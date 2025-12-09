JUTA ASUJA poolt anti 10 häält, aseesimeheks valiti IVAR VILBERG samuti 10 häälega.
Raasiku vallavolikogu uue koosseisu esimene istung oli kolmapäeval, 3. detsembril. Kohal olid volikogu kõik 17 liiget.
Kuni volikogu esimehe valimiseni juhatas istungit valimiskomisjoni esimees, vallasekretär Gunnar Nuuma. Ta õnnitles volikokku valituid ning tutvustas volikogu esimehe valimise korda. Maarja Sikut Kodukoha Valimisliidust esitas volikogu esimeheks samast nimekirjast Toomas Teeväli, valimisliidud Arenev Raasiku Vald ja Raasiku Vald Juta Asuja Arenevast Raasiku Vallast. Kandidaadid tutvustasid end, volikogu liikmed said neile esitada küsimusi.
Toomas Teeväli ütles, et on sündinud 1. juulil 1968, lõpetanud Raasiku põhikooli, Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning õppinud aasta Soomes Haaga Instituudis hotellindust. Alates 1991. aastast töötas hotellinduses, vahepeal tegeles kaks aastat alkoholimüügiga, viimased kaks aastat oli Raasiku vallavanem, praegu töötab Spa Tours OÜ tegevjuhina. Lisaks on veinisommeljee ja võib teha klienditeeninduskoolitust. Tal on naine ja 4 last.
Juta Asuja rääkis, et on Raasiku valla elanik 2013. aastast. Tal on 3 last, kes õpivad Aruküla põhikoolis. Tööelust on enamik aega olnud seotud sotsiaal- ja haridusvaldkonnaga, töötanud peamiselt riigiametites ning konsultandina Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses (HEAK). Praegu on rahandusministeeriumis välisvahendite nõunik. Volikogus tahab seista selle eest, et koostöö sujuks, ei tekiks suuri vastandumisi, sest kõik tahavad, et Raasiku valla elu areneks. Tema jaoks on väga tähtis haridus- ja sotsiaalvaldkond. Oluliste märksõnadena nimetas ta inimesi – lisaks elanikele ka vallaametnikke, kellel on vaja töörahu ja võimalust oma tööd professionaalselt teha. Samuti tõi ta välja kommunikatsiooni olulisuse.
Juta Asuja märkis veel, et kuna on ligi 5 aastat töötanud Raasiku vallavalitsuses, on valda puudutavate teemadega hästi kursis.
Toomas Teeväli küsis Juta Asujalt, kuidas lähevad tema jutt heast koostööst ja ametnike töörahust kokku sellega, et enne valimistulemuste kinnitamist kohtuti vallaametnikega ilma sellest teisi volikoguliikme kandidaate ja vallavanema kohusetäitjat teavitamata. Juta Asuja vastas, uue koalitsiooni liikmed kohtusid vallaametnikega, et saada koalitsioonileppe koostamiseks infot vallavalitsuse detailsematest tegevussuundadest. „Ma ei näe, et see oleks kuidagi koostööd takistav,“ sõnas ta.
Maarja Sikut soovis teada, kuidas Juta Asuja volikogu esimehena kavatseb võimude lahususe printsiipi arvestades tegutseda selle nimel, et vallamajas oleks hea töötada. Volikogu esimehe kandidaat lausus, kõige olulisem on arvestada, et vallaametnikud on oma valdkonna eksperdid, ning volikogul tuleks spetsialiste kuulata ja usaldada.
Paul Savisild küsis, kuidas kujutab Juta Asuja volikogu esimehena ette koostööd ametnikega või vallavalitsuse osakonnajuhatajatega. Volikogu esimehe kandidaat kinnitas, et ta ei hakka kindlasti ametnike tööd koordineerima ega vallavalitsuse igapäevatöösse sekkuma, vallavalitsuse ja ametnikkonna juht on vallavanem, kes valib oma meeskonna ja juhib seda. Ta selgitas, et volikogu ja esimehe koostöö vallavalitsusega toimub vallavanema kaudu. Samas lisas Juta Asuja, et väikeses kogukonnas peavad inimesed omavahel suhtlema, mis ei tähenda seda, et volikogu liikmed käiksid vallaametnikelt aru pärimas.
Avo Möls tõdes, et poliitikas tuleb sageli kapist välja luukeresid, ning küsis, miks Juta Asuja end valimiskampaania ajal reklaamis, et ta on tööl, kui tegelikult alates 2. septembrist enam ei olnud. Juta Asuja vastas, et tema töö haridus- ja noorteametis lõppes tõesti septembri alguses, praegu töötab rahandusministeeriumis. Ta märkis, et töökoha vahetamine ei tohiks olla probleem, on täiesti normaalne, kui inimene töötab ühes ametis 2-5 aastat, enam ei pea töötama ühes kohas 35 aastat. „Selle taga otsida probleemi ei ole vajalik,“ ütles ta.
