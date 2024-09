Ees­tis ava­neb Lea­der te­ge­vus­rüh­ma­del es­ma­kord­selt või­ma­lus jao­ta­da Eu­roo­pa Lii­du Sot­siaal­fon­di+ toe­tus­ra­ha, mis on suu­na­tud va­ne­maea­lis­te ja eri­va­ja­dus­te­ga ela­ni­ke sot­siaal­se kaa­sa­tu­se tu­gev­da­mi­seks maa­piir­kon­da­des. Toe­tu­se siht­rüh­mas saa­vad ol­la va­ne­maea­li­sed ala­tes 55. eluaas­tast ning eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­sed ala­tes 16. eluaas­tast. Toe­tus­sum­ma mak­si­maal­ne suu­rus võib ol­la 6029 eu­rot taot­lu­se koh­ta.

MTÜ-l Ida-Har­ju Koos­töö­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Ani­ja, Raa­si­ku ja Ko­se vald, on või­ma­lik jao­ta­da sel­lest meet­mest tä­na­vu 90 435 eu­rot. Taot­lus­voor on ava­tud 7.-21. ok­toob­ri­ni. Eel­ne­valt toi­mu­vad in­fo­päe­vad 24. sep­temb­ril Keh­ra muuseumis, 25. sep­temb­ril Raa­si­ku val­la­ma­jas ja 26. sep­temb­ril Ko­se val­las Visk­la kü­la­kes­ku­ses.

Toe­tust saab Ida-Har­ju Koos­töö­ko­jas taot­le­da te­ge­vus­teks, mis pa­ran­da­vad pi­kaa­ja­li­se hool­du­se tee­nu­se kät­te­saa­da­vust ja kva­li­tee­ti ning lee­ven­da­vad hool­dus­koor­must, ta­ga­vad inim­vää­ri­kust ja suu­ren­da­vad sot­siaal­set kaa­sa­tust.

Toe­tust saa­vad sihtg­ru­pi­le suu­na­tud üri­tu­sed – need või­vad ol­la koo­li­tu­sed, õpi­toad, ko­ge­mus­te va­he­tu­sed, õp­pe­rei­sid. Sa­mu­ti või­vad pro­jek­tid toe­ta­da omas­te­hool­da­ja­te, va­ba­taht­li­ke ja tu­gi­võr­gus­ti­ke aren­gut ning mo­ti­vat­sioo­ni. Ka toe­ta­tak­se sihtg­ru­pi­le suu­na­tud te­ge­vus­te mit­me­ke­sis­ta­mist ja uu­te la­hen­dus­te kat­se­ta­mist.

MTÜ Aren­dus­ko­da, ku­hu kuu­lu­vad Lok­sa linn, Kuu­sa­lu vald, Kad­ri­na vald, Hal­ja­la val­last en­di­se Vi­hu­la val­la osa ja Ta­pa vald, väl­ja ar­va­tud en­di­se Tam­sa­lu val­la osa, saab käes­o­le­val aas­tal jao­ta­da sot­siaal­fon­di meet­mest 150 725 eu­rot. Taot­lus­voor on ava­tud 11.-15. no­vemb­ri­ni. In­fo­päe­va­de toi­mu­mi­sae­ga­dest tea­vi­ta­tak­se Aren­duskoja kodulehel.

Toe­tust an­tak­se uu­rin­gu­teks, et va­ne­maea­li­si ehk va­nu­ses 55. eluaas­tast ja va­ne­maid ini­me­si, ka eri­va­ja­dus­te­ga ela­nik­ke pa­re­mi­ni kaa­sa­ta, ning õp­pe­rei­si­de kor­ral­da­mi­seks, et aren­da­da nen­de koos­töö­võr­gus­tik­ku. Toe­tus on sa­mu­ti mit­me­su­gus­teks ühis­te­ge­vus­teks, os­kus­te, tead­mis­te ja an­ne­te esi­le­too­mi­seks, ak­tiiv­set va­na­ne­mist soo­dus­ta­va­teks te­ge­vus­teks, põlv­kon­da­de­va­he­li­se suht­lu­se aren­da­mi­seks ning eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te mo­ti­vee­ri­mi­seks ja kaa­sa­mi­seks ko­gu­kon­nas, sa­mu­ti sot­siaal­se et­te­võt­lu­se aren­da­mi­seks, sot­siaal­se tead­lik­ku­se suu­ren­da­mi­seks. Toe­tu­se abil saab ka lee­ven­da­da omas­te­hool­da­ja­te koor­must – te­ha siht­rüh­ma­de pa­re­maks kaa­sa­mi­seks uu­rin­guid, kor­ral­da­da per­so­naal­set koo­li­tust ja või­mal­da­da ko­ge­mus­nõus­ta­mist.