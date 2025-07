Segadus Kuusalu Soojuse soojahinnaga

OÜ Kuusalu Soojus saatis 30. juunil Kuusalu ja Kolga alevike soojatarbijatele teate 1. augustil rakenduvate uute soojahindade kohta ning päev hiljem, 1. juulil, et tühistas hinnamuudatuse. See tekitas mõlema võrgupiirkonna korteriomanike seas segadust ja on küsitud, et mis juhtus.

Kuusalu Soojuse tegevjuht Kalle Küngas selgitas Sõnumitoojale, konkurentsiameti esialgne vastuskiri andis julgust saata uute hindade kohta teade välja kuu viimasel päeval, et need rakenduksid kohe augusti esimesel päeval – seadus nõuab, et muudetud hindadest peab teatama vähemalt 30 päeva ette.

„Oleme mitmel korral saatnud konkurentsiametile uute hindade kohta selgitusi, viimasele pikale selgituskirjale saime vastuse, et aitäh, saadame otsuse 30. juunil. Sõnastus andis arusaama, et viimati kokku lepitud hinnad kooskõlastatakse, ei olnud põhjust selles kahelda. Kuid 30. juuni õhtul kell 19.30 oli konkurentsiametist saadetud teade, et ei kooskõlastata, ja lisatud taas uusi küsimusi. Nägin seda teadet 1. juunil ning kohe saatsime klientidele kirja hinnatõusu tühistamise kohta,“ rääkis ta.

Kuusalu Soojuse praegune soojahind kehtib Kuusalu alevikus alates 2023. aasta juunist, Kolga alevikus 2024. aasta maikuust. Ettevõte esitas nii Kuu-salu kui ka Kolga kaugküttepiirkondade hinnatõusuks konkurentsiametile taotluse novembris 2024.

Konkurentsiamet on uusi hindu analüüsinud üle poole aasta. Kõrgemaid soojahindu on taotletud elektri- ja enamiku kaupade-teenuste oluliselt kallimaks muutunud hindade tõttu. Samal põhjusel taotleti konkurentsiametilt ka vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnatõusu, mida menetleti seal ligi poolteist aastat. Kuusalu Soojuse uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad hakkasid kehtima tänavu mais.

Kalle Küngas kommenteeris soojahinna tõusust kiirustades saadetud teavituse kohta, et see küll tekitas segadust, kuid seadust ei rikutud: „Veeteenuste osutamist reguleerivas seaduses on kirjas, et hinnamuudatustest tuleb tarbijaid teavitada pärast konkurentsiameti otsust ja 30 päeva enne kehtima hakkamist. Kaugküttaseadus on vastu võetud varem, selles pole soojahinna tõusu kohta märgitud, et teavitama peab pärast konkurentsiameti otsust, on vaid 30 päeva etteteatamise nõue.“

Kuusalu Soojuse tegevjuht lisas, et soojahindade osas tuleb veel selgitada ja vaielda, 30. juunil saadetud kirjas küsitakse täpsustusi mõlema katlamaja tegevuskulude kohta.

„Konkurentsiameti eesmärk on saada tarbijale soodne hind, samas ka sooja tootva ettevõtte jätkusuutlikkus ja põhjendatud edukus,“ lausus ta.

Juuni alguses käisid konkurentsiameti esindajad seoses soojahinna teemaga Kuusalu vallamajas, kus kohtusid vallavanema Terje Kraanvelti, abivallavanema Ranno Pooli, haldusjuhi Andres Põdra ja Kuusalu Soojuse juhi Kalle Küngasega.

Vallavanem Terje Kraanvelt ütles, et kohtumine oli kantud võimaluste otsimise vaimust: „Konkurentsiameti töötajad soovisid selgitusi taotletud hindade kohta. Vallavalitsuse seisukoht on, et tagada tuleb soojatootja jätkusuutlikkus ja tõrgeteta teenus. Selgitasime asjaolusid, konkurentsiameti esindajad andsid Kuusalu Soojusele võimaluse taotlust täiendada 17. juuniks.“

Kalle Küngas märkis, et need hinnad, mis 30. juunil tarbijaile saadeti ja järgmisel päev tühistati, olid Kuusalu aleviku osas esialgsest taotlusest väiksemad, Kolga aleviku osas esialgsest suuremad. Muutus tehti tema sõnul sellest, et konkurentsiameti soovitusel tuli muuta üldiste, mitte konkreetse katlamaja, kulutuste jaotamise põhimõtet.

Tänavu kevadel teatas Kuusalu Soojuse juht, et uute hindade pikaleveninud kooskõlastamise tõttu on ettevõte jäänud ligikaudu 70 000 euroga kahjumisse. Nüüd sõnas, et tänu vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatõusule enam kahjumit juurde ei teki, kulud ja tulud on enamvähem võrdsed.

Kuusalu aleviku võrgupiirkonnas on soojahind ilma käibemaksuta praegu 94,89 eurot, koos juulist kehtiva uue käibemaksuga 117,66 eurot megavatt-tunni eest ning Kolga võrgupiirkonnas ilma käibemaksuta 98,75 eurot, koos uue käibemaksuga 122,45 eurot megavatt-tunni eest.