Ani­ja val­la­va­lit­sus an­dis tea­da, et ku­ni 20. sep­temb­ri­ni saab esi­ta­da ra­ha­taot­lu­si val­la las­te­le ja noor­te­le hu­vi­te­ge­vu­se lä­bi­vii­mi­seks. Ra­ha saab taot­le­da hu­vi­rin­gi­de ja tree­nin­gu­te kor­ral­da­mi­seks ala­tes 1. ok­toob­rist ku­ni käe­so­le­va aas­ta lõ­pu­ni.

Se­ni on Ani­ja val­las rii­gilt hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­seks saa­dud toe­tu­se eest ra­has­ta­tud pea­mi­selt hu­vi­rin­ge ja tree­nin­guid, mi­da on esi­ta­nud koo­lid, spor­di­kes­kus ja noor­te­kes­ku­sed, ava­lik­ku kon­kurs­si po­le kor­ral­da­tud.

„Nüüd on meil soov saa­da val­da hu­vi­te­ge­vu­se lä­bi­vii­jaid juur­de, et meil oleks või­ma­lik pak­ku­da oma las­te­le ja noor­te­le uu­si või­ma­lu­si. Sel­le­pä­rast ot­si­me neid nüüd ak­tiiv­se­malt ja kuu­lu­ta­si­me ava­li­kult,“ sel­gi­tas abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem.

Ra­ha­taot­lu­si või­vad val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da nii et­te­võt­jad kui erai­si­kud, kes soo­vi­vad las­te­le hu­vi­te­ge­vust pak­ku­da: „Kaa­lu­si­me, kas rin­gi­de ja tree­nin­gu­te ju­hen­da­ja­telt nõu­da vas­ta­vat kut­se­tun­nis­tust. Loo­bu­si­me, sest osa­del tree­ne­ri­tel see tões­ti on, kuid rin­gi­ju­hen­da­ja­tel sel­list kut­se­või­ma­lust ei ole. See­tõt­tu oo­ta­me taot­le­ma kõi­ki, kes ta­hak­sid las­te­le ja noor­te­le va­ba aja te­ge­vu­si pak­ku­da.“

Uue taot­lu­se pea­vad esi­ta­ma ka va­ra­se­maid hu­vi­rin­gi­de-tree­nin­gu­te kor­ral­da­jad, kes soo­vi­vad nen­de­ga jät­ka­ta. Abi­val­la­va­nem sõ­nas, et ka se­ni on tul­nud taot­lu­si val­la­va­lit­su­se­le esi­ta­da kaks kor­da aas­tas, esi­me­sel ja tei­sel poo­laas­tal, sest riik eral­dab oma­va­lit­sus­te­le hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­tust üheks ka­lend­riaas­taks. Sel­le tõt­tu pa­ku­tak­se ka prae­gu hu­vi­te­ge­vu­se toe­tust ku­ni käe­s­o­le­va aas­ta lõ­pu­ni.

„Sel­lest, kas ja mil­li­ses ma­hus toe­tab riik las­te ja noor­te hu­vi­te­ge­vust järg­mi­sel aas­tal, saa­me tea­da al­les jaa­nua­ris. Ku­na on rää­gi­tud, et riik plaa­nib hu­vi­ha­ri­du­se ra­has­ta­mist kär­pi­da, siis ei saa me oma rin­gi­de-tree­nin­gu­te kor­ral­da­ja­te­le an­da prae­gu pi­ke­mat lu­ba­dust kui det­semb­ri lõ­pu­ni,“ lau­sus Tii­na Si­lem.

Tä­na­vu sai Ani­ja vald 7-19aas­tas­te noor­te hu­vi­ha­ri­du­se ja hu­vi­te­ge­vu­se toe­ta­mi­seks rii­gieel­ar­vest 113 684 eu­rot. Sel­lest ra­has­ta­ti esi­me­sel poo­laas­tal ehk eel­mi­se õp­peaas­ta tei­sel pool­aas­tal 24 hu­vi­rin­gi-tree­nin­gut. Ala­nud õp­peaas­ta esi­me­sel poo­laas­tal on ja­ga­da veel li­gi 50 000 eu­rot.

Rin­gid, mi­da ra­has­ta­tak­se, pea­vad las­te jaoks ole­ma ta­su­ta: „Meie val­lae­la­ni­ke­le on see vä­ga olu­li­ne, mõ­ni­kord on ka väi­ke osa­lus­ta­su ol­nud va­ne­ma­te­le ta­kis­tus lap­se spor­dit­ren­ni või hu­vi­rin­gi pa­ne­mi­sel.“

Rin­gi või tree­nin­gu jaoks ra­has­tu­se saa­mi­seks tu­leb täi­ta taot­lus, mis on lei­tav Ani­ja val­la ko­du­le­helt. Seal on kir­jas ka tei­sed tin­gi­mu­sed, mi­da tu­leb taot­le­jail ar­ves­ta­da. Toe­tust saab ka­su­ta­da rin­gi või tree­nin­gu lä­bi­vii­mi­seks va­ja­li­ke va­hen­di­te soe­ta­mi­seks ning ju­hen­da­ja ta­suks. See­juu­res võib ühe rin­gi­tun­ni või tree­nin­gu pal­ga­fond ol­la 55 eu­rot, mis bru­to­ta­su­na on 41,25 eu­rot. Ra­ha saa­mi­seks tu­leb val­la­va­lit­su­se­le iga­kui­selt esi­ta­da osa­le­ja­te ni­me­ki­ri.

Rin­gi­de või tree­ning­rüh­ma­de suu­ru­se­le mii­ni­mum­nõu­deid ei ole. Kui taot­lu­si esi­ta­tak­se suu­re­mas sum­mas, kui on val­la­va­lit­su­sel ja­ga­da, ee­lis­ta­tak­se neid te­ge­vu­si, mil­lest saab osa suu­rem hulk lap­si-noo­ri.

„Jäl­gi­me ka se­da, et te­ge­vu­si oleks nii Ala­ve­res, Aeg­vii­dus kui Keh­ras. Sa­mu­ti vaa­ta­me, et te­ge­vu­si pa­ku­tak­se kõi­gis vald­kon­da­des – et oleks nii loo­dus- ja täp­pis­tea­dus­te, üld­kul­tuu­ri, kui muu­si­ka-, kuns­ti- ja tant­su­rin­ge ning spor­dit­ree­nin­guid,“ üt­les Tii­na Si­lem.