No­vemb­ris võt­sid Raa­si­ku ja Ani­ja val­la­vo­li­ko­gud vas­tu ot­su­se lii­ta Ani­ja val­la osaü­hin­gu Vel­ko AV vee­ma­jan­du­se osa Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­te­ga Ra­ven. Ala­tes 1. jaa­nua­rist on OÜ Ra­ven nii Ani­ja kui Raa­si­ku val­la vee-et­te­võt­e ning osu­tab vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nust ka­hes val­las. Raa­si­ku val­las on Ra­ve­ni tee­nin­dus­piir­kon­nas Aru­kü­la ja Raa­si­ku ale­vik, Här­ma, Pe­nin­gi, Pe­ri­la ja Kul­li kü­la, Ani­ja val­las Keh­ra linn, Aeg­vii­du alev ning Leht­met­sa, Üle­jõe, Ala­ve­re, Lil­li ja Voo­se kü­la.

Va­rem on kok­ku le­pi­tud, et piir­kon­nas hak­ka­vad keh­ti­ma ühi­sed vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad. Ani­ja val­las oli need vei­di ma­da­la­mad kui Raa­si­ku val­las. Nüüd keh­ti­vad ko­gu piir­kon­nas Ani­ja val­las sü­gi­sel keh­tes­ta­tud vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hin­nad. See tä­hen­dab, et Raa­si­ku val­las aas­ta al­gu­sest tee­nu­se hin­nad füü­si­lis­te­le isi­ku­te­le lan­ge­sid. Ühi­ne vee­hind on 1,4777 eu­rot, ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nu­se hind 3,4303 eu­rot ning ve­si ja ka­na­li­sat­sioon kok­ku 4,909 eu­rot kuup­mee­ter. Ani­ja val­las keh­ti­sid füü­si­lis­te­le ja ju­rii­di­lis­te­le isi­ku­te­le sa­mad hin­nad, Raa­si­ku val­las on ju­rii­di­lis­te­le isi­ku­te­le ol­nud tee­nus­te hin­nad vei­di kõr­ge­mad, need prae­gu ei muu­tu. Joo­gi­ve­si mak­sab Raa­si­ku val­la ju­rii­di­lis­te­le isi­ku­te­le en­di­selt 2,57, ka­na­li­sat­sioo­ni­tee­nus 2,87 ja mõ­le­mad kok­ku 5,44 eu­rot kuup­mee­ter.

