Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kor­ral­das 7. ok­toob­ril ha­ri­du­sa­su­tus­te töö­ta­ja­te­le õp­pe­rei­si Si­poo sõp­rus­val­da Soo­me. Koos val­la­va­nem Ter­je Kraan­vel­ti ja juh­ti­va ha­ri­duss­pet­sia­lis­ti Anu Kirs­ma­ni­ga käi­sid sõp­rus­val­la kol­lee­gi­del kü­las kok­ku 19 ha­ri­dus­töö­ta­jat Kuu­sa­lu kesk­koo­list, Kuu­sa­lu kuns­ti­de koo­list, Kuu­sa­lu las­teaiast Jus­si­ke, Kuu­sa­lu noor­te­kes­ku­sest ja Kuu­sa­lu Ha­ri­du­se Tu­gi­kes­ku­sest, Kol­ga koo­list ja las­te­aiast, Kiiu Kiigepõnni lasteaiast, Vi­ha­soo las­teaed-alg­koo­list.

De­le­gat­sioo­ni võt­tis vas­tu Si­poo val­la­va­nem Mi­kael Gran­nas koos val­la­va­lit­su­se ha­ri­dus­vald­kon­na juh­ti­de­ga, ka koo­li­juh­ti­de ja las­teaia ju­ha­ta­ja­ga. Kü­las­ta­ti val­la­kes­ku­ses Nik­ki­läs asu­vat ha­ri­dus­lin­na­kut, kus ühe ka­tu­se all on soo­me- ja root­si­keel­ne kool koos osa­de ühis­ruu­mi­de­ga. Ad­mi­nist­ra­tiiv­selt on soo­me ja root­si põ­hi­kool eral­di, sa­mas tee­vad nad koos­tööd ja ühi­seid üri­tu­si. Ka on seal kul­tuu­ri- ja spor­di­saa­lid, kon­ve­rent­si­ruu­mid ning ühi­s­ela­mu. Päe­va tei­ses poo­les läk­sid las­teae­da­de töö­ta­jad tut­vu­ma Nik­ki­lä las­teaia­ga ja koo­li­töö­ta­jad jäid ko­ge­mu­si va­he­ta­ma ha­ri­dus­lin­na­ku kol­lee­gi­de­ga. Veel käi­di vaa­ta­mas Si­poos maa-alust spor­di­komp­leks-var­jen­dit.

Anu Kirs­man rää­kis, et vah­va ül­la­tus oli, kui koo­lis võt­sid neid vas­tu kolm ees­ti last, kaks nei­du ja noor­mees, kes on sün­di­nud Soo­mes ja õpi­vad seal. Noo­red tut­vus­ta­sid kü­la­lis­te­le koo­li ja õuea­la­sid ees­ti kee­les.

„Alg­koo­lis olid ava­tud klas­si­ruu­mid, aga ka klas­si­ka­li­sed klas­si­ruu­mid. Vä­lis­ja­la­nõu­sid oli va­balt mit­mes pool hun­ni­kus, kuid koo­li­ma­ja oli vä­ga pu­has. Lõu­na­söök oli liht­ne – pa­ku­ti ka­la­pul­ki ja koo­re­ga kee­de­tud kar­tu­leid, mi­tut sor­ti sa­la­tit. Ala­nud õp­peaas­tast on Soo­mes üle­rii­gi­li­selt kee­la­tud õpi­las­tel tun­di­de ajal isik­li­ke di­gi­sead­me­te ka­su­ta­mi­ne. Nä­gi­me, kui­das õpe­ta­jad tõid pä­rast tun­di­de lõp­pu 8. klas­si­de õpi­las­te­le kas­tid mo­biil­te­le­fo­ni­de­ga ja noo­red tu­lid oma te­le­fo­ne ta­ga­si võt­ma,“ kir­jel­das Anu Kirs­man.

Ta li­sas, et ees­ti noor­mees üt­les, te­le­fo­ni­de ära­võt­mi­ne on OK, ja kui va­ne­ma­te­le on va­ja he­lis­ta­da, siis se­da või­mal­da­tak­se. Ku­na te­le­fo­ne päe­val käe­pä­rast po­le, on õpi­la­sed ha­ka­nud roh­kem oma­va­hel suht­le­ma ja ka raa­ma­tuid loe­tak­se enam.

„Uu­ri­si­me õp­pe­ka­va­sid ja kui­das on Soo­mes ka­van­da­tud iga õpi­la­se õpi­tee, ka ha­ri­dus­li­ke eri­va­ja­dus­te­ga las­te õpe­ta­mist. Hu­vi­tav on see, et põ­hi­koo­lis on prak­ti­li­ne töö­ko­ha õpe, mis tä­hen­dab, et ühe nä­da­la on noo­red tööl las­teaias, koh­vi­kus, oma koo­lis. Ta­ga­si­teel sai­me lae­vas oma­va­hel aru­ta­da näh­tut ja oma ha­ri­dus­vald­kon­na töö­kor­ral­dust,“ kõ­ne­les juh­tiv ha­ri­duss­pet­sia­list.