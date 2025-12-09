JU­TA ASU­JA poolt an­ti 10 häält, asee­si­me­heks va­li­ti IVAR VIL­BERG sa­mu­ti 10 hää­le­ga.

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uue koos­sei­su esi­me­ne is­tung oli kol­ma­päe­val, 3. det­semb­ril. Ko­hal olid vo­li­ko­gu kõik 17 lii­get.

Ku­ni vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se­ni ju­ha­tas is­tun­git va­li­mis­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­sek­re­tär Gun­nar Nuu­ma. Ta õn­nit­les vo­li­kok­ku va­li­tuid ning tut­vus­tas vo­li­ko­gu esi­me­he va­li­mi­se kor­da. Maar­ja Si­kut Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust esi­tas vo­li­ko­gu esi­me­heks sa­mast ni­me­kir­jast Too­mas Tee­vä­li, va­li­mis­lii­dud Are­nev Raa­si­ku Vald ja Raa­si­ku Vald Ju­ta Asu­ja Are­ne­vast Raa­si­ku Val­last. Kan­di­daa­did tut­vus­ta­sid end, vo­li­ko­gu liik­med said neile esi­ta­da kü­si­mu­si.

Too­mas Tee­vä­li üt­les, et on sün­di­nud 1. juu­lil 1968, lõ­pe­ta­nud Raa­si­ku põ­hi­koo­li, Tal­lin­na Ehi­tus- ja Me­haa­ni­ka­teh­ni­ku­mi, Tar­tu Üli­koo­li ma­jan­dus­­tea­dus­kon­na ning õp­pi­nud aas­ta Soo­mes Haa­ga Ins­ti­tuu­dis ho­tel­lin­dust. Ala­tes 1991. aas­tast töö­tas ho­tel­lin­du­ses, va­he­peal te­ge­les kaks aas­tat al­ko­ho­li­müü­gi­ga, vii­ma­sed kaks aas­tat oli Raa­si­ku val­la­va­nem, prae­gu töö­tab Spa Tours OÜ te­gev­ju­hi­na. Li­saks on vei­ni­som­mel­jee ja võib te­ha klien­di­tee­nin­dus­koo­li­tust. Tal on nai­ne ja 4 last.

Ju­ta Asu­ja rää­kis, et on Raa­si­ku val­la ela­nik 2013. aas­tast. Tal on 3 last, kes õpi­vad Aru­kü­la põ­hi­koo­lis. Tööe­lust on ena­mik ae­ga ol­nud seo­tud sot­siaal- ja ha­ri­dus­vald­kon­na­ga, töö­ta­nud pea­mi­selt rii­gia­me­ti­tes ning kon­sul­tan­di­na Har­ju Et­te­võt­lus- ja Aren­dus­kes­ku­ses (HEAK). Prae­gu on ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis vä­lis­va­hen­di­te nõu­nik. Vo­li­ko­gus ta­hab seis­ta sel­le eest, et koos­töö su­juks, ei te­kiks suu­ri vas­tan­du­mi­si, sest kõik ta­ha­vad, et Raa­si­ku val­la elu are­neks. Te­ma jaoks on vä­ga tähtis ha­ri­dus- ja sot­siaal­vald­kond. Olu­lis­te märk­sõ­na­de­na ni­me­tas ta ini­me­si – li­saks ela­ni­ke­le ka val­laa­met­nik­ke, kel­lel on va­ja töö­ra­hu ja või­ma­lust oma tööd pro­fes­sio­naal­selt te­ha. Sa­mu­ti tõi ta väl­ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni olu­li­su­se.

Ju­ta Asu­ja mär­kis veel, et ku­na on li­gi 5 aas­ta­t töö­ta­nud Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses, on val­da puu­du­ta­va­te tee­ma­de­ga häs­ti kur­sis.

Too­mas Tee­vä­li kü­sis Ju­ta Asu­jalt, kui­das lä­he­vad te­ma jutt heast koos­tööst ja amet­ni­ke töö­ra­hust kok­ku sel­le­ga, et en­ne va­li­mis­tu­le­mus­te kin­ni­ta­mist koh­tu­ti val­laa­met­ni­ke­ga il­ma sel­lest tei­si vo­li­ko­gu­liik­me kan­di­daa­te ja val­la­va­ne­ma ko­hu­se­täit­jat tea­vi­ta­ma­ta. Ju­ta Asu­ja vas­tas, uue koa­lit­sioo­ni liik­med koh­tu­sid val­laa­met­ni­ke­ga, et saa­da koa­lit­sioo­ni­lep­pe koos­ta­mi­seks in­fot val­la­va­lit­su­se de­tail­se­ma­test te­ge­vus­suun­da­dest. „Ma ei näe, et see oleks kui­da­gi koos­tööd ta­kis­tav,“ sõ­nas ta.

