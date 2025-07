Kuusalu Soojuse juhi kohale 7 kandidaati

Kuusalu vallale kuuluva OÜ Kuusalu Soojus juhatuse esimehe/tegevjuhi konkursile esitati 7 kandideerimisavaldust. Kuusalu Soojuse nõukogu valib 9. juulil kandidaatide seast need, keda kutsutakse vestlusele. Konkursikomisjonis on Kuusalu Soojuse nõukogu esimees Raul Valgiste, liikmed Urmas Kirtsi ja Ranno Pool, tegevjuht Kalle Küngas ja valla haldusspetsialist Kair Tammel. Kuusalu Soojuse uus tegevjuht peaks tööle asuma tänavu 1. novembrist. Ettevõtte tegevjuhina 15 aastat töötanud Kalle Küngas on teatanud, et tema enam sellesse ametisse ei kandideeri.