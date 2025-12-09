En­ne Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu 11. koos­sei­su esi­mest is­tun­git kol­ma­päe­val, 3. det­semb­ril, kir­ju­ta­sid või­mu­lii­du moo­dus­ta­nud va­li­mis­lii­tu­dest Are­nev Raa­si­ku Vald ja Raa­si­ku Vald vo­li­kok­ku va­li­tud 10 ini­mest al­la koos­töö­kok­ku­lep­pe­le aas­ta­teks 2025-2029. 17liik­me­li­se val­la­vo­li­ko­gu uues koos­sei­sus on koa­lit­sioo­nil kok­ku 10 koh­ta, neist kum­mal­gi koa­lit­sioo­ni­part­ne­ril 5.

Esi­me­se­na all­kir­jas­ta­sid koos­töö­kok­ku­lep­pe esi­numb­rid Ju­ta Asu­ja va­li­mis­lii­dust Are­nev Raa­si­ku Vald ja And­re Sepp va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald. Lep­pe­le kir­ju­ta­sid al­la veel Piia Mai Rüh­ka, Ja­ko Rei­nas­te, Mar­ge Aa­sa­laid ja Kat­rin Ve­ne Are­ne­vast Raa­si­ku Val­last ning Aa­re Ets, Ga­ri­na Too­min­gas, Ivar Vil­berg ja Mar­kus Veia Raa­si­ku Val­last.

And­re Sepp Raa­si­ku Val­last rää­kis, et lep­pe koos­ta­mi­seks saa­di mi­tu kor­da kok­ku, kaa­lu­ti lä­bi kum­ma­gi osa­poo­le et­te­pa­ne­kud.

„Hea oli tun­da, et mõt­le­me sar­na­selt. Eel­kõi­ge lan­ge­sid mõt­ted kok­ku juh­ti­mi­se ja va­lit­se­mis­kul­tuu­ri osas. Sa­mu­ti pea­me mõ­le­mad ülio­lu­li­seks kom­mu­ni­kat­sioo­ni – et ela­ni­ke­le oleks tea­da, mis val­las toi­mub,“ üt­les ta.

Ju­ta Asu­ja Are­ne­vast Raa­si­ku Val­last li­sas, et kui­gi ka vaiel­di, siis suu­ri eri­meel­su­si ka­he va­li­mis­lii­du va­hel ei ol­nud: „Pea­mi­ne eri­ne­vus on foo­ku­ses – meie lii­du jaoks on prio­ri­teet ha­ri­dus ja ini­me­ne, tei­se lii­du rõhk on tee­del ja ta­ris­tul.“

Koa­lit­sioo­ni­part­ne­ri­te esin­da­jad mär­ki­sid, et val­la ra­ha­list või­me­kust sil­mas pi­da­des ei ni­me­ta­ta koos­töö­lep­pes konk­reet­seid ob­jek­te, ku­hu 4 aas­ta jook­sul ka­vat­se­tak­se in­ves­tee­ri­da.

Va­li­mis­lii­du Raa­si­ku Vald jaoks olu­li­si­ma­te märk­sõ­na­de­na ni­me­tas And­re Sepp teid ja pla­nee­ri­mist. Ta sel­gi­tas, tee­hoiu­ka­va tu­leb ko­gu­kon­da­de­ga lä­bi aru­ta­da ning te­ha ela­ni­ke­le jäl­gi­ta­vaks, et oleks pa­re­mi­ni aru saa­da, mil­li­sed või­ma­lu­sed min­gil aas­tal on. Sa­mu­ti on täh­tis aren­da­da või­ma­lus­te ko­ha­selt Aru­kü­la kesk­väl­ja­kut ja Raa­si­ku kes­ka­le­vik­ku.

Ju­ta Asu­ja tõi väl­ja, va­li­mis­lii­du Are­nev Raa­si­ku Vald et­te­pa­ne­kul on lep­pes, et al­la­su­tus­te pi­de­vaks are­ne­mi­seks sõl­mi­tak­se nen­de uu­te juh­ti­de­ga viie­aas­ta­sed töö­le­pin­gud: „Rii­gi ta­san­dil kõ­nel­dak­se täh­ta­ja­lis­te le­pin­gu­te keh­tes­ta­mi­sest koo­li­juh­ti­de­le, meie leia­me, et need võik­sid ol­la ka val­la teis­te asu­tus­te – raa­ma­tu­ko­gu­de, las­te­ae­da­de, spor­dia­su­tus­te juh­ti­del. See ei tä­hen­da, et iga viie aas­ta ta­gant tu­leb lei­da uued ju­hid, kuid an­nab või­ma­lu­se vaa­da­ta üle, mis on viie aas­ta jook­sul asu­tu­ses teh­tud ja mis on eda­si­sed plaa­nid. Täh­ta­ja­li­sed le­pin­gud keh­ti­vad uu­te­le, mit­te nei­le juh­ti­de­le, kes on prae­gu ame­tis.“

Ha­ri­dus­tee­ma­de all on lep­pes eral­di kir­jas, et Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­lil ja Aru­kü­la Va­bal Wal­dorf­koo­lil nä­hak­se val­la ha­ri­dus­võr­gus suurt rol­li. Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et Pi­ka­ve­re kool on ol­nud ko­gu aeg kõ­ne all, sest Ex­ce­li ta­be­list läh­tu­des ei ole nii väi­ke­se koo­li pi­da­mi­ne rat­sio­naal­ne.

