Lau­päe­val, 14. juu­nil kü­las­ta­sid Keh­ra muu­seu­mi maa­kon­na mä­lu­män­gu­de kor­ral­da­jad Ten­no Si­va­di ja Al­lar Vii­vik ning Keh­ra kü­las elav mä­lu­män­gur Rein Lau­mets, kes and­sid muu­seu­mi­le Har­ju­maa mä­lu­män­gu­meist­ri­võist­lus­te rän­dau­hin­na Mõt­lev Mats.

Mõt­le­va Mat­si, mis oli Mne­mof­rii­gi rän­dau­hind aas­ta­tel 1999-2024, mõt­le­sid väl­ja Rein Lau­mets ja Ten­no Si­va­di, me­tal­list ku­ju­ke val­mis­ta­ti Ten­no Si­va­di ka­van­di jär­gi Koo­pe­raa­to­ris.

Har­ju­maal 25 aas­tat rän­na­nud au­hin­na­le on kan­tud kõi­gi Mne­mof­rii­gil võit­jaks tul­nud män­gi­ja­te ni­med. Sel­le jaoks tu­li au­hin­da va­he­peal te­ha suu­re­maks, pui­to­sa jät­ka­ti. Mõt­lev Mats kaa­lub 6,5 ki­lo.

Eel­mi­sel sü­gi­sel tea­ta­sid Ten­no Si­va­di ja Al­lar Vii­vik, et lõ­pe­ta­vad Mne­mof­rii­gi kor­ral­da­mi­se. Rän­dau­hind ot­sus­ta­ti an­da Keh­ra muu­seu­mi­le.

„Mei­le on see suur au. Et oma tee­kon­na lõ­pe­ta­nud au­hind too­di just mei­le ega vii­dud Har­ju­maa muu­seu­mi Kei­las­se, põh­jen­da­ti sel­le­ga, et Ani­ja val­la võist­kond on võit­nud kõi­ge roh­kem – 6 kor­da. Kõi­gil kor­da­del on võist­kon­nas ol­nud Rein Lau­mets, tei­sed män­gi­jad on va­he­tu­nud,“ üt­les Keh­ra muu­seu­mi te­gev­juht An­ne Oruaas, kes on ka ise ol­nud Mne­mo­frii­gil Ani­ja val­la võist­kon­nas ning rän­dau­hin­nal on te­ma ni­mi võit­ja­na kir­jas ka­hel kor­ral.

Har­ju­maa mä­lu­män­gu meist­ri­võist­lu­sed on toi­mu­nud igal aas­tal ok­toob­ris, vii­ma­sed vä­he­malt küm­me­kond aas­tat Kuu­sa­lus. Möö­du­nud sü­gi­sel, kui se­ni­sed kor­ral­da­jad olid tea­ta­nud, et loo­bu­vad, lep­pi­sid poo­le män­gu jä­rel esi­koh­ta ja­ga­nud Enn Kirs­man Kuu­sa­lu val­la ja Ind­rek Sa­lis Sa­ku võist­kon­nast kok­ku – kes või­dab, kor­ral­dab järg­mi­se Mne­mof­rii­gi.

„Ku­na või­tis Sa­ku, läk­si­me lah­ku tead­mi­se­ga, et Ind­rek Sa­lis kor­ral­dab. Meie jäi­me tei­seks ja küllap mi­na ai­tan lä­bi viia,“ lau­sus Enn Kirs­man.

Ta li­sas, et edas­pi­di järg­neb mä­lu­mäng ilm­selt põ­hi­mõt­tel, et järg­mi­se kor­ral­dab võit­ja: „Toi­mu­mis­koh­ta tõe­näo­li­selt ei muu­da. On har­ju­tud, et ala­ti on toi­mu­nud ok­toob­ri esi­me­sel nä­da­la­va­he­tu­sel ja Kuu­sa­lus.“