Ani­ja val­la­va­lit­sus nõus­tus OÜ Eko­vir taot­lu­se­ga tõs­ta val­las se­gaol­me­jäät­me­te ära­veo hin­da. Prü­gi­ve­da­ja uus hin­na­ki­ri hak­kab keh­ti­ma 1. au­gus­tist.

OÜ Eko­vir on kor­ral­da­tud jäät­me­veo raa­mes ol­nud Ani­ja val­las jäät­me­ve­da­ja li­gi kolm aas­tat, ok­toob­rist 2022. Et­te­võ­te põh­jen­das taot­lu­ses, et sel­le aja jook­sul on jäät­me­te käit­lus­ku­lud mär­ki­mis­väär­selt ja prog­noo­si­ma­tult kas­va­nud. Se­gaol­me­jäät­me­te veo­tee­nu­se osu­ta­mi­se hind on et­te­võt­te and­me­tel kol­me aas­ta­ga tõus­nud üle 30 prot­sen­di – 16,67 eu­rolt 21,70 eu­ro­le kuup­mee­ter. Li­saks tõu­seb ala­tes 1. juu­list käi­be­maks. Ku­na kor­ral­da­tud jäät­me­veo raa­mes toi­mub Ani­ja val­las lii­gi­ti ko­gu­ta­va­te jäät­me­te veo- ja käit­lus­ku­lu­de rist­sub­si­dee­ri­mi­ne se­gaol­me­jäät­me­te hin­da ning kas­va­nud on kõi­ki­de jäät­me­lii­ki­de käit­lus­ku­lud, ei ka­ta se­gaol­me­jäät­me­te prae­gu­ne hind et­te­võt­te kin­ni­tu­sel enam jäät­me­te te­ge­lik­ke käit­lus­ku­lu­sid. Eko­vir viib ko­gu­tud jäät­med Ene­fit Green Iru mass­põ­le­tus­jaa­ma, Tal­lin­na jäät­me­te taas­ka­su­tus­kes­ku­ses­se ja oht­li­ke jäät­me­te käit­le­ja­te­le.

„Eko­vir OÜ on hin­na­nud al­ter­na­tiiv­seid või­ma­lu­si jäät­me­te käit­le­mi­seks, et hoi­du­da se­gaol­me­jäät­me­te hin­na muut­mi­sest, kuid sel­li­sed või­ma­lu­sed puu­du­vad või too­vad kaa­sa veel­gi suu­re­mas ma­hus täien­da­vaid ku­lu­sid,“ on taot­lu­ses.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor sel­gi­tas, et val­la­va­lit­sus ot­sus­tas Eko­vi­ri hin­na­tõu­su­taot­lu­se ra­hul­da­da, sest ei soo­vi en­ne uue jäät­me­sea­du­se keh­ti­ma hak­ka­mist kor­ral­da­tud jäät­me­veo uut han­get te­ha.

„Kui se­da prae­gu teek­si­me, lä­heks Ani­ja val­las prü­gi­ve­du tõe­näo­li­selt veel kal­li­maks, sest need hin­nad, mi­da Eko­vir meilt taot­les, jää­vad ik­ka­gi vei­di al­la hin­da­de­le, mi­da on pa­ku­tud hil­ju­tis­tel han­ge­tel,“ põh­jen­das ta.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se ja Eko­vi­ri le­ping peaks lõp­pe­ma sep­temb­ris, kuid le­pin­gus on sä­tes­ta­tud või­ma­lus se­da pi­ken­da­da. Val­la­va­ne­ma sõ­nul soo­vi­tak­se le­pin­gut pi­ken­da­da vä­he­malt aja­ni, mil rii­gi­ko­gu on uue jäät­me­sea­du­se vas­tu võt­nud – see juh­tub te­ma sõ­nul eel­da­ta­vas­ti sü­gi­sel.

„Kui­gi 30prot­sen­di­ne tõus tun­dub vä­ga suur, ei kas­va hin­nad reaal­selt vä­ga pal­ju, 80-120liit­ri­se kon­tei­ne­ri koh­ta 60-80 sen­ti. See puu­du­tab ai­nult se­gaol­me­jäät­meid, se­ga­pa­ken­di­te ära­veo hind tõu­seb 2 sen­ti kon­tei­ne­ri koh­ta, pa­be­rit-pap­pi, klaa­si ja köö­gi­jäät­meid saab ka edas­pi­di ära an­da ta­su­ta,“ lau­sus Rii­vo Noor.

Vas­ta­valt Eko­vi­ri taot­lu­se­le on ala­tes 1. au­gus­tist se­gaol­me­jäät­me­te ära­veo uus hind Ani­ja val­las koos käi­be­mak­su­ga 26,91 eu­rot kuup­mee­ter.

Prae­gu tu­leb ku­ni 150liit­ri­se jäät­me­ko­ti äraand­mi­se eest ta­su­da 3 eu­rot, edas­pi­di tu­leb maks­ta 4,05 eu­rot. 80liit­ri­se kon­tei­ne­ri graa­fi­ku­järg­ne tüh­jen­da­mi­ne hak­kab maks­ma 2,16 eu­rot se­ni­se 1,60 eu­ro ase­mel, 120liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 3,24 eu­rot 2,40 eu­ro ase­mel ning 140liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se eest tu­leb 2,80 eu­ro ase­mel ha­ka­ta maks­ma 3,78 eu­rot. 240liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­dus­kord, mis prae­gu mak­sab 4,80 eu­rot, on ala­tes au­gus­tist 6,48 eu­rot. 370liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne hak­kab maks­ma 10 eu­rot prae­gu­se 7,39 eu­ro ase­mel, 660liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 17,83 eu­rot se­ni­se 13,19 eu­ro ase­mel, 800liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se uus hind on 21,60 eu­rot 15,98 eu­ro ase­mel, 1100liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 29,71 eu­rot 21,98 eu­ro ase­mel, 1500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­se uus hind on 40,51 eu­rot, se­ni on 29,97 eu­rot, 2500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne hak­kab maks­ma 67,51 eu­rot, prae­gu on 49,95 eu­rot ning 4500liit­ri­se kon­tei­ne­ri tüh­jen­da­mi­ne 121,53 eu­rot prae­gu­se 89,91 eu­ro ase­mel.

Se­ga­pa­ken­di kon­tei­ne­ri üks tüh­jen­dus­kord hak­kab se­ni­se 24 sen­di ase­mel maks­ma 26 sen­ti. Suur­jäät­me­te äraand­mi­ne mak­sab ala­tes au­gus­tist 2,49 eu­rot kuup­mee­ter, se­ni mak­sab 2,40 eu­rot, aia- ja hal­jas­tu­jäät­me­te jäät­me­ko­ti ära­and­mi­ne hak­kab maks­ma 1,24 eu­rot kuup­mee­ter, prae­gu on 1,20 eu­rot ning rõi­va- ja teks­tii­li­jäät­me­te ko­ti äraand­mi­ne 6 eu­ro ase­mel 6,22 kuup­mee­ter.

Eral­di hin­na­ki­ri on kõi­ki­de jäät­me­lii­ki­de graa­fi­ku­vä­li­sel tüh­jen­da­mi­sel, sa­mu­ti keh­tib kõi­ki­de­le jäät­me­te­le hin­na­ki­ri tü­hi­sõi­du eest.