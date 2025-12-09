Ala­tes 1. det­semb­rist töö­tab Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti­na Maar­ja-Ly Tei­no. Ta elab Aru­kü­las, on õp­pi­nud Tal­lin­na Üli­koo­lis noor­soo­tööd ning oman­das 2024. aas­tal ma­gist­rik­raa­di noor­soo­töö kor­ral­du­ses. Aas­ta­tel 2014-2021 töö­tas Aru­kü­la noor­te­kes­ku­ses noor­soo­töö­ta­ja­na, 2021. aas­tast on Aru­kü­la põ­hi­koo­lis ini­me­se- ja ühis­kon­naõ­pe­tu­se õpe­ta­ja. „Paar aas­tat ta­ga­si lõ­pe­ta­sin ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se spet­sia­lis­ti­de aren­gup­rog­ram­mi, sel­lest alates on mind saat­nud soov val­la­tööd te­ha. Mind on hu­vi­ta­nud, kui­das ot­su­seid vas­tu võe­tak­se ja el­lu viiak­se,“ rää­kis ta. Ke­va­de­ni jät­kab Maar­ja-Ly Tei­no ka klas­si­ju­ha­ta­ja­na Aru­kü­las koo­lis: „Ta­han oma 9. klas­si viia lõ­pe­ta­mi­se­ni.“