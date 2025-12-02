Ala­tes 24. no­vemb­rist töö­tab sih­ta­su­tu­se Ani­ja Val­la Spor­di­maailm te­gev­ju­hi­na Eger Ka­ru­se, kel­le sih­ta­su­tu­se nõu­ko­gu va­lis sel­le­le ko­ha­le 11 kan­di­daa­di seast.

Eger Ka­ru­se elab Rae val­la Peet­ri kü­las. Ta on Tar­tu Üli­koo­lis õp­pi­nud kom­mu­ni­kat­sioo­ni, ma­gist­rik­raa­di oman­das ha­ri­du­sin­no­vat­sioo­ni eria­lal. On töö­ta­nud pea­mi­selt tu­run­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni alal ning si­se­tur­va­li­su­se vald­kon­nas. Vii­ma­sel 8 aas­tal on ta osa­le­nud Maail­ma­ko­ris­tus­päe­va lä­bi­vii­mi­ses ja MTÜ Puh­ta Il­ma Ko­da kor­ral­da­tud teis­tes kesk­kon­nap­ro­jek­ti­des. Ala­tes 2021. aas­tast on ta juh­ti­nud MTÜd Kind­lu­se Kool, mis kor­ral­dab koo­lis eel­koo­li, sti­pen­diu­mi­kon­kurs­si, tä­nuü­ri­tu­si, ra­has­tab õpe­ta­ja­te koo­li­tu­si.

Ala­tes 2018. aas­tast on Eger Ka­ru­se ol­nud ka jalg­rat­ta­koh­tu­nik ning spor­dik­lu­bi BMX TAL­LINN MTÜ ju­ha­tu­se lii­ge ja eest­ve­da­ja.

„Mind on eluaeg pae­lu­nud ka ha­ri­dus­vald­kond. Tun­nen, et Ees­ti ha­ri­dus­süs­tee­mi an­naks kor­ral­da­da pa­re­mi­ni, see­tõt­tu läk­sin ma­gist­ran­tuu­ri õp­pi­ma ha­ri­du­sin­no­vat­sioo­ni. Lõ­pe­ta­sin sel­le tä­na­vu ning mul olid ees kaks täies­ti eri suun­da­des vä­ga põ­ne­vat töö­pak­ku­mist, neist üks oli Tal­lin­na ühe güm­naa­siu­mi õp­pe­ju­hi koht. Te­gin va­li­ku siis­ki Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­hi töö ka­suks,“ üt­les Eger Ka­ru­se.

Ta põh­jen­das, et to­hu­tult meel­dib spor­di­vald­kond ning sel­les on pal­ju väl­ja­kut­seid, sa­mas ka vä­ga pal­ju või­ma­lu­si. Noo­re­ma­na meel­di­sid tal­le vä­ga pal­jud spor­dia­lad, prae­gu on pea­mi­selt ak­tiiv­ne loo­du­ses lii­ku­ja.

Eger Ka­ru­se kin­ni­tas, et esi­me­se töö­nä­da­la jä­rel Keh­ras on ta mul­jed po­si­tiiv­sed.

„Väl­ja­kut­seid on, aga töö tun­dub vä­ga äge. Hak­kan kind­las­ti läh­tu­ma Spor­di­maail­ma aren­gu­ka­vast – ku­na see on koos Ani­ja val­la spor­dien­tu­sias­ti­de­ga kok­ku pan­dud ning sel­les on ar­ves­ta­tud nen­de va­ja­dus­te ja hu­vi­de­ga, siis aren­gu­ka­vas on­gi ju nen­de oo­tu­sed Spor­di­maail­ma­le. Meie kõi­ge suu­rem ees­märk on mui­du­gi ter­ved ini­me­sed,“ lau­sus ta.

Möö­du­nud nä­da­lal päl­vis Eger Ka­ru­se Har­ju­maa aas­ta sä­dei­ni­me­se tiit­li. Tun­nus­ta­mi­s­üri­tu­sel Siid­ri­far­mis mär­gi­ti, et ta on ko­gu­kon­da ühen­dav, ins­pi­ree­riv ja vä­si­ma­tu eest­ve­da­ja, kel­le te­ge­vus on olu­li­selt ri­kas­ta­nud nii Rae val­la kui ko­gu Har­ju­maa ha­ri­dus-, kesk­kon­na- ja spor­die­lu. Ta on al­ga­ta­nud pro­jek­te, leid­nud nei­le ra­has­tu­se ja too­nud kok­ku ini­me­si, et ideid el­lu viia.