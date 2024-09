Ala­tes 2. sep­temb­rist on Kuu­sa­lu val­la ju­ris­ti ame­tis Õn­ne­la Vaa­rik. Tal on ma­gist­rik­raad õi­gus­tea­du­ses, Har­ju­maa oma­va­lit­sus­tes on töö­ta­nud ju­ris­ti, õi­gus­nõu­ni­ku ja si­se­kont­ro­lö­ri­na kok­ku küm­me aas­tat. Vii­ma­sed paar aas­tat te­gut­ses eraet­te­võt­ja­na, osu­tas õi­gus­tee­nust ning te­gut­ses ka ko­ge­mus­nõus­ta­ja­na. Õn­ne­la Vaa­rik elab Jõe­läht­me val­las. Ta üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et kan­di­dee­ris Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud kon­kur­sil, sest ava­li­ku sek­to­ri õi­gus­vald­kond on pak­ku­nud eri­list hu­vi ning soo­vib an­da oma pa­nu­se ko­ha­li­ku elu ja ko­gu­kon­na aren­gus­se. Kuu­sa­lu val­las on ta sa­ge­li käi­nud La­he­maal, teab ran­na­kü­la­sid ja muid loo­dus­kau­neid pai­ku. Esi­mes­te töö­nä­da­la­te koh­ta sõ­nas ta, et mul­jed on vä­ga head, kol­lee­gid on koos­tööal­tid. Õn­ne­la Vaa­ri­ku ho­bi­te­ge­vu­sed on seo­tud luu­le­ta­mi­se, muu­si­ka ja maa­li­mi­se­ga, ta män­gib ki­tar­ri ja kla­ve­rit ning kir­ju­tab lau­lu­sõ­nu.