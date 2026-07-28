Jo­han­na Lee Ee­rik­soo

Ten­ni­se­hooaeg on ol­nud Kuu­sa­lu ten­ni­se­väl­ja­kul täies hoos, kui ka­hel jär­jes­ti­ku­sel nä­da­la­va­he­tu­sel sel­gi­ta­ti väl­ja pa­ri­mad nii ük­sik- kui ka paa­ris­män­gu­des. Ük­sik­män­gu­de tur­niir pee­ti 11.-12. juu­li ja paa­ris­män­gu­de tur­niir oli 18. juu­li.

Nä­da­la­va­he­tu­se jook­sul sel­gi­ta­ti väl­ja pa­ri­mad noor­te, nais­te, mees­te ja mees­te 50+ ar­ves­tu­ses. Kõi­gi ar­ves­tus­te kol­me pa­ri­mat pre­mee­ri­ti ka­ri­ka­ga. Ük­sik­män­gu­des osa­lesid 27 võist­le­jat, neist 12 nais­te ar­ves­tu­ses, mis on lä­bi ae­ga­de suu­rim osa­võtt. Noor­te tur­nii­ri pa­ri­maks osu­tus Berk-Jo­han Talp­sep, kes või­tis fi­naa­lis noo­re­mat ven­da Ralf-Ru­ben Talp­se­pi 6:2. Mõ­le­mad poi­sid esin­da­sid US Ten­ni­sea­ka­dee­miat. Kol­man­da ko­ha või­tis Ot­to Ar­ro Ka­le­vi Ten­ni­sek­lu­bist.

Järg­mi­sel päe­val alus­ta­sid võist­le­mist me­hed. Meist­ri­tiit­li või­tis Erk­ki Vil­lems, tei­seks tu­li Ju­ku-Kal­le Ad­rat ning kol­man­da ko­ha tee­nis Ris­to Roos. Mees­te 50+ pa­ri­maks tu­li Ei­ki Ka­da­ja­ne, tei­se ko­ha tee­nis Im­re Verk ja kol­man­daks tu­li Karl Vi­li­põld.

Tur­nii­ri lõ­pe­tas re­kor­di­li­se osa­võ­tu­ga nais­te ar­ves­tus. Pa­ri­maks kroo­ni­ti Ter­je Olu­mets, kes alis­tas ta­sa­vä­gi­ses fi­naa­lis Ri­ta Piis­kop­pe­li 7:6 (4). Kol­man­da­le ko­ha­le tu­li Kai­ja Ka­se­kamp.

Nä­dal hil­jem sel­gi­ta­ti väl­ja pa­ri­mad ka paa­ris­män­gu­des. Tur­nii­ril osa­les ühek­sa paa­ri. Kuu­sa­lu lah­tis­te meist­ri­võist­lus­te paa­ris­män­gu­de võit­jaks kroo­ni­ti Siim Mans­berg ja Kar­mo Ka­re­ma. Nad alis­ta­sid tei­se ko­ha – Mikk Tein­lu­mi ja Ot­to Ar­ro 6:2. Kol­man­da ko­ha saa­vu­tas paar Ju­ku-Kal­le Ad­rat ja Ur­mas Kot­kas alis­ta­des pronk­si­män­gus nel­jan­dat koh­ta tu­le­mu­se­ga 6:2.

Kor­ral­da­ja­tel on hea meel, et hu­vi ko­ha­li­ku ten­nis­tur­nii­ri vas­tu on kas­va­mas ja osa­le­ja­te arv on en­di­selt tõu­su­teel.