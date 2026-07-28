Ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­sam­bel Lüü-Türr Aru­kü­last an­dis Ru­dols­tad­ti fes­ti­va­lil kolm kont­ser­ti.

„Oli­me Ru­dols­tad­ti fes­ti­va­lil oma mees­te an­samb­li ja re­gi­lau­lu­ga täies­ti uni­kaal­sed. Suu­rem osa esi­ne­ja­test olid pil­li­de­ga an­samb­lid ja teh­ti mit­me­su­gust muu­si­kat. Meid pee­ti täies­ti eri­lis­teks, pub­li­kut oli pal­ju. Pä­rast esi­ne­mist tul­di tä­na­ma ning kü­si­ma an­samb­li ja lau­lu­de koh­ta,“ rää­kis Lüü-Tür­ri pea­lik ja üks asu­ta­ja Tiit Saa­re.

Nel­jal päe­val, 2.-5. juu­li­ni toi­mu­nud Ru­dols­ta­di fes­ti­va­lil oli esi­ne­jaid 40 rii­gist. Kok­ku pee­ti 330 kont­ser­ti 37 esi­ne­mis­ko­has ning kü­las­ta­jaid oli 90 000. An­samb­lis Lüü-Türr laul­sid fes­ti­va­lil pea­le Tiit Saa­re veel Ja­ko Rei­nas­te, Ala­ri Kruus­vall, Kal­mer Kaa­si­ku, Jaan Pa­lu, And­rus Räh­ni, Jür­nas Räh­ni, Gui­do Liisk­mann, Tiit Ree­der, Tau­no Na­va, Erik Sikk ja Mee­lis Must.

Lüü-Türr on Tiit Saa­re sõ­nul käi­nud esi­ne­mas väl­jas­pool Ees­tit fes­ti­va­li­del Root­sis, Lee­dus, Lä­tis, kuid Ru­dols­tad­tis osa­le­ti Eu­roo­pa ühel suu­ri­mal folk- ja maail­ma­muu­si­ka fes­ti­va­lil.

Mi­ne­ku sin­na kor­ral­das Lüü-Tür­ri laul­ja Jaan Pa­lu, kes saa­tis an­samb­li ni­mel kir­ja kol­me­le fes­ti­va­li­le soo­vi­ga seal kaa­sa te­ha. Ru­dols­tad­tist vas­ta­ti, pa­lu­ti tut­vus­ta­vat vi­deot ja saa­de­ti kut­se.

Lüü-Tür­ri esi­me­ne ühe tun­ni pik­ku­ne kont­sert oli Sc­hil­le­ri muu­seu­mi aias, tei­ne Lut­he­ri pu­bi hoo­vis ja kol­mas pea­väl­ja­kul, kus oli rah­vast kuu­la­mas se­da­võrd pal­ju, et pin­ke kõi­gi­le ei ja­gu­nud. Os­te­ti Lüü-Tür­ri sär­ke, kleep­se, pla­ka­teid ja plaa­te.

Tiit Saa­re ju­tus­tas, et to­re ül­la­tus oli, kui Lut­he­ri pu­bi oma­nik osu­tus Ees­ti suu­reks sõb­raks, kes on meie rii­gis käi­nud paar­küm­mend kor­da.

Tun­nia­ja­ses­se kont­ser­ti mah­tus 15 lau­lu. En­ne iga lau­lu tut­vus­tas Jaan Pa­lu sel­le si­su sak­sa kee­les ja Ja­ko Rei­nas­te ing­li­se kee­les.

Sak­sa­maa­le sõit­sid Lüü-Tür­ri 12 laul­jat ren­di­tud bus­sis koos bus­si­ju­hi­ga, pe­re­liik­meid kaa­sas pol­nud. Lä­tis min­di Lie­pa­ja sa­da­mas­se ning al­gas 22tun­ni­ne lae­va­reis Tra­ve­mün­des­se ja sealt sõi­de­ti veel eda­si Kesk-Sak­sa­maa­le. Fes­ti­va­li­koh­ta jõud­mi­seks ku­lus kaks päe­va ja ta­ga­si sa­ma pal­ju. Ru­dols­tad­tis öö­bi­ti tel­ki­des esi­ne­ja­te­le et­te näh­tud tel­ki­mis­alal.

Aas­tal 2022 Ees­ti aas­ta pa­rim folk­loo­ri­rüh­maks kuu­lu­ta­tud Lüü-Tür­ri re­per­tuaa­ris on paar­sa­da lau­lu. Lau­lu­ma­pis on aga lau­le pal­ju roh­kem – 639 lau­lu. Se­ni oma ko­du­ki­hel­kon­nast, Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­nast tal­le­ta­tud lau­le laul­dud po­le, need on oo­te­ni­me­kir­jas, tõ­des an­samb­li juht.

Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast on ar­hai­li­sel mees­te­lau­lu an­samb­lil mi­tu lau­lu: „Tu­le mi­nu il­da is­tu­maie“, „See oli kül­mal küün­la­kuul“, „See ve­ne­kü­la pois­te pee­tud nõu“, „Tu­le aga mul­le tui­su­ril­le“, ka Tür­gi sõ­ja laul „Eks mi­nu isa võind hun­ti söö­ta“. Lau­le ot­si­tak­se ar­hii­vi­dest juur­de, ent kõi­ge suu­re­ma töö ar­hai­lis­te ehk pä­ri­mus­lau­lu­de ko­gu­mi­sel on Tiit Saa­re hin­nan­gul ära tei­nud Ar­hai­li­se Mees­te­lau­lu Selt­si asu­ta­ja­lii­ge, pä­ri­mus­muu­sik Lau­ri Õu­na­puu an­samb­list Met­sa­töll.

Tiit Saa­re mär­kis, et fes­ti­va­lil tun­dis Lüü-Tür­ri vas­tu hu­vi Slo­vak­kias pea­lin­nas Bra­tis­la­vas toi­mu­va maail­ma­muu­si­ka fes­ti­va­li kor­ral­da­ja, kes sal­ves­tas ko­ha­peal ka ühe lau­lu: „Võib ol­la tu­leb min­gil het­kel ar­hai­li­se mees­te­lau­lu an­samb­li­le kut­se ka sel­le­le fest­va­li­le.“