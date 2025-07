Anija vallast saavad Leader-toetust 4 ja Raasiku vallast 1 ettevõte

Ida-Harju Koostöökoja kevadisest taotlusvoorust meetmes 2 ehk „Kohapealse ettevõtluse soodustamine“ otsustati jagada piirkonna 7 väikeettevõttele kokku 188 129,07 eurot toetust. Anija valla 4 ettevõtet saavad sellest kokku 139 505,53 eurot, Kose vallast 2 ettevõtet kokku 43 460,14 eurot ja Raasiku vallast 1 ettevõtja 5163,40 eurot.

Taotlusvoor oli avatud 21. aprillist 5. maini, toetust võisid taotleda mikroettevõtjad, kuni 25 töötajaga väikeettevõtted ja ettevõtlusega tegelevad MTÜd. Meetme maht oli 202 286 eurot, ühele projektile sai taotleda 5000-35 000 eurot, toetuse määr oli 15-50 protsenti toetatava tegevuse abikõlblikust kogumaksumusest. Esitatud 10 projektile sooviti kokku saada 238 837 eurot ehk 36 511 eurot rohkem kui oli taotlusvoorus jagada. Anija vallast esitati 6, Raasiku ja Kose vallast kummastki 2 projekti.

„Toetust saavad 7 projekti, kolm ei ületanud meetmespetsiifiliste hindamiskriteeriumite lävendit. Meil on selles meetmes kaks olulist kriteeriumit – et loodaks uusi või paremaid tooteid-teenuseid või töökohti,“ selgitas Ida-Harju Koostöökoja arendusjuht Sille Noor.

Ta märkis, et 10 projekti on taotlusvooru jaoks hea tulemus: „Projektid, mis toetust saavad, on põhjalikult läbi mõeldud ja korrektselt vormistatud. Mul on hea meel selle üle, et kaks projekti, mis jäid eelmises voorus toetuseta, said seda nüüd. Siis ei ületanud need lävendit, kuid taotlejad tegid projektides veidi muudatusi ja esitasid uuesti. On väga tore, et esimese äraütlemise peale ei lööda käega. Samuti on hea meel, et meil on tugev komisjon, nõrgemad projektid toetust ei saa, vaid tuleb parandada ja uuesti esitada.“

Ettevõtluse toetamise taotlusvooru projektide hindamiskomisjonis olid sellel korral välised eksperdid Demis Voss, Margus Proos, Heimar Leoste, Triin Türnpuu ja Anu Ritson.

Anija vallas otsustati toetada 4 ettevõtet. OÜ Rebasemäe Fun saab Alavere külla Rebasemäe elamuskülastuste ja sündmuste pidamise teenuse loomiseks ehk ürituste korraldamiseks klaashoone ehitamiseks 34 994,37 eurot.

Uus Energia OÜ projekti „Salvestus“ toetatakse 34 999 euroga. Projekti raames soovib Soodla ja Kaunissaare veehoidlatel tegutsev hüdroenergia tootmisega tegelev mikroettevõte paigaldada elektrisalvestid sagedusreservi hoidmiseks ja taastamiseks.

OÜle Kehra Kultuurikoda antakse 34 997,91 eurot Kehra turu kõrval asuva vana sepikoja renoveerimiseks, et hakata seda ürituste korraldamiseks välja rentima.

Filigranno Invest OÜd toetatakse 34 514,25 euroga – see summa läheb Paasiku mõisa uue hoone ehitamiseks, et rajada alpaka kohvik.

Raasiku vallast saab toetust OÜ Siniallikas. Eraldatud 5163,40 eurot on mõeldud investeeringuteks tootmisseadmetesse ja -ruumidesse – kasvuhoone rajamiseks ning veini ja mahla tootmiseks vajalike seadmete soetamiseks.

„Taotlusvooru jäägi 14 157 eurot lisame ettevõtluse meetme järgmise vooru mahule. Uus voor avaneb järgmise aasta kevadel,“ lausus Sille Noor.

Tänavu septembris avab Ida-Harju Koostöökoda taotlusvooru meetmes 1 ehk elukeskkonna kvaliteedi tõstmine ning meetmes 3 ehk kogukondade võimekuse suurendamine.