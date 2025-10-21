Möö­du­nud nä­da­lal olid Ani­ja val­la­va­lit­su­se liik­med ka­he­päe­va­sel kü­las­käi­gul sõp­rus­lin­nas Sa­los. Sa­lost sai üle 30 aas­ta ta­ga­si Keh­ra sõp­rus­linn, suh­ted jät­ku­sid pä­rast Keh­ra lin­na ja Ani­ja val­la ühi­ne­mist 2002. aas­tal ning ka pä­rast Ani­ja ja Aeg­vii­du val­la ühi­ne­mist 2017. aas­tal. Sa­los oli va­he­peal sa­mu­ti hal­dus­re­form ning 10 oma­va­lit­su­se ühi­ne­mi­se jä­rel sai Sa­lost roh­kem kui 50 000 ela­ni­ku­ga oma­va­lit­sus.

Ani­ja val­la esin­da­jad käi­sid Sa­los vii­ma­ti 2018. aas­tal.

„Va­he­peal olid meie suh­ted jää­nud täies­ti soi­ku, kuid tä­na­vu ke­va­del külastasid meie val­da Sa­lo koo­rid. Pä­rast se­da võt­sid Sa­lo lin­na­ju­hid ühen­dust ja kut­su­sid meid kül­la,“ üt­les Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor.

Koos te­ma­ga käi­sid 13. ja 14. ok­toob­ril Sa­los abi­val­la­va­ne­mad Priit Va­ba­mäe ja Tii­na Si­lem ning fi­nants­juht And­ra Aus. Neid võõ­rus­ta­sid Sa­lo lin­na­pea An­na-Kris­tii­na Kor­ho­nen, äri- ja ma­jan­dus­juht Mi­ka Man­ner­ve­si ning vä­lis­su­he­te juht Ter­hik­ki Leh­to­nen.

Ani­ja val­la esin­da­jad kü­las­ta­sid kõr­vit­sa­fes­ti­va­li, tut­vu­sid Sa­lo lin­na­ga ja seal­se spor­di­par­gi­ga ning elekt­roo­ni­kaet­te­võt­te No­kia ku­na­gi­se komp­lek­si­ga, kus nüüd ren­di­vad ruu­me pea­mi­selt et­te­võt­ted.

„Sa­los toi­mub igal aas­tal ühe köö­gi­vil­ja­kas­va­ta­jast ta­lu­ni­ku eest­võt­tel uh­ke kõr­vit­sa­fes­ti­val, mi­da linn toe­tab. Fes­ti­va­li­le oli too­dud 38 000 kõr­vit­sat. Sai os­ta eri sor­te kõr­vit­said, kõr­vit­sa­test teh­tud skulp­tuu­re, kõr­vit­sast väl­ja lõi­ga­tud pil­te, süüa kõr­vit­sa­sup­pi, kõr­vit­sa­vors­ti, kõr­vit­sa­vahv­leid. Need olid vä­ga maits­vad. Fes­ti­va­lil on kü­las­ta­jad üle maail­ma, ka Amee­ri­kast ja Aust­raa­liast,“ rää­kis Ani­ja val­la­va­nem.

En­di­ses No­kia­le kuu­lu­nud komp­lek­sis, mi­da Ani­ja val­la esin­da­ja­te­le Sa­los näi­da­ti, on 100 000 ruut­meet­rit bü­roo- ja toot­mis­pin­da, mil­lest 38 prot­sen­ti kuu­lub lin­na­le: „See te­gut­seb um­bes sa­mal põ­hi­mõt­tel na­gu meie Üle­mis­te Ci­ty. Va­rem No­kia­le kuu­lu­nud bü­roo­hoo­neid, lao- ja toot­mis­pin­du an­tak­se ren­di­le et­te­võt­ja­te­le, üli­koo­li­de­le, aga seal on ka va­na­de­ko­du, toot­mi­set­te­võt­teid, näi­teks üks aku­te­has.“

Rii­vo Noor sel­gi­tas, et No­kia hiil­geae­ga­del keh­tis Soo­mes et­te­võ­te­te tu­lu­maks ja see­tõt­tu elas Sa­lo linn vä­ga häs­ti – kaks kol­man­dik­ku et­te­võ­te­te tu­lu­mak­sust sai oma­va­lit­sus No­kiast. Küm­me­kond aas­tat ta­ga­si os­tis Mic­ro­soft No­kia ära, et­te­võ­te lõ­pe­tas Sa­los te­ge­vu­se ning oma­va­lit­sus oli prob­lee­mi ees, kui­das hak­ka­ma saa­dak­se: „Linn os­tis siis ühe osa­ni­ku­na – kok­ku on neid kuus – komp­lek­si ära ja nüüd tee­ni­tak­se sealt ren­di­tu­lu. Vä­ga uh­ke ja esin­dus­lik komp­leks.“

Val­la­va­nem kii­tis ka Sa­lo lin­na spor­di­kes­kust – ke­set lin­na suu­rel alal asu­vas spor­di­par­gis on 22 eri­ne­vat spor­ti­mis­või­ma­lust ala­tes rat­su­ta­mi­sest ku­ni gol­fi­ni, ka uju­lad, pal­li­män­gu­de või­ma­lu­sed: „Mul­le meel­dis, kui pal­ju seal ka­su­ta­tak­se ko­ha­li­ke klu­bi­de abi. Ei ole nii, et linn teeb mi­da­gi val­mis ja üt­leb siis, et ka­su­ta­ge, vaid ko­gu komp­lek­si aren­da­tak­se koos­töös ela­ni­ke­ga. Näi­teks gol­fi­har­ras­ta­jad osa­le­vad ra­da­de ehi­ta­mi­ses ja kor­ras­ta­mi­ses. Oma­va­lit­sus pa­nus­tab ra­ha­ga, klu­bid abi ja töö­jõu­ga. Nad üt­le­sid, et linn ei jõuaks suurt komp­lek­si kor­ras hoi­da, kui neil po­leks abiks va­ba­taht­lik­ke har­ras­ta­jaid.“

Veel pak­kus Rii­vo Noo­re­le hu­vi jäät­me­ma­jan­du­se kor­ral­da­mi­ne. Sa­los on jäät­me­te sor­tee­ri­mis­jaa­mad. Jäät­med, mi­da ei saa taas­ka­su­ta­da, põ­le­ta­tak­se ning te­hak­se bio­gaa­si. Su­vel sal­ves­ta­tak­se se­da maa sees 2 ki­lo­meet­ri sü­ga­vus­tes puu­rau­ku­des, tal­vel võe­tak­se väl­ja, et lin­na küt­ta: „Prae­gu meid jäät­me­komp­lek­si ei vii­dud, kuid rää­ki­sin MTÜ Ees­ti Jäät­me­hal­dus­kes­kus töö­ta­ja­te­ga, peak­si­me mi­ne­ma se­da Sa­los­se vaa­ta­ma, sest plaa­ni­me ka Ees­tis jäät­me­te käit­le­mi­se viia sar­na­se­le ta­se­me­le na­gu Soo­mes.“

Val­la­va­nem lau­sus veel, et Sa­lo lin­na­ju­hid soo­vi­vad oma piir­kon­nas ha­ka­ta loo­duss­por­ti aren­da­ma ning olid hu­vi­ta­tud sel­lest, kui­das Ani­ja val­las ter­vi­se­ra­da­sid te­hak­se ja hal­la­tak­se. Nad plaa­ni­vad tul­la neid Ani­ja val­da vaa­ta­ma.