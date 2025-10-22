Sõnumitoojas 22. oktoobril

  • Kohalike valimiste tulemused;
  • Valimistel olid edukamad RIIVO NOOR, ULVE MÄRTSON, JUTA ASUJA ja TÕNU TALVI;
  • VALIMISKÜSITLUS – Kuidas hindavad nimekirjade esindajad valimistulemusi?;
  • Ehitaja andis Kuusalu kooli liginullenergiahoone pidulikult üle;
  • Kuusalu valla haridustöötajad käisid Sipoo vallas Soomes ühepäevasel õppereisil;
  • Anija vallavalitsuse liikmed käisid sõprusvallas Salos;
  • Aruküla-Kalesi kergliiklustee on ametlikult avatud;
  • Raasiku vallavanem lahkus ametist.

