Hil­jaae­gu ni­me va­he­ta­nud val­laa­su­tus Ani­ja Val­la Las­teaiad, mis nüüd kan­nab ni­me Keh­ra Las­teaiad, kuu­lu­tas väl­ja ka­he las­teaia­ma­ja ühi­se ning Las­te­ta­re ma­ja lo­go­kon­kur­si. Keh­ra Las­teae­da­de di­rek­tor Pi­ret Tis­lar sel­gi­tas, et va­nal lo­gol oli ku­ju­ta­tud kol­me ma­ja, sest sü­gi­se­ni kuu­lus Ani­ja Val­la Las­teae­da­de­le ka Ala­ve­re las­teaed, kuid nüüd on ühen­da­su­tu­sel kaks las­teaia­ma­ja. Uuel lo­gol ei pea te­ma sõ­nul ole­ma ma­ja, ees­märk on lei­da kaa­saeg­ne ja las­te­pä­ra­ne lo­go. Las­te­ta­re ma­ja­le ot­si­tak­se uut lo­go, sest prae­gu­sel on lii­ga pa­ju vär­ve ning see on on di­rek­to­ri hin­nan­gul vei­di va­naaeg­ne. Kon­kurss kes­tab 15. jaa­nua­ri­ni, üks au­tor võib esi­ta­da mi­tu ka­van­dit. Esi­ta­tud töö­de seast teeb es­ma­se va­li­ku Keh­ra Las­teae­da­de töö­ta­ja­test, lap­se­va­ne­ma­te, hoo­le­ko­gu ja Ani­ja val­la esin­da­ja­test ko­mis­jon. See­jä­rel pan­nak­se ka­van­did hää­le­tu­se­le – va­li­da saa­vad las­teaia­töö­ta­jad ja lap­se­va­ne­mad. Kum­ma­gi kon­kur­si võit­jat pre­mee­ri­tak­se Üle­mis­te Kes­ku­se 150eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga. „In­nus­ta­me kõi­ki meie kon­kur­sist osa võt­ma. Mi­da roh­kem on ka­van­deid, se­da roh­kem on meil va­li­da,“ üt­les Pi­ret Tis­lar. Kon­kur­si täp­sem kord on Keh­ra Las­teae­da­de ko­du­le­hel.