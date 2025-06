Ani­ja val­la­va­lit­sus ka­van­dab Keh­ras­se aia­ga pii­ra­tud ala, kus koe­rao­ma­ni­kel on või­ma­lik oma loo­mi ja­lu­ta­da ja tree­ni­da. See­tõt­tu kü­si­tak­se ela­ni­ke ar­va­must, ku­hu koer­te­väl­jak nen­de ar­va­tes kõi­ge pa­re­mi­ni so­bib.

Va­ja­du­sest koer­teae­di­ku jä­re­le kõ­nel­di es­ma­kord­selt seit­se aas­tat ta­ga­si, 2018. aas­tal Ani­ja Lü­li­ti raa­mes toi­mu­nud mõt­te­tal­gu­tel. Val­laar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu üt­les, et val­la­va­lit­su­selt on pä­rast se­da aeg-ajalt taas kü­si­tud, mil­lal Keh­ras­se koer­te­väl­jak te­hak­se.

„Val­la­va­lit­sus po­le sel­le­ga se­ni te­gel­nud, sest see po­le ot­se­selt val­la üle­san­ne. Ole­me kü­si­ja­te­le ala­ti öel­nud, et koer­tep­lat­si ra­ja­mist peak­sid eest ve­da­ma sel­lest hu­vi­ta­tud ini­me­sed või MTÜ. Ku­na se­da po­le teh­tud, püüab val­la­va­lit­sus nüüd va­li­da asu­ko­ha ja te­ha liht­sa aia, ku­hu koe­rao­ma­ni­kud saak­sid oma loo­ma­de­ga min­na,“ sel­gi­tas ta.

Koer­te­väl­ja­ku või­ma­li­ku asu­ko­ha­na pa­kub val­la­va­lit­sus väl­ja kolm kohta, suu­ru­se­ga 3000-4000 ruut­meet­rit. In­ga Vai­nu li­sas, olu­li­ne kri­tee­rium on, et koer­tel peab jooks­mi­seks ole­ma vä­he­malt 80 meet­ri pik­ku­ne sir­ge.

Esi­me­ne koht, mis on hää­le­tu­se­le pan­dud, asub Koo­li tä­na­va kor­ter­ma­ja­de 2a ja 8a va­he­li­sel hal­ja­sa­lal. Sel­lest on ar­hi­tek­ti sõ­nul ol­nud ka va­rem jut­tu kui koer­te­par­gi või­ma­li­kust asu­ko­hast: „Seal on risk, kas kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud on nõus. Koer­te­väl­ja­ku võr­ra jääks nen­de ma­ja­de­va­he­li­ne hal­ja­sa­la väik­se­maks, sa­mu­ti või­vad seal koe­rad teis­te koer­te­ga koh­tu­des hau­ku­da.“

Koer­te­par­gi tei­ne või­ma­lik asu­koht on F. R. Kreutz­wal­di 1a kin­nis­tu ehk Keh­ra ko­gu­du­se ja raud­tee va­he­li­ne ala. Val­laar­hi­tekt sel­gi­tas, et see on sa­mu­ti val­la­le kuu­luv maa­tükk ning seal ei to­hiks koer­te­park ke­da­gi häi­ri­da. Seal tu­leks koer­te­par­gi jaoks ma­ha võt­ta võ­sa ja mõ­ned puud.

Kol­mas või­ma­lik asu­koht on, na­gu esi­me­ne­gi, kor­ter­ma­ja­de piir­kon­nas, nii­ni­me­ta­tud Lil­le aren­du­se ja kor­ter­ma­ja­de va­hel. See on In­ga Vai­nu hin­nan­gul kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke­le ka­su­tus­mu­ga­vu­selt pa­rim või­ma­lik asu­koht, asub elu­ma­ja­dest ee­mal ga­raažide ää­res, ga­raažide juu­rest saab te­ha väl­ja­ku­le juur­de­pää­su ka au­to­de­ga sõit­jai­le: „Kuid see on rii­gi­maa, mis tä­hen­dab, et sin­na ko­erte­par­gi ra­ja­mi­ne võ­tab roh­kem ae­ga, ei saa ko­he pro­jek­tee­ri­ma ja ehi­ta­ma ha­ka­ta.“

Val­la­va­lit­su­se kü­sit­lu­se­le saab vas­ta­ta Goog­le vor­mi kau­du, mil­le link on lei­tav Ani­ja val­la ko­du­le­hel. Vii­ma­ne päev vas­ta­mi­seks on 24. juu­ni.

„Hak­ka­me koer­te­väl­ja­kut ka­van­da­ma asu­koh­ta, mis saab ela­ni­kelt suu­ri­ma toe­tu­se. Es­malt tel­li­me pro­jek­ti. Mi­da­gi uh­ket me lu­ba­da ei saa, vaid piir­de­aia, paar pin­ki ja prü­gi­kas­ti. Kui ini­mes­te va­lik lan­geb rii­gi­maa­tü­ki ka­suks, hak­ka­me kõi­ge­pealt se­da val­lao­man­dis­se taot­le­ma,“ lau­sus val­laar­hi­tekt.