Anija vallavalitsus hakkab elamukrunte müüma

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas müüa ava­li­kul enam­pak­ku­mi­sel Keh­ras 8 ela­muk­run­ti. Need asu­vad Põr­gu­põh­ja lin­nao­sa ää­rea­lal Mul­la tä­nav 2a ja 6 ning C.R. Ja­kob­so­ni tä­na­val 1, 3, 7, 9, 11 ja 15 kin­nis­tu­tel. Krun­did on eri­ne­va suu­ru­se­ga, kõi­ge väik­sem 1265 ja suu­rim 2687 ruut­meet­rit. Kõik krun­did on hoo­nes­ta­ma­ta ja kae­tud met­sa­ga. Elekt­riü­hen­dus ja lii­tu­mis­või­ma­lus ühis­vee­vär­gi­ga on ole­mas. Vas­ta­valt möö­du­nud aas­tal keh­tes­ta­tud de­tailp­la­nee­rin­gu­le on iga­le krun­di­le lu­ba­tud ehi­ta­da üks ku­ni ka­he­kord­ne ela­mu ning kaks ühe­kord­set abi­hoo­net.

Ela­muk­run­ti­de alg­hin­nad on ole­ne­valt krun­di suu­ru­sest va­he­mi­kus 60 000 ku­ni 69 000 eu­rot. Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe sel­gi­tas, et need on Keh­ra krun­ti­de kin­nis­va­ra­hin­da­ja hin­na­tud tu­ru­väär­tu­sed.

Kin­nis­tuid ha­ka­tak­se müü­ma elekt­roo­ni­li­ses oks­jo­ni­kesk­kon­nas. Priit Va­ba­mäe üt­les, et ela­muk­run­te ei ha­ka­ta müü­ma kor­ra­ga, vaid vä­he­malt kol­mes jaos. Esi­me­sed kolm kin­nis­tut pan­nak­se oks­jo­ni­le­he os­ta.ee kau­du müü­ki käesoleval nä­da­lal, vii­ted oks­jo­ni­lin­ki­de­le lä­he­vad ka kin­nis­va­ra os­tu-müü­gi por­taa­li­des­se.