Maar­ja Si­kut soo­vis tea­da, kui­das Ju­ta Asu­ja vo­li­ko­gu esi­me­he­na ka­vat­seb või­mu­de la­hu­su­se print­sii­pi ar­ves­ta­des te­gut­se­da sel­le ni­mel, et val­la­ma­jas oleks hea töö­ta­da. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat lausus, kõi­ge olu­li­sem on ar­ves­ta­da, et val­la­a­met­ni­kud on oma vald­kon­na eks­per­did, ning vo­li­ko­gul tu­leks spet­sia­lis­te kuu­la­ta ja usal­da­da.

Paul Sa­vi­sild kü­sis, kui­das ku­ju­tab Ju­ta Asu­ja vo­li­ko­gu esi­me­he­na et­te koos­tööd amet­ni­ke­ga või val­la­va­lit­su­se osa­kon­na­ju­ha­ta­ja­te­ga. Vo­li­ko­gu esi­me­he kan­di­daat kin­ni­tas, et ta ei hak­ka kind­las­ti amet­ni­ke tööd koor­di­nee­ri­ma ega val­la­va­lit­su­se iga­päe­va­töös­se sek­ku­ma, val­la­va­lit­su­se ja amet­nik­kon­na juht on val­la­va­nem, kes va­lib oma mees­kon­na ja ju­hib se­da. Ta sel­gi­tas, et vo­li­ko­gu ja esi­me­he koos­töö val­la­va­lit­su­se­ga toi­mub val­la­va­ne­ma kau­du. Sa­mas li­sas Ju­ta Asu­ja, et väi­ke­ses ko­gu­kon­nas pea­vad ini­me­sed oma­va­hel suht­le­ma, mis ei tä­hen­da se­da, et vo­li­ko­gu liik­med käik­sid val­laa­met­ni­kelt aru pä­ri­mas.

Avo Möls tõ­des, et po­lii­ti­kas tu­leb sa­ge­li ka­pist väl­ja luu­ke­re­sid, ning kü­sis, miks Ju­ta Asu­ja end va­li­mis­kam­paa­nia ajal rek­laa­mis, et ta on tööl, kui te­ge­li­kult ala­tes 2. sep­temb­rist enam ei ol­nud. Ju­ta Asu­ja vas­tas, et te­ma töö ha­ri­dus- ja noor­te­ame­tis lõp­pes tões­ti sep­temb­ri al­gu­ses, prae­gu töö­tab ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis. Ta mär­kis, et töö­ko­ha va­he­ta­mi­ne ei to­hiks ol­la prob­leem, on täies­ti nor­maal­ne, kui ini­me­ne töö­tab ühes ame­tis 2-5 aas­tat, enam ei pea töö­ta­ma ühes ko­has 35 aas­tat. „Sel­le ta­ga ot­si­da prob­lee­mi ei ole va­ja­lik,“ üt­les ta.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel an­ti Ju­ta Asu­ja poolt 10, Too­mas Tee­vä­li poolt 7 häält.

„Ai­täh usal­du­se eest ja ma tões­ti sii­ralt soo­vin mei­le kõi­gi­le head koos­töö­vai­mu ja ühis­te ees­mär­ki­de poo­le lii­ku­mist,“ lau­sus Ju­ta Asu­ja.

Vo­li­ko­gu asee­si­me­he ko­ha­le esi­tas koa­lit­sioon Ivar Vil­ber­gi va­li­mis­lii­dust Raa­si­ku Vald ning opo­sit­sioon Paul Sa­vi­sil­la Ko­du­ko­ha Va­li­mis­lii­dust.

Ivar Vil­berg rää­kis, et on sün­di­nud 1972. aas­tal, põ­li­ne Raa­si­ku val­la ko­da­nik, kõik te­ma esi­va­ne­mad on sealt pä­rit. Ta on et­te­võt­ja, pe­res kas­vab 3 last. Ta üt­les, et on vo­li­ko­gus viien­dat koos­sei­su, rää­ki­nud kõi­gis tee­ma­des kaa­sa ja ol­nud ak­tiiv­ne. Kuid see­kord sai va­li­ja­telt sõ­nu­mi, et võiks veel tõ­si­se­malt kaa­sa rää­ki­da – oli vo­li­ko­gu va­na­dest oli­ja­test üks vä­he­seid, kes sai võr­rel­des eel­mi­se kor­ra­ga pal­ju hää­li juur­de. Vo­li­ko­gu asee­si­me­he kan­di­daat arvas veel, et va­hel peab nais­te hoo­gu ma­ha võt­ma ning te­ma püüab ol­la ta­sa­kaa­lus­tav jõud, tõm­bab pi­du­rit, kui kee­gi lä­heb vo­li­ko­gus vä­ga hoo­gu.

