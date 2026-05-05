Anija vallavalitsus korraldas riigihanke Kehra linna Laste tänava kõnnitee teekatete remondiks. Hanke tähtajaks, 20. aprilliks esitasid pakkumuse 6 ettevõtet. Neist tunnistati edukaks kõige odavam ehk Y Teed OÜ pakkumus, mis ilma käibemaksuta on 42 961,60 eurot, koos käibemaksuga 53 272,384 eurot. Selle eest rekonstrueeritakse Kehras Kose maanteed ja Kooli tänavat ühendava Laste tänava kõnnitee, mille kattes on löökaugud ja praod ning äärekivid lagunenud. Samuti on teeäärsed puud kasvanud suureks, varjavad nähtavust ning puujuured on lõhkunud kõnnitee katte. Kõnnitee remondi käigus tuleb vana asfaltkate asendada uuega, eemaldada lagunenud äärekivid ja panna asemele uued, eemaldada sõidu- ja kõnnitee vahel kasvavad puud.