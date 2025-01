Ani­ja val­la­va­lit­sus loo­sis es­mas­päe­val, 6. jaa­nua­ril väl­ja val­la möö­du­nud aas­ta lõ­pus toi­mu­nud kam­paa­nia peaau­hin­na – kõi­gi se­nis­te ela­ni­ke ning det­semb­ri­kuu jook­sul Ani­ja val­da re­gist­ree­ru­nu­te va­hel loo­si­ti väl­ja Sport­lan­di 500eu­ro­ne kin­ke­kaart. Loo­si­mi­ne toi­mus ar­vu­tip­rog­ram­mi abil. For­tuu­na, kes klah­vi va­ju­tas, oli koer Hap­py. Koos te­ma­ga vii­sid loo­si­mist lä­bi val­la­va­nem Rii­vo Noor, re­gist­ri­pi­da­ja Kris­tii­na Ka­ri ja Hap­py oma­nik, val­la­sek­re­tär Hel­di Laks.

Loo­siõnn nae­ra­tas Egert Üts­müt­si­le Ala­ve­rest. Li­saks said kõik, kes re­gist­ree­ri­sid end det­semb­ris Ani­ja val­la ela­ni­kuks, va­li­da 3 tä­nu­kin­gi va­hel. Need olid val­la ühe rah­va­ma­ja ka­he­le ini­me­se­le mõel­dud ki­no­pi­let, Keh­ra või Aeg­vii­du spor­di­hoo­ne jõu­saa­li 10 kor­ra pi­let või Sõ­nu­mi­too­ja 5 kuu tel­li­mus.

Ani­ja val­la ela­ni­ke arv 1. jaa­nua­ri sei­su­ga on 6363. See on 71 ini­me­se võr­ra vä­hem kui möö­du­nud aas­ta al­gu­ses. Det­semb­ris toi­mu­nud kam­paa­nia­pe­rioo­dil sai Ani­ja vald juur­de 22 uut ela­nik­ku, kuid val­last lah­ku­jaid oli roh­kem, 32. Det­semb­ris sün­dis ja su­ri võrd­selt 7 ini­mest, ko­gu aas­ta jook­sul sün­dis 53 ja su­ri 87 ini­mest, aas­ta va­rem sün­dis 47 last, su­ri 78 ini­mest.

Ka Kuu­sa­lu val­las on ela­ni­ke ar­v vä­he­ne­nud – 1. jaa­nua­ri sei­su­ga on ela­nik­ke 6583 ehk 47 võr­ra vä­hem kui aas­ta ta­ga­si. Kam­paa­nia a­jal li­san­dusid 32 uut ela­nik­ku. Möö­du­nud aas­tal sün­dis val­las 32 last, su­ri 89 ini­mest.

Raa­si­ku val­las on aas­ta al­gu­se sei­su­ga ela­nik­ke 87 võr­ra roh­kem kui aas­ta va­rem – 5456. Ela­ni­ke­kam­paa­nia ajal li­san­dusid 66 uut ko­da­nik­ku, mu­ja­le läks 13. Det­semb­ris sün­dis 3 ja su­ri 1 ini­me­ne, aas­ta jook­sul re­gist­ree­ri­ti 53 sün­di ja 43 sur­ma.