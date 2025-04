Lau­päe­val, 22. märt­sil tä­his­tas Keh­ra nais­rühm Kad­rel 40. sün­ni­päe­va. Juu­be­li­peol rah­va­ma­jas esi­ne­sid va­hel­du­mi­si Kad­re­li­ga, kel­le ju­hen­da­ja on Ai­ta Tam­meorg, Keh­ra güm­naa­siu­mi 3. klas­si­de rah­va­tant­su­rühm, nais­rühm Ala­ve­re An­nid ja Keh­ra rah­va­ma­ja mem­me­de rühm Kad­ri. Kok­ku­võt­te nais­rüh­ma 40aas­ta­sest te­ge­vu­sest lu­ges et­te He­lis Han­sen. Ter­vi­tu­se ja tä­nu­mõt­teid Kad­re­list esi­tas nais­rüh­ma tant­si­ja He­li­na Lill­soo.

Kad­re­li ju­hen­da­ja tä­nas tä­nu­kir­ja ja kom­mi­kar­bi­ga abi­li­si, teis­te hul­gas rüh­ma eel­mist ju­hen­da­jat Anu Mäeor­gu ning ku­na­gist akor­dio­ni­saat­jat Ju­lia Kul­ber­gi, kes on ka ise Kad­re­lis tant­si­nud.

Kad­re­li tant­si­jaid õn­nit­les Ees­ti Rah­va­kul­tuu­ri Kes­ku­se Har­ju­maa rah­va­kul­tuu­ris­pet­sia­list Sand­ra Ni­ki­tin, kes an­dis rüh­ma ju­hen­da­ja­le üle kes­ku­se tä­nu­kir­ja Kad­re­li­le pi­kaa­ja­li­se pa­nu­se eest rah­va­tant­sut­ra­dit­sioo­ni­de hoid­mi­sel ja eden­da­mi­sel Ani­ja val­las. 40aas­ta­se tant­su­rüh­ma liik­meid õn­nit­le­sid ka Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Vei­ko Veiert. Kul­tuu­ri­juht tä­nas Kad­re­lit kul­tuu­ri­kes­ku­se tä­nu­kir­ja­ga ning eral­di Lii­sa Vis­la­puud, kes on rüh­mas tant­si­nud al­gu­sest pea­le ehk 40 aas­tat. Kad­re­lit õn­nit­le­sid ka val­la teis­te tant­su­kol­lek­tii­vi­de esin­da­jad.

Sün­ni­päe­va­peol oli rah­va­ma­ja ki­noek­raa­nil slai­di­sõu Kad­re­list 40 aas­ta jook­sul teh­tud fo­to­de­ga. La­va­le olid pan­dud nais­rüh­ma va­ra­se­mad esi­ne­mis­rii­ded – esi­me­se­na ka­su­tu­sel ol­nud Saa­re­maa Kar­ja ki­hel­kon­na rah­va­rii­ded, nen­de juu­res rüh­ma esi­me­se ju­hen­da­ja Hel­mi Hin­ri­ku­se pilt, ning üks li­na­ne ja tei­ne pu­na­ne esi­ne­misk­leit, nen­de juu­res eel­mis­te ju­hen­da­ja­te Anu Mäeo­ru ja An­ne­li Pa­ju­se pil­did. Pil­did oli fo­to­de jär­gi joo­nis­ta­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi õpi­la­ne Ro­za­li­ja Gav­ril­juk.

40 aas­ta jook­sul 4 ju­hen­da­jat

Kad­re­li asu­tas Keh­ra le­gen­daar­ne rah­va­tant­suõ­pe­ta­ja, Ees­ti NSV tee­ne­li­se kunst­ni­ku ni­me­tu­se päl­vi­nud Hel­mi Hin­ri­kus 1984. aas­tal tsel­lu­loo­si- ja pa­be­ri­kom­bi­naa­di ame­tiü­hin­gu klu­bi nais­rah­va­tant­su­rüh­ma­na. Ju­ba 1985. aas­tal käi­di Tal­lin­nas üld­tant­su­peol. Rüh­ma kut­su­ti too­kord te­ha­se klu­bi nais­rüh­maks, esi­me­sed küm­me aas­tat teh­ti proo­ve te­ha­se klu­bis. Ni­me Kad­rel sai rühm 20 aas­tat hil­jem re­per­tuaa­ris ol­nud tant­su jär­gi.

