Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su vii­ma­sel is­tun­gil, mis toi­mus nel­ja­päe­val, 16. ok­toob­ril, kin­ni­ta­ti val­la tee­hoiu­ka­va aas­ta­teks 2025-2028. Ka­vas on kir­jas käe­so­le­va aas­ta in­ves­tee­rin­gud val­la­tee­des­se ning teed, mis on ka­vas viia must­kat­te al­la kol­mel järg­mi­sel aas­tal, li­sa­tud on ka töö­de prog­noo­si­ta­vad mak­su­mu­sed.

Tä­na­vu ku­lus val­laee­lar­vest tee­de re­mon­ti­mi­seks 112 611 eu­rot. Sel­le eest free­si­ti ja pin­na­ti Kau­nis­saa­re kü­las Kau­nis­saa­re teest kolm lõi­ku, kok­ku 1665 meet­rit.

Järg­mi­sel aas­tal on ka­vas tee­de-ehi­tus­se in­ves­tee­ri­da kok­ku 339 720 eu­rot. Keh­ras free­si­tak­se ja as­fal­tee­ri­tak­se 296 meet­rit kõn­ni­teed Las­te tä­na­val, 401 meet­rit Aia tä­na­vast koos kõn­ni­tee­ga ning 162 meet­rit Met­sa tä­na­vat. Li­saks saa­vad mus­ta kat­te 780 meet­rit Pil­la­pa­lu-Aeg­vii­du teest Pil­la­pa­lu kü­las ning 1450 meet­rit Paa­si­ku-Lau­ris­to teest Ani­ja ja Kuu­se­mäe kü­las.

2027. aas­tal on Keh­ras ka­vas meet­ri võr­ra laien­da­da ja as­fal­tee­ri­da 380 meet­ri ula­tu­ses C. R. Ja­kob­so­ni tä­na­vat, osa­li­selt as­fal­tee­ri­da ter­vi­se­kes­ku­se park­la, ehi­ta­da ja as­fal­tee­ri­da 350 meet­rit Pro­me­naa­di kõn­ni­teed ning ra­ja­da 525 meet­rit kerg­liik­lus­teed Üle­jõe tee äär­de. Leht­met­sa kü­la Vai­nu teel on ka­vas pro­jek­tee­ri­da ja ehi­ta­da 431 meet­rit as­falt­teed koos truu­pi­de ja ma­ha­sõi­tu­de ning kraa­vi­tu­se­ga. Aas­ta kõi­gi in­ves­tee­rin­gu­te ko­gu­mak­su­mu­seks on ar­ves­ta­tud 374 000 eu­rot.

2028. aas­tal on tee­de ehi­ta­mi­seks ja re­konst­ruee­ri­mi­seks ka­van­da­tud 342 480 eu­rot. Sel­le eest on ka­vas Keh­ras re­konst­ruee­ri­da 220 meet­rit Aian­di tä­na­vat, seal­hul­gas ra­ja­da uus ris­tu­mi­ne Ko­se maan­tee­ga. Leht­met­sa kü­las on plaa­nis as­fal­tee­ri­da 155 meet­rit Las­teaia teed. Pin­na­tud must­kat­te peak­sid saa­ma 560 meet­rit Än­ni teed Pil­la­pa­lus, 510 meet­rit Kal­da tä­na­vat Aeg­vii­dus ning 400 meet­rit Ko­se maan­teest Ala­ve­res. Uue as­fal­di­kat­te al­la plaa­ni­tak­se viia Keh­ras Coo­pi ja Gros­si kaup­lus­te va­he­li­ne park­la ning Aeg­vii­dus 400 meet­rit Ne­li­jär­ve puh­ke­kes­ku­se­ni vii­vat teed.

Abi­val­la­va­nem Priit Va­ba­mäe sel­gi­tas, et tee­hoiu­ka­vas 2026. aas­taks et­te näh­tud töö­deks ka­van­da­tak­se ra­ha järgmise aas­ta ee­lar­ves­se, kuid täp­sed mak­su­mu­sed sel­gu­vad pä­rast han­ge­te lä­bi­vii­mist. Tee­hoiu­kav­va 2027. ja 2028. aas­taks pla­nee­ri­tu vaa­tab uus vo­li­ko­gu igal aas­tal üle ning neis võib tul­la va­ja­dus­põ­hi­seid muu­da­tu­si.