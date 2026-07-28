Johanna Lee Eeriksoo
Tennisehooaeg on olnud Kuusalu tenniseväljakul täies hoos, kui kahel järjestikusel nädalavahetusel selgitati välja parimad nii üksik- kui ka paarismängudes. Üksikmängude turniir peeti 11.-12. juuli ja paarismängude turniir oli 18. juuli.
Nädalavahetuse jooksul selgitati välja parimad noorte, naiste, meeste ja meeste 50+ arvestuses. Kõigi arvestuste kolme parimat premeeriti karikaga. Üksikmängudes osalesid 27 võistlejat, neist 12 naiste arvestuses, mis on läbi aegade suurim osavõtt. Noorte turniiri parimaks osutus Berk-Johan Talpsep, kes võitis finaalis nooremat venda Ralf-Ruben Talpsepi 6:2. Mõlemad poisid esindasid US Tenniseakadeemiat. Kolmanda koha võitis Otto Arro Kalevi Tenniseklubist.
Järgmisel päeval alustasid võistlemist mehed. Meistritiitli võitis Erkki Villems, teiseks tuli Juku-Kalle Adrat ning kolmanda koha teenis Risto Roos. Meeste 50+ parimaks tuli Eiki Kadajane, teise koha teenis Imre Verk ja kolmandaks tuli Karl Vilipõld.
Turniiri lõpetas rekordilise osavõtuga naiste arvestus. Parimaks krooniti Terje Olumets, kes alistas tasavägises finaalis Rita Piiskoppeli 7:6 (4). Kolmandale kohale tuli Kaija Kasekamp.
Nädal hiljem selgitati välja parimad ka paarismängudes. Turniiril osales üheksa paari. Kuusalu lahtiste meistrivõistluste paarismängude võitjaks krooniti Siim Mansberg ja Karmo Karema. Nad alistasid teise koha – Mikk Teinlumi ja Otto Arro 6:2. Kolmanda koha saavutas paar Juku-Kalle Adrat ja Urmas Kotkas alistades pronksimängus neljandat kohta tulemusega 6:2.
Korraldajatel on hea meel, et huvi kohaliku tennisturniiri vastu on kasvamas ja osalejate arv on endiselt tõusuteel.