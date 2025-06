Möö­du­nud nä­da­lal esit­le­ti Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­lis roh­kem kui 300-le­he­kül­je­list raa­ma­tut „Pi­ka­ve­re ko­du­lu­gu“, mil­les on Pi­ka­ve­re too­na­se põ­hi­koo­li 8.-9. klas­si­de õpi­las­te 41 ko­du­looai­ne­list uu­ri­mis­tööd aas­ta­test 1997-2008, li­saks nen­de õpe­ta­ja Vai­no Na­pi üles­tä­hen­du­sed Pi­ka­ve­rest.

En­di­ne aja­looõ­pe­ta­ja Vai­no Napp on ka raa­ma­tu koos­ta­ja – uu­ri­mis­tööd kir­ju­ta­ti te­ma al­ga­tu­sel, te­ma need ka säi­li­tas ja va­lis raa­ma­tus­se so­bi­vad. Raa­ma­tu ees­sõ­nas kir­ju­tas ta, et ko­du­ko­ha aja­loo- ja kul­tuu­ri­loo jääd­vus­ta­mist alus­ta­ti Pi­ka­ve­re koo­lis 1996. aas­tal: „Ena­mi­kul maa­las­test on hu­vi oma ko­du­kü­las ja ümb­rus­kon­nas ol­nu ja toi­mu­nu vas­tu ole­mas. Pii­sab väi­ke­se tõu­ke and­mi­sest ja suu­na­mi­sest. Seos­ta­des maail­ma aja­loo­sünd­mu­si ko­du­kü­las toi­mu­nu­ga said aja­loo­tun­nid­ki hu­vi­ta­va­maks. Ko­gu­si­me mä­les­tu­si ja ot­si­si­me al­lik­ma­ter­ja­le. Ala­tes 1997. aas­tast ko­gu­si­me ja koos­ta­si­me uu­ri­mis­töid re­gu­laar­selt.“

Roh­kem kui küm­ne aas­ta jook­sul te­gid Vai­no Na­pi õpi­la­sed kok­ku üle 150 uu­ri­mis­töö: „Ena­mas­ti hak­ka­si­me en­ne jõu­le las­te­ga aru­ta­ma, mi­da kee­gi võiks uu­ri­da. Te­gin ka kõ­vas­ti pat­tu, ka­su­ta­si­me sel­leks aja­loo­tun­de. Esi­me­se tun­ni­poo­le te­gi­me ko­hus­tus­lik­ku õp­pe­tööd, tei­se ka­su­ta­si­me sa­ge­li uu­ri­mis­töö­de pea­le. And­sin täh­ta­ja, et veeb­rua­ris-märt­sis peab val­mis ole­ma, vii­ma­seid oo­ta­sin pal­ju kauem. See pol­nud täh­tis, mul­le oli olu­li­ne, et lõ­puks ik­ka kõik esi­tak­sid. Esial­gu pi­did tee­ma ise va­li­ma, aga sel­gus, et las­te­le oli liht­sam, kui üt­le­sin nei­le et­te, mil­le koh­ta uu­ri­da.“

Raa­ma­tus on õpi­las­te uu­ri­mis­tööd oma ko­du­kü­last, va­na­va­ne­ma­te mee­nu­tu­sed koo­li­põl­vest, sõ­jast ja kol­hoo­si­ajast, sa­mu­ti sealt­kan­dist pä­rit ini­mes­te elu­dest. Vai­no Napp tõ­des, et nüüd­seks on see vä­ga väär­tus­lik ma­ter­jal ko­du­kan­di aja­loo koh­ta, sest kui neid paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si po­leks ko­gu­tud ja kir­ja pan­dud, oleks­ki jää­nud tal­le­ta­ma­ta – nüüd­seks po­le too­na oma mä­les­tu­si ju­tus­ta­nud va­nad ini­me­sed enam elus.

Õpi­las­te uu­ri­mis­tööd olek­sid 2010. aas­tal koo­li­töölt pen­sio­ni­le jää­nud Vai­no Na­pi ar­va­tes sa­mu­ti läi­nud ma­ku­la­tuu­ri, kui ta po­leks neid ko­ju vii­nud. Kui ta uu­ri­mus­tööd hil­jem Pi­ka­ve­re koo­li ühel kok­ku­tu­le­kul näi­tu­se­le pa­ni, nä­gi neid vi­list­la­ne Hel­je Kan­nik, kes töö­tas Tal­lin­na üli­koo­li raa­ma­tu­ko­gu Bal­ti­ka osa­kon­nas.

„Te­ma üt­les mul­le, et need tööd on nii väär­tus­lik ma­ter­jal, et tu­leb kui­da­gi säi­li­ta­da. Võt­sin ko­he tuld ja hak­ka­sin te­gut­se­ma, ka­he­pea­le va­li­si­me aas­ta­tel 2014-2016 pa­re­mad tööd väl­ja, trük­ki­si­me ning sai­me kiir­köit­ja­te va­he­le kolm kor­ra­lik­ku köi­det. Need on ühes ek­semp­la­ris ja üli­koo­li Bal­ti­ka osa­kon­na lu­ge­mis­saa­li riiu­lis,“ ju­tus­tas Vai­no Napp.

Möö­du­nud aas­tal tu­li tal mõ­te koon­da­da sa­mad tööd ka raa­ma­tus­se. Ta rää­kis sel­lest Pi­ka­ve­re Mõi­sa­koo­li di­rek­to­ri­le Hel­ju Ka­da­ka­le. Koo­li­juht oli nõus ning möö­du­nud tal­ve jook­sul sor­tee­ris, sät­tis, kor­ras­tas Vai­no Napp uues­ti en­di­ste õpi­las­te töid. Ke­va­del teh­ti üles­kut­se saa­da raa­ma­tu väl­jaand­mi­seks toe­tust. Pea­le Vai­no Na­pi ja Hel­ju Ka­da­ka an­ne­tas Keh­ra muu­seu­mi juht An­ne Oruaas. Vai­no Napp sõ­nas, et õn­neks os­te­ti raa­ma­tut eel­mi­se nä­da­la es­mas­päe­val Pi­ka­ve­res toi­mu­nud esit­lu­sel nii pal­ju, et trü­ki­ku­lud said kae­tud.

Raa­ma­tut en­dis­te õpi­las­te uu­ri­mus­töö­dest trü­ki­ti 300 ek­semp­la­ri ning se­da saab os­ta Pi­ka­ve­re koo­list ja raa­ma­tu­ko­gust.