Salajasel hääletusel anti Juta Asuja poolt 10, Toomas Teeväli poolt 7 häält.
„Aitäh usalduse eest ja ma tõesti siiralt soovin meile kõigile head koostöövaimu ja ühiste eesmärkide poole liikumist,“ lausus Juta Asuja.
Volikogu aseesimehe kohale esitas koalitsioon Ivar Vilbergi valimisliidust Raasiku Vald ning opositsioon Paul Savisilla Kodukoha Valimisliidust.
Ivar Vilberg rääkis, et on sündinud 1972. aastal, põline Raasiku valla kodanik, kõik tema esivanemad on sealt pärit. Ta on ettevõtja, peres kasvab 3 last. Ta ütles, et on volikogus viiendat koosseisu, rääkinud kõigis teemades kaasa ja olnud aktiivne. Kuid seekord sai valijatelt sõnumi, et võiks veel tõsisemalt kaasa rääkida – oli volikogu vanadest olijatest üks väheseid, kes sai võrreldes eelmise korraga palju hääli juurde. Volikogu aseesimehe kandidaat arvas veel, et vahel peab naiste hoogu maha võtma ning tema püüab olla tasakaalustav jõud, tõmbab pidurit, kui keegi läheb volikogus väga hoogu.
Paul Savisild ütles, et on sündinud 1968. aastal ning on 3 täiskasvanud lapse isa, ettevõtja, elanud kogu elu Raasiku vallas. Esimest korda kandideerides ei saanudki volikogu liige olla, läks kohe vallavalitsusse. Nüüd loodab neli aastat olla volikogus ja vaadata vallaelu teise nurga alt. Ta tunnistas veel, et võib vahel olla teravama ütlemisega või mõnes asjas liiga konkreetne.
Salajasel hääletusel, mida viis samuti läbi valla valimiskomisjon, sai Ivar Vilberg 10 ja Paul Savisild 7 häält.
Vallavanema ülesannetes Paul Savisild luges ette vallavalitsuse liikmete Paul Savisilla, Ants Kivimäe, Jelena Aasma, Väino Närepi ja Kaido Kirsipi lahkumispalve. Volikogu rahuldas selle ja tegi vallavalitsusele ülesandeks jätkata kuni uue vallavalitsuse ametisse nimetamiseni.
Volikogu esimees: kõige tähtsam on inimene
Raasiku vallavolikogu esimees Juta Asuja on pärit praegusest Kose vallast Habajalt. Ta on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistrina, teise magistrikraadi omandas Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis, kus õppis teenuse disaini ja juhtimist.
Ülikooli ajal hakkas töötama noortega. Selle kaudu puutus kokku rahvusvahelise noorsootööga – osales erivajadustega noortele rahvusvaheliste projektide tegemisel, hiljem ka üle Euroopa koolituste korraldamisel ning Eestis välisvabatahtlike vastuvõtmisel. Aasta töötas ka ise vabatahtlikuna Portugalis.
Kui loodi riiklik ohvriabi süsteem, oli Juta Asuja Ida-Harju ohvriabikeskuse peaspetsialist. Kaheksa aastat töötas HEAKis vabaühenduste konsultandina. Pärast seda oli ligi 5 aastat Raasiku vallavalitsuses haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja. Hiljem on töötanud haridus- ja noorteametis Inseneriakadeemia arendusjuhina, novembri algusest töötab rahandusministeeriumis.
Juta Asuja ütles Sõnumitoojale, et volikogu juhina on ta peaeesmärk jõuda selleni, et Raasiku valla üle saaks tunda uhkust: „Tahaksin, et valla areng saaks sisse uue hoo ja et oleksime inimkesksemad. Teed ja muu taristu on tähtsad ning peame neisse panustama, aga kõige tähtsam on siiski inimesed – kui nemad ei tunne end siin hästi ja turvaliselt, siis pole varsti neid, kes meie teid ja taristut kasutaksid.“
Raasiku vallavolikogus on 17 liiget:
Kodukoha Valimisliit (6 kohta): Avo Möls, Toomas Teeväli, Maarja Sikut, Almar Roos, Paul Savisild, Rene Lill.
Arenev Raasiku Vald (5 kohta): Juta Asuja, Piia Mai Rühka, Jako Reinaste, Marge Aasalaid, Katrin Vene.
Raasiku Vald (5 kohta): Garina Toomingas, Ivar Vilberg, Andre Sepp, Aare Ets, Markus Veia.
EKRE (1 koht): Ivar Paenurm.