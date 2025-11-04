Anija vallavolikogu eelmise koosseisu viimasel istungil, mis toimus neljapäeval, 16. oktoobril, kinnitati valla teehoiukava aastateks 2025-2028. Kavas on kirjas käesoleva aasta investeeringud vallateedesse ning teed, mis on kavas viia mustkatte alla kolmel järgmisel aastal, lisatud on ka tööde prognoositavad maksumused.
Tänavu kulus vallaeelarvest teede remontimiseks 112 611 eurot. Selle eest freesiti ja pinnati Kaunissaare külas Kaunissaare teest kolm lõiku, kokku 1665 meetrit.
