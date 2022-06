Las­te­kait­se­päe­val toi­mu­nud fes­ti­va­lil esi­ne­sid hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind 10 an­samb­lit, kus on kok­ku li­gi 70 noort muu­si­kut.

Kol­ma­päe­val, 1. juu­nil li­gi ne­li tun­di kest­nud fes­ti­va­lil esi­ne­sid Raa­si­ku rah­va­ma­ja õue­pa­vil­jo­ni esi­sel la­val kor­da­möö­da hu­via­la­kes­ku­ses Pää­su­lind te­gut­se­vat las­te-noor­te 10 an­samb­lit: Plik­sid, No­jahss!, Koo­lib­ri, Mus­tad Pant­rid ja Akor­dio­nis­tid Aru­kü­last ning Rä­pi­mu­tid, 5 Pluss, Po­wer, The Mat­rix ja Ime­li­sed Raa­si­kult. Kü­la­li­se­si­ne­ja­te­na as­tu­sid üles Pää­su­lin­nu vi­list­la­sed, Georg Ot­sa ni­me­li­se Tal­lin­na muu­si­ka­koo­li õpi­la­sed Liis Õun­puu ja Ca­ro­lin Tamm­soo ning Raa­si­ku noor­te­bänd Bubb­les, mil­le so­list on And­ra Al­lik. Iga esi­ne­ja esi­tas mõ­ne lau­lu, päe­va lõ­pe­tas Ees­ti tüd­ru­ku­te­bänd Litt­le Mess.

Fes­ti­va­lil sai kii­ku­da võl­li­kii­gel. Oma tel­gi­ga oli ko­hal Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu, kes tut­vus­tas las­te su­ve­lu­ge­mi­se võist­lust. Müü­di jää­tist ja li­mo­naa­di, Raa­si­ku las­teaed viis lä­bi laa­ta.

Ühes muu­si­ka­koo­lis küm­me­kond bän­di

„Mu­sa­fes­ti“ pea­kor­ral­da­ja, Pää­su­lin­nu sol­fedžo ja bän­di­tun­di­de õpe­ta­ja Liis-Ma­rii Vendt rää­kis, et fes­ti­va­li idee tu­li um­bes pool aas­tat ta­ga­si.

„Olen kolm-ne­li aas­tat or­ga­ni­see­ri­nud ke­va­de­ti Pää­su­lin­nus oma õpi­las­te bän­di­de kont­ser­te. Mõt­le­sin, et nüüd võiks te­ha mi­da­gi suu­re­mat ja äge­da­mat kui ta­va­li­ne kont­sert, et lap­sed saak­sid ko­ge­mu­se osa­le­da fes­ti­va­lil, na­gu esi­ne­vad pä­ris bän­did,“ rää­kis ta.

Fes­ti­va­li ajen­das kor­ral­da­ma ka see, et Liis-Ma­rii Vendt lõ­pe­tab Georg Ot­sa ni­me­li­ses Tal­lin­na muu­si­ka­koo­lis jät­kuõp­pe­na muu­si­kaet­te­võt­lu­se spet­sia­lis­ti eria­la ning koo­li­töö­na tu­li kor­ral­da­da üks üri­tus. Ku­na ta ju­hen­dab bän­de nii Aru­kü­las kui Pää­su­lin­nu Raa­si­ku osa­kon­nas, ot­sus­tas need kok­ku viia, et saak­sid esi­ne­da ühel üri­tu­sel. Koos Raa­si­ku rah­va­ma­ja ju­ha­ta­ja Hel­le Va­ga ja noor­soo­töö­ta­ja An­ge­la Al­li­ku­ga ot­sus­ta­ti, et ühi­se­si­ne­mi­ne toi­mub las­te­kait­se­päe­val.

Hu­via­la­kes­ku­se Pää­su­lind bän­di­de koos­sei­sud

Raa­si­ku bän­did

5 Pluss: Elii­se Puu­sepp, Mar­leen Vis­la­puu, Mar­leen Sild, Kir­si­ka Ku­nin­gas, Eve­li­na Ve­sel­ko­va, Han­na Kull.

Rä­pi­mu­tid: Iti Tamm, Sa­muel Be­lov, Gerd-Mar­ten Pik­ka­mäe, Gre­gor-And­reas Pik­ka­mäe, Georg Leo­mar, Lu­kas Bet­lem, Lau­ra Kraub­ner, Emi­ly Reier, Ch­ris­ti­ne Jõ­ge­va.

The Mat­rix: Os­kar Leo­mar, Ni­co­las Reier, Tre­vor Kau­bi, Uku Jo­han­nes Pää­ren, Nel­li Žuravl­jo­va, Gre­te Kull.

Po­wer: He­le­ri Hei­berg, Mar­kus Ree­tamm, Ar­do Hei­berg, Eron Poo­lak, Ker­tu Pae­nurm, Je­li­za­ve­ta Suk­hom­ly­no­va, Thek­la Sui­gu­saar, Ker­lin Kesa.

Ime­li­sed: Jen­ni­fer Ta­lus­te, Li­dia Be­lo­va, Em­ma Hans­berg, Kree­tel An­nel­jas.

Aru­kü­la bän­did

No­jahss!: Mar­ta Vain­sa­lu, Si­mo­na Mik­ker, Kai­sa Hins­berg, Loo­re-Liis Kund­la.

Plik­sid: Mar­ta Asu­ja, Len­na Lipp­maa, Elii­sa­bet Kal­das .

Koo­lib­ri: Gre­te Ro­sen­berg, Lau­ra-Lii­sa Bach, Mat­tias Nig­las, Kas­par Aleks Vel­ling, Trii­nu Liis Pet­tai, Kai­sa He­le­na Luts, Keit­lin Nur­ja.

Mus­tad Pant­rid: Aron Sepp, Kris­to­fer Pe­dai, Ee­rik Kaur, Ro­bert Ot­sing, Kar­mo Sas­siad, Joo­nas Loos, Kas­par Aleks Vel­ling.

Akor­dio­nis­tid: El­len Mai Las­si, Ha­rold Manf­red Vil­berg, Ka­di-Mia Pir­rus, Aron Sa­lo­nen, Gre­te Ro­sen­berg, Lau­ra-Lii­sa Bach, Keit­lin Nur­ja, Kas­par Aleks Vel­ling.

Loe pikemalt 8. juuni Sõnumitoojast.