1987. aas­tal võt­tis ju­hen­da­mi­se üle esi­me­se koos­sei­su tant­si­ja Anu Mäeorg. Te­ma oli Kad­re­li juht väi­ke­se va­hea­ja­ga kok­ku 25 aas­tat – ku­ni 2014. aas­ta­ni. Sel ajal käis rühm teist kor­da üld­tant­su­peol, see oli 1994. aas­tal. Vä­lis­maal tant­si­ti esi­mest kor­da 1997 – Keh­ra sõp­rus­lin­nas Sa­los. Esi­me­se kol­me­küm­ne te­ge­vu­saas­ta jook­sul tant­si­ti vä­lis­maal veel kaks kor­da: 2007. aas­tal Krim­mis ees­ti kee­le päe­val ja 2012. aas­tal Tam­pe­res Ees­ti-Soo­me tant­su­peol.

2002. aas­ta sü­gi­sest ku­ni 2004. aas­ta ke­va­de­ni ju­hen­das rüh­ma An­ne­li Pa­jus. 2014. aas­tal võt­tis ju­hen­da­mi­se Anu Mäeo­rult üle sel­leks ajaks rüh­mas vee­rand­sa­da aas­tat tant­si­nud Ai­ta Tam­meorg.

„Tu­lin Kad­re­lis­se 1989. aas­tal, kui Keh­ras­se ko­li­sin. Siin oli tant­si­jaid puu­du, kü­si­ti, kas ma ei ta­ha. Ma ei ol­nud rah­va­tant­su en­ne tei­nud, hüp­pa­sin just­kui pea ees vet­te,“ mee­nu­tas Ai­ta Tam­meorg.

Ta sõ­nas, et vii­ma­se küm­ne aas­ta jook­sul on kau­geim esi­ne­mis­paik ol­nud Root­si, seal tant­si­ti 2015. aas­tal toi­mu­nud Eu­ro­pea­de´il. Ka­hel kor­ral on käi­dud nais­te tant­su­peol Jõ­ge­val, sa­mu­ti mu­jal Ees­tis toi­mu­nud ning Har­ju maa­kon­na tant­su­pi­du­del, ka Ani­ja val­la päe­val ja muu­del ko­ha­li­kel et­te­võt­mis­tel.

10 tant­si­jat

Prae­gu on Kad­re­li tant­si­jail oma ko­du­kan­di, Har­ju-Jaa­ni ki­hel­kon­na rah­va­rii­ded. Paar aas­tat ta­ga­si õm­mel­di li­saks si­ni­sed ja­kid, mi­da kan­tak­se osa­des tant­su­des. Rüh­mas on prae­gu 10 tant­si­jat, noo­ri­mad 40aas­ta­sed, va­ni­mad üle 60.

„Meil on mõ­nus selts­kond. Nai­sed on vä­ga tub­lid, käi­vad proo­vi­des kor­ra­li­kult ko­hal,“ üt­les ju­hen­da­ja.

Kad­re­li proo­vid on rah­va­ma­jas kord nä­da­las, kuu aega en­ne juu­be­li­pi­du har­ju­ta­ti või­ma­lu­sel kaks kor­da nä­da­las.

Tä­na­vu­se­le üld­tant­su­peo­le Kad­rel ei kan­di­dee­ri­nud. Ai­ta Tam­meorg sel­gi­tas, üks põh­jus on, et rüh­mas ei ole suu­re peo jaoks va­ja­lik­ku 12 tant­si­jat: „Tei­seks on tant­su­peo­le pää­se­mi­ne vä­ga suur võist­lus, sest taht­jaid on pal­ju. Ole­me eel­ne­va­tel aega­del sin­na pür­gi­nud, see­kord leid­si­me, et ei hak­ka neid üle­vaa­tu­si lä­bi te­ge­ma, siis ei ole ka suurt pet­tu­must, kui meid ei va­li­ta. Har­ju­ta­me ja esi­ne­me ko­du­kan­dis.“

Kad­re­li järg­mi­ne esi­ne­mi­ne on mõ­ne nä­da­la pä­rast, 12. ap­ril­lil Keh­ra rah­va­ma­ja mem­me­de­rüh­ma Kad­ri 50. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­sel.