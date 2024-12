Üle­möö­du­nud nä­da­lal, 18.-22. no­vemb­ri­ni toimus Ees­ti oma­va­lit­sus­te krii­siõp­pus, mil­le käi­gus har­ju­ta­ti laia­pind­se rii­gi­kait­se kont­sept­sioo­ni prak­ti­li­si la­hen­du­si. Õp­pu­sest võt­sid osa ka Ani­ja, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la ning Lok­sa lin­na krii­si­ko­mis­jo­nid.

Ani­ja val­las juh­tis õp­pu­sel osa­le­mist krii­si­ko­mis­jo­ni ase­esi­mees Mar­tin Kui­val­lik, Kuu­sa­lu val­las krii­si­ko­mis­jo­ni esi­mees, val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt, Raa­si­ku val­las krii­si­ko­mis­jo­ni lii­ge, kesk­kon­nas­pet­sia­list Jo­han­na Sep­mann ja ko­mis­jo­ni tea­be­juht Mar­ju Maalt, ning Lok­sa lin­nas krii­si­ko­mis­jo­ni asee­si­mees, lin­na arendus- ja keskkonnanõunik Ka­rin Il­ves.

Har­ju­ta­ti eva­kuat­sioo­niks val­mis­tu­mist ja la­hen­dus­te leid­mist või­ma­li­ku sõ­ja­li­se ag­res­sioo­ni kor­ral. Piir­kon­ni­ti olid väl­ja­mõel­dud ohu la­hen­da­mi­seks et­te näh­tud eri­ne­vad st­se­naa­riu­mid. Õp­pust juh­ti­sid piir­kond­li­kud pääs­te­kes­ku­sed in­ter­ne­tip­lat­vor­mi Sit­rep kau­du, Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te­le ja­ga­ti üle­san­deid Põh­ja pääs­te­kes­ku­se krii­sis­taa­bist. Li­saks ül­dis­te­le üle­san­ne­te­le või­sid oma­va­lit­su­sed lä­bi män­gi­da oma krii­si­har­ju­tu­si.

Kuu­sa­lu val­la ja Lok­sa lin­na krii­si­ko­mis­jo­nid pi­did leid­ma la­hen­du­sed seo­ses ela­nik­kon­na ja asu­tus­te eva­kuat­sioo­ni­ga Lok­salt.

Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ter­je Kraan­velt kir­jel­das, et iga päe­v tu­li uu­si üles­an­deid, pidi leid­m­a eva­kuat­sioo­ni­ko­had Lok­sa hool­de­ko­du klien­ti­de­le ja pääs­te­ko­man­do­le. Kuu­sa­lu val­las oli õp­pu­se üks osa ka val­la krii­si­­ko­mis­jo­ni et­te­tea­ta­ma­ta kok­ku­­kut­su­mi­ne. Val­la­va­nem tõ­des, et krii­si­ko­mis­jo­ni ko­gu­ne­mis­val­mi­du­se osas sel­gus, töö­ü­le­s­an­ne­te tõt­tu ei saa­nud ko­mis­jo­ni 7 liik­mest 3 koos­o­le­kul osa­le­da ning Team­si va­hen­du­sel osa­le­nud val­la­va­lit­su­se lii­ge San­der Vald­maa on kait­se­­liit­la­ne ja te­ge­li­kus krii­sio­lu­kor­ras täi­daks Kait­se­lii­du üles­an­deid. Kuu­sa­lu val­la krii­si­ko­mis­jo­ni kuu­lu­vad ko­gu val­la­va­lit­sus, juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list ning tee­de- ja ma­jan­duss­pet­sia­list.

Ani­ja val­la 12liik­me­li­ne krii­si­ko­mis­jon oli õp­pu­se ajal ühi­ses suht­lusg­ru­pis, osa­li­selt ko­gu­ne­ti val­la­ma­jas. Ko­mis­jo­ni asee­si­mees Mar­tin Kui­val­lik üt­les, iga päe­va an­ti la­hen­da­mi­seks 3-4 üle­san­net, tu­li lei­da ka al­ter­na­tiiv­seid eva­kuat­sioo­ni­koh­ti, kir­jel­da­da kü­tu­se­ga va­rus­ta­mist ja muud. Ta lau­sus, et pääs­te­amet sai õp­pu­se käi­gus üle­vaa­te oma­va­lit­su­se krii­si­deks val­mi­so­le­ku või­me­ku­sest ja res­surs­si­dest.

Raa­si­ku val­la krii­si­ko­mis­jo­ni lii­ge Jo­han­na Sep­mann sõ­nas, et õp­pu­se­nä­da­la tei­si­päe­val ko­gu­nes 14liik­me­li­ne krii­si­ko­mis­jon val­la­maj­ja, ja­ga­ti, kes min­gi vald­kon­na eest vas­tu­tab. Teis­tel päe­va­del la­hen­da­sid üle­san­deid pea­mi­selt te­ma ja Mar­ju Maalt, spet­sii­fi­li­se­ma­te kü­si­mus­te la­hen­da­mis­se kaa­sa­ti ka tei­si. Õh­tu­ti teh­ti toi­mu­nust krii­si­ko­mis­jo­ni­le üle­vaa­de.