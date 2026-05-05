Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke Keh­ra lin­na Las­te tä­na­va kõn­ni­tee tee­ka­te­te re­mon­diks. Han­ke täht­ajaks, 20. ap­ril­liks esi­ta­sid pak­ku­mu­se 6 et­te­võ­tet. Neist tun­nis­ta­ti edu­kaks kõi­ge oda­vam ehk Y Teed OÜ pak­ku­mus, mis il­ma käi­be­mak­su­ta on 42 961,60 eu­rot, koos käi­be­mak­su­ga 53 272,384 eu­rot. Sel­le eest re­konst­ruee­ri­tak­se Keh­ras Ko­se maan­teed ja Koo­li tä­na­vat ühen­da­va Las­te tä­na­va kõn­ni­tee, mil­le kat­tes on löö­kau­gud ja praod ning ää­re­ki­vid la­gu­ne­nud. Sa­mu­ti on teeäär­sed puud kas­va­nud suu­reks, var­ja­vad näh­ta­vust ning puu­juu­red on lõh­ku­nud kõn­ni­tee kat­te. Kõn­ni­tee re­mon­di käi­gus tu­leb va­na as­falt­ka­te asen­da­da uue­ga, eemal­da­da la­gu­ne­nud ää­re­ki­vid ja pan­na ase­me­le uued, ee­mal­da­da sõi­du- ja kõn­ni­tee va­hel kas­va­vad puud.