Vald ja Raasiku Vald volikokku valitud 10 inimest alla koostöökokkuleppele aastateks 2025-2029. 17liikmelise vallavolikogu uues koosseisus on koalitsioonil kokku 10 kohta, neist kummalgi koalitsioonipartneril 5.
Esimesena allkirjastasid koostöökokkuleppe esinumbrid Juta Asuja valimisliidust Arenev Raasiku Vald ja Andre Sepp valimisliidust Raasiku Vald. Leppele kirjutasid alla veel Piia Mai Rühka, Jako Reinaste, Marge Aasalaid ja Katrin Vene Arenevast Raasiku Vallast ning Aare Ets, Garina Toomingas, Ivar Vilberg ja Markus Veia Raasiku Vallast.
Andre Sepp Raasiku Vallast rääkis, et leppe koostamiseks saadi mitu korda kokku, kaaluti läbi kummagi osapoole ettepanekud.
„Hea oli tunda, et mõtleme sarnaselt. Eelkõige langesid mõtted kokku juhtimise ja valitsemiskultuuri osas. Samuti peame mõlemad ülioluliseks kommunikatsiooni – et elanikele oleks teada, mis vallas toimub,“ ütles ta.
Juta Asuja Arenevast Raasiku Vallast lisas, et kuigi ka vaieldi, siis suuri erimeelsusi kahe valimisliidu vahel ei olnud: „Peamine erinevus on fookuses – meie liidu jaoks on prioriteet haridus ja inimene, teise liidu rõhk on teedel ja taristul.“
Koalitsioonipartnerite esindajad märkisid, et valla rahalist võimekust silmas pidades ei nimetata koostööleppes konkreetseid objekte, kuhu 4 aasta jooksul kavatsetakse investeerida.
Valimisliidu Raasiku Vald jaoks olulisimate märksõnadena nimetas Andre Sepp teid ja planeerimist. Ta selgitas, teehoiukava tuleb kogukondadega läbi arutada ning teha elanikele jälgitavaks, et oleks paremini aru saada, millised võimalused mingil aastal on. Samuti on tähtis arendada võimaluste kohaselt Aruküla keskväljakut ja Raasiku keskalevikku.
Juta Asuja tõi välja, valimisliidu Arenev Raasiku Vald ettepanekul on leppes, et allasutuste pidevaks arenemiseks sõlmitakse nende uute juhtidega viieaastased töölepingud: „Riigi tasandil kõneldakse tähtajaliste lepingute kehtestamisest koolijuhtidele, meie leiame, et need võiksid olla ka valla teiste asutuste – raamatukogude, lasteaedade, spordiasutuste juhtidel. See ei tähenda, et iga viie aasta tagant tuleb leida uued juhid, kuid annab võimaluse vaadata üle, mis on viie aasta jooksul asutuses tehtud ja mis on edasised plaanid. Tähtajalised lepingud kehtivad uutele, mitte neile juhtidele, kes on praegu ametis.“
Haridusteemade all on leppes eraldi kirjas, et Pikavere Mõisakoolil ja Aruküla Vabal Waldorfkoolil nähakse valla haridusvõrgus suurt rolli. Juta Asuja selgitas, et Pikavere kool on olnud kogu aeg kõne all, sest Exceli tabelist lähtudes ei ole nii väikese kooli pidamine ratsionaalne.
„Kuid me ei saa lähtuda Excelist, kuni on tugev kogukond, kes seda kooli väärtustab. Usun, et Pikavere kooli ei ohusta miski seni, kui piirkonna elanikud tahavad oma lapsi sinna panna. Waldorfkool rikastab samuti meie haridusruumi. See oli kunagi minu pere jaoks ja on praegu paljude perede jaoks argument, miks siia valda kolida. Kooli tuleb kindlasti toetada, aga peame leidma selleks mõistliku koostööviisi,“ lausus ta.
Vallavanemakandidaat on BÄRBEL SALUMÄE
Vastavalt koostööleppele kuulub vallavolikogu esimehe koht Arenevale Raasiku Vallale ja aseesimehe koht Raasiku Vallale – volikogu esimeheks valiti 3. detsembril Juta Asuja ja aseesimeheks Ivar Vilberg.
Sama istungi lõpus ütles volikogu esimees välja, kes on koalitsiooni vallavanemakandidaat. Vallavanema leidmiseks korraldatud konkursil osalenud 29 inimesest kutsuti vestlusele 4. Nende hulgast valisid valimisliitudest Raasiku Vald ja Arenev Raasiku Vald volikokku valitud liikmed võimuliidu vallavanemakandidaadiks Bärbel Salumäe, kes töötas viimased 4 aastat Rae vallavalitsuses abivallavanemana, kureeris haridus- ja sotsiaalvaldkonda.
Juta Asuja selgitas, et Bärbel Salumäe on väga tugeva kogukondliku taustaga – jõudnud Rae volikokku-vallavalitsusse Lagedi kogukonnast, kus oli tugev eestvedaja: „Kui meie ootused on olnud avatum suhtlemine ja kommunikatsioon, kogukondade kaasamine, siis oleme leidnud, et Bärbel Salumäe võiks olla järgnevaks neljaks aastaks meie vallale tugev vallavanem.“
Vallavalitsuses hakkab lisaks vallavanemale olema 4 liiget: üks oma valdkonna ekspert kummaltki koalitsioonipartnerilt ning 2 ametnikku. Arenev Raasiku Vald pakub vallavalitsusse Riina Ranna, kes on varem töötanud vallavalitsuses haldus- ja ehitusosakonna juhina. Raasiku Valla poolt läheb vallvalitsusse Aare Ets, kes on olnud nii vallavanem kui osakonnajuhataja.
Maarja Sikut volikogus opositsiooni jäänud Kodukoha Valimisliidust kommenteeris, kui koalitsioon räägib, et soovib kõigiga koostööd teha, peab see ka nende tegevuses välja paistma: „Aeg näitab, kas nende sõnade taga on midagi.“