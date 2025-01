Kait­se­mi­nis­ter Han­no Pev­kur an­dis det­semb­ri al­gu­ses toi­mu­nud tun­nus­tu­sü­ri­tu­sel üle kait­se­mi­nis­tee­riu­mi tee­ne­te­ris­tid, -mär­gid ja tä­nu­kir­jad li­gi 200 ini­me­se­le – sil­ma­paist­va töö­ga Ees­ti rii­gi­kait­ses­se pa­nus­ta­ja­te­le ja kait­se­vald­kon­na aren­da­ja­te­le.

Kait­se­mi­nis­tee­riu­mi III klas­si tee­ne­te­ris­ti sai 14 tee­ne­ka ini­me­se seas ka Lok­sa noor­kot­kas­te rüh­ma ju­hen­da­ja ja kait­se­liit­la­ne, va­nem­vee­bel Tar­mo Amer. Te­da tun­nus­ta­ti tee­ne­te­ris­ti­ga pi­kaa­ja­li­se te­ge­vu­se eest noor­kot­kas­te noor­te­ju­hi ja rii­gi­kait­se õpe­ta­ja­na.

Tar­mo Amer on Lok­sa noor­kot­kas­te rüh­ma pea­lik ala­tes sel­le asu­ta­mi­sest 1999. aas­ta sü­gi­sel. Lok­sa noor­kot­kas­te rühm on Ees­tis üks vä­he­seid ja Har­jus ai­nus nii pik­ka ae­ga jär­je­pi­de­valt te­gut­se­nud rühm. Mul­lu au­gus­tis tä­his­ta­ti pi­du­li­ku koon­du­se­ga Lok­sa noor­kot­kas­te rüh­ma 25. sün­ni­päe­va.

Tar­mo Amer on 23 aas­tat ol­nud Lok­sa kesk­koo­li, hil­jem güm­naa­siu­mi rii­gi­kait­se õpe­ta­ja, paar aas­tat õpe­tas rii­gi­kait­set ka Kol­ga kesk­koo­lis. Rii­gi­kait­se õpe­ta­ja kut­se oman­das ta Tal­lin­na Üli­koo­lis.

Kait­se­lii­du Har­ju ma­lev kuu­lu­tas det­semb­ris 2023 Tar­mo Ame­ri aas­ta noor­te­ju­hiks. Te­da on nel­jal kor­ral va­li­tud Har­ju noor­te kot­kas­te ma­le­va pea­li­kuks, ta pi­das se­da ame­tit kok­ku 12 aas­tat.

Noor­te kot­kas­te Lok­sa rüh­ma kuu­lu­vad õpi­la­sed Lok­sa lin­nast ja Kuu­sa­lu val­la kü­la­dest. Prae­gu on rüh­mas 19 noor­kot­kast ja 15 ko­du­tü­tart. Aas­ta­te jook­sul on Lok­sa rüh­mas osa­le­nud kok­ku li­gi 300 noort. Esi­mes­te noor­kot­kas­te seas olid ka Lok­sa güm­naa­siu­mi prae­gu­ne di­rek­tor Ar­go Aug ja õpe­ta­ja Tõ­nis Rel­vik Pä­ris­pealt.

Tar­mo Amer mee­nu­tas, et 25 aas­tat ta­ga­si töö­tas ta Ju­min­da pii­ri­val­ve­kor­do­nis, noor­kot­kas­te rüh­ma asu­tas koos kait­se­liit­la­se Ri­ho Sa­lu­mäe­ga. Aas­ta hil­jem lä­he­ta­ti te­da tee­nis­tus­se La­hin­gu­koo­li, rüh­ma jäi juh­ti­ma Ri­ho Sa­lu­mäe. Kui La­hin­gu­koo­list ta­ga­si tu­li, ju­hen­da­sid nad taas ka­he­ke­si rüh­ma. Aas­tast 2004, kui Ri­ho Sa­lu­mäe suun­dus vä­lis­mis­sioo­ni­le, on Lok­sa rühm ol­nud Tar­mo Ame­ri ja te­ma abi­kaa­sa, mit­mel aas­tal ko­du­tü­tar­de Har­ju ring­kon­na va­ne­ma ame­tit pi­da­nud Mar­git Ame­ri ju­hen­da­da. Mar­git Amer kuu­lu­ta­ti aas­tal 2012 Ees­ti aas­ta emaks.

Lok­sa noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de võist­kon­nad on aas­ta­te jook­sul too­nud piir­kond­li­kelt ja üle-ees­ti­lis­telt võist­lus­telt või­du­ka­ri­kaid.

„Ole­me Mar­gi­ti­ga mõel­nud, et võiks noor­te kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de rüh­ma­de ju­hen­da­mi­se noo­re­ma­te­le üle an­da, kuid po­le leid­nud soo­vi­jaid. Nüüd on rüh­ma­des­se tul­nud 1., 2. ja 3. klas­si pois­se ja tüd­ru­kuid. See teeb rõõ­mu ning ka see, et Har­ju noor­kot­kas­te ja ko­du­tü­tar­de võist­lu­se nel­jast ka­ri­kast too­di kolm 2023. aas­tal Lok­sa­le – noo­re­mad noor­kot­kad ja noo­re­mad ko­du­tüt­red võit­sid võist­lu­se Räs­tik ja va­ne­mad noor­kot­kad võit­sid Luu­re­ret­ke.

Eel­mi­se aas­ta ti­he­das kon­ku­rent­sis võit­sid Lok­sa rüh­ma noo­red ühe Räs­ti­ku ka­ri­ka. Sa­mad poi­sid võit­sid ka va­ba­riik­li­ku noor­kot­kas­te võist­lu­se Haap­sa­lus. Meil on vä­ga tub­lid noo­red, kes an­na­vad mei­le in­du ja jõu­du jät­ka­ta. Kor­ral­da­me laag­reid, õpe­ta­me noo­ri, ai­ta­me lä­bi viia võist­lu­si,“ rää­kis ta.

Lok­sa noor­kot­kas­te rüh­ma ena­mik vi­list­la­si on lä­bi­nud aja­tee­nis­tu­se Ees­ti kait­se­väes, mär­kis Tar­mo Amer: „Suur rõõm on, kui väeo­sa­dest võe­tak­se ühen­dust ja kii­de­tak­se, et si­nu poi­sid on tub­lid.“