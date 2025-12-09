Alates 1. detsembrist töötab Raasiku vallavalitsuses haridus- ja kultuurispetsialistina Maarja-Ly Teino. Ta elab Arukülas, on õppinud Tallinna Ülikoolis noorsootööd ning omandas 2024. aastal magistrikraadi noorsootöö korralduses. Aastatel 2014-2021 töötas Aruküla noortekeskuses noorsootöötajana, 2021. aastast on Aruküla põhikoolis inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. „Paar aastat tagasi lõpetasin kohaliku omavalitsuse spetsialistide arenguprogrammi, sellest alates on mind saatnud soov vallatööd teha. Mind on huvitanud, kuidas otsuseid vastu võetakse ja ellu viiakse,“ rääkis ta. Kevadeni jätkab Maarja-Ly Teino ka klassijuhatajana Arukülas koolis: „Tahan oma 9. klassi viia lõpetamiseni.“