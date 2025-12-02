Alates 24. novembrist töötab sihtasutuse Anija Valla Spordimaailm tegevjuhina Eger Karuse, kelle sihtasutuse nõukogu valis sellele kohale 11 kandidaadi seast.
Eger Karuse elab Rae valla Peetri külas. Ta on Tartu Ülikoolis õppinud kommunikatsiooni, magistrikraadi omandas haridusinnovatsiooni erialal. On töötanud peamiselt turundus- ja kommunikatsiooni alal ning siseturvalisuse valdkonnas. Viimasel 8 aastal on ta osalenud Maailmakoristuspäeva läbiviimises ja MTÜ Puhta Ilma Koda korraldatud teistes keskkonnaprojektides. Alates 2021. aastast on ta juhtinud MTÜd Kindluse Kool, mis korraldab koolis eelkooli, stipendiumikonkurssi, tänuüritusi, rahastab õpetajate koolitusi.
Alates 2018. aastast on Eger Karuse olnud ka jalgrattakohtunik ning spordiklubi BMX TALLINN MTÜ juhatuse liige ja eestvedaja.
„Mind on eluaeg paelunud ka haridusvaldkond. Tunnen, et Eesti haridussüsteemi annaks korraldada paremini, seetõttu läksin magistrantuuri õppima haridusinnovatsiooni. Lõpetasin selle tänavu ning mul olid ees kaks täiesti eri suundades väga põnevat tööpakkumist, neist üks oli Tallinna ühe gümnaasiumi õppejuhi koht. Tegin valiku siiski Anija Valla Spordimaailma juhi töö kasuks,“ ütles Eger Karuse.
Ta põhjendas, et tohutult meeldib spordivaldkond ning selles on palju väljakutseid, samas ka väga palju võimalusi. Nooremana meeldisid talle väga paljud spordialad, praegu on peamiselt aktiivne looduses liikuja.
Eger Karuse kinnitas, et esimese töönädala järel Kehras on ta muljed positiivsed.
„Väljakutseid on, aga töö tundub väga äge. Hakkan kindlasti lähtuma Spordimaailma arengukavast – kuna see on koos Anija valla spordientusiastidega kokku pandud ning selles on arvestatud nende vajaduste ja huvidega, siis arengukavas ongi ju nende ootused Spordimaailmale. Meie kõige suurem eesmärk on muidugi terved inimesed,“ lausus ta.
Möödunud nädalal pälvis Eger Karuse Harjumaa aasta sädeinimese tiitli. Tunnustamisüritusel Siidrifarmis märgiti, et ta on kogukonda ühendav, inspireeriv ja väsimatu eestvedaja, kelle tegevus on oluliselt rikastanud nii Rae valla kui kogu Harjumaa haridus-, keskkonna- ja spordielu. Ta on algatanud projekte, leidnud neile rahastuse ja toonud kokku inimesi, et ideid ellu viia.