„Kuid me ei saa läh­tu­da Ex­ce­list, ku­ni on tu­gev ko­gu­kond, kes se­da koo­li väär­tus­tab. Usun, et Pi­ka­ve­re koo­li ei ohus­ta mis­ki se­ni, kui piir­kon­na ela­ni­kud ta­ha­vad oma lap­si sin­na pan­na. Wal­dorf­kool ri­kas­tab sa­mu­ti meie ha­ri­dus­ruu­mi. See oli ku­na­gi mi­nu pe­re jaoks ja on prae­gu pal­ju­de pe­re­de jaoks ar­gu­ment, miks siia val­da ko­li­da. Koo­li tu­leb kind­las­ti toe­ta­da, aga pea­me leid­ma sel­leks mõist­li­ku koos­töö­vii­si,“ lau­sus ta.

Val­la­va­ne­ma­kan­di­daat on BÄR­BEL SA­LU­MÄE

Vas­ta­valt koos­töö­lep­pe­le kuu­lub val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he koht Are­ne­va­le Raa­si­ku Val­la­le ja asee­si­me­he koht Raa­si­ku Val­la­le – vo­li­ko­gu esi­me­heks va­li­ti 3. det­semb­ril Ju­ta Asu­ja ja asee­si­me­heks Ivar Vil­berg.

Sa­ma is­tun­gi lõ­pus üt­les vo­li­ko­gu esi­mees väl­ja, kes on koa­lit­sioo­ni val­la­va­ne­ma­kan­di­daat. Val­la­va­ne­ma leid­mi­seks kor­ral­da­tud kon­kur­sil osa­le­nud 29 ini­me­sest kut­su­ti vest­lu­se­le 4. Nen­de hul­gast va­li­sid va­li­mis­lii­tu­dest Raa­si­ku Vald ja Are­nev Raa­si­ku Vald vo­li­kok­ku va­li­tud liik­med või­mu­lii­du val­la­va­ne­ma­kan­di­daa­diks Bär­bel Sa­lu­mäe, kes töö­tas vii­ma­sed 4 aas­tat Rae val­la­va­lit­su­ses abi­val­la­va­ne­ma­na, ku­ree­ris ha­ri­dus- ja sot­siaal­vald­kon­da.

Ju­ta Asu­ja sel­gi­tas, et Bär­bel Sa­lu­mäe on vä­ga tu­ge­va ko­gu­kond­li­ku taus­ta­ga – jõud­nud Rae vo­li­kok­ku-val­la­va­lit­sus­se La­ge­di ko­gu­kon­nast, kus oli tu­gev eest­ve­da­ja: „Kui meie oo­tu­sed on ol­nud ava­tum suht­le­mi­ne ja kom­mu­ni­kat­sioon, ko­gu­kon­da­de kaa­sa­mi­ne, siis ole­me leid­nud, et Bär­bel Sa­lu­mäe võiks ol­la järg­ne­vaks nel­jaks aas­taks meie val­la­le tu­gev val­la­va­nem.“

Val­la­va­lit­su­ses hak­kab li­saks val­la­va­ne­ma­le ole­ma 4 lii­get: üks oma vald­kon­na eks­pert kummaltki koa­lit­sioo­ni­part­ne­rilt ning 2 amet­nik­ku. Are­nev Raa­si­ku Vald pa­kub val­la­va­lit­sus­se Rii­na Ran­na, kes on va­rem töö­ta­nud val­la­va­lit­su­ses hal­dus- ja ehi­tu­so­sa­kon­na ju­hi­na. Raa­si­ku Val­la poolt lä­heb vall­va­lit­sus­se Aa­re Ets, kes on ol­nud nii val­la­va­nem kui osa­kon­na­ju­ha­ta­ja.

Maar­ja Si­kut vo­li­ko­gus opo­sit­sioo­ni jää­nud Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust kom­men­tee­ris, kui koa­lit­sioon rää­gib, et soo­vib kõi­gi­ga koos­tööd te­ha, peab see ka nen­de te­ge­vu­ses väl­ja paist­ma: „Aeg näi­tab, kas nen­de sõ­na­de ta­ga on mi­da­gi.“