Paul Sa­vi­sild üt­les, et on sün­di­nud 1968. aastal ning on 3 täis­kas­va­nud lap­se isa, et­te­võt­ja, ela­nud ko­gu elu Raa­si­ku val­las. Esi­mest kor­da kan­di­dee­ri­des ei saa­nud­ki vo­li­ko­gu lii­ge ol­la, läks ko­he val­la­va­lit­sus­se. Nüüd loo­dab ne­li aas­tat ol­la vo­li­ko­gus ja vaa­da­ta val­la­e­lu tei­se nur­ga alt. Ta tun­nis­tas veel, et võib va­hel ol­la te­ra­va­ma üt­le­mi­se­ga või mõ­nes as­jas lii­ga konk­reet­ne.

Sa­la­ja­sel hää­le­tu­sel, mi­da viis sa­mu­ti lä­bi val­la va­li­mis­ko­mis­jon, sai Ivar Vil­berg 10 ja Paul Sa­vi­sild 7 häält.

Val­la­va­ne­ma üle­san­ne­tes Paul Sa­vi­sild lu­ges et­te val­la­va­lit­su­se liik­me­te Paul Sa­vi­sil­la, Ants Ki­vi­mäe, Je­le­na Aas­ma, Väi­no Nä­re­pi ja Kai­do Kir­si­pi lah­ku­mis­pal­ve. Vo­li­ko­gu ra­hul­das sel­le ja te­gi val­la­va­lit­su­se­le üle­san­deks jät­ka­ta ku­ni uue val­la­va­lit­su­se ame­tis­se ni­me­ta­mi­se­ni.

Vo­li­ko­gu esi­mees: kõi­ge täht­sam on ini­me­ne

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Ju­ta Asu­ja on pä­rit prae­gu­sest Ko­se val­last Ha­ba­jalt. Ta on lõ­pe­ta­nud Tal­lin­na Üli­koo­li sot­siaal­töö ma­gist­ri­na, tei­se ma­gist­rik­raa­di oman­das Tar­tu Üli­koo­li Pär­nu kol­ledžis, kus õp­pis tee­nu­se di­sai­ni ja juh­ti­mist.

Üli­koo­li ajal hak­kas töö­ta­ma noor­te­ga. Sel­le kau­du puu­tus kok­ku rah­vus­va­he­li­se noor­soo­töö­ga – osa­les eri­va­ja­dus­te­ga noor­te­le rah­vus­va­he­lis­te pro­jek­ti­de te­ge­mi­sel, hil­jem ka üle Eu­roo­pa koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­sel ning Ees­tis vä­lis­va­ba­taht­li­ke vas­tu­võt­mi­sel. Aas­ta töö­tas ka ise va­ba­taht­li­ku­na Por­tu­ga­lis.

Kui loo­di riik­lik ohv­ria­bi süs­teem, oli Ju­ta Asu­ja Ida-Har­ju ohv­ria­bi­kes­ku­se peas­pet­sia­list. Ka­hek­sa aas­tat töö­tas HEA­Kis va­baü­hen­dus­te kon­sul­tan­di­na. Pä­rast se­da oli li­gi 5 aas­tat Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja­. Hil­jem on töö­ta­nud ha­ri­dus- ja noor­tea­me­tis In­se­ne­ria­ka­dee­mia aren­dus­ju­hi­na, no­vemb­ri al­gu­sest töö­tab ra­han­dus­mi­nis­tee­riu­mis.

Ju­ta Asu­ja üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et vo­li­ko­gu ju­hi­na on ta pea­ees­märk jõu­da sel­le­ni, et Raa­si­ku val­la üle saaks tun­da uh­kust: „Ta­hak­sin, et val­la areng saaks sis­se uue hoo ja et olek­si­me inim­kesk­se­mad. Teed ja muu ta­ris­tu on täht­sad ning pea­me neis­se pa­nus­ta­ma, aga kõi­ge täht­sam on siis­ki ini­me­sed – kui ne­mad ei tun­ne end siin häs­ti ja tur­va­li­selt, siis po­le vars­ti neid, kes meie teid ja ta­ris­tut ka­su­tak­sid.“

Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gus on 17 lii­get:

Ko­du­ko­ha Va­li­mis­liit (6 koh­ta): Avo Möls, Too­mas Tee­vä­li, Maar­ja Si­kut, Al­mar Roos, Paul Sa­vi­sild, Re­ne Lill.

Are­nev Raa­si­ku Vald (5 koh­ta): Ju­ta Asu­ja, Piia Mai Rüh­ka, Ja­ko Rei­nas­te, Mar­ge Aa­sa­laid, Kat­rin Ve­ne.

Raa­si­ku Vald (5 koh­ta): Ga­ri­na Too­min­gas, Ivar Vil­berg, And­re Sepp, Aa­re Ets, Mar­kus Veia.

EK­RE (1 koht): Ivar Pae­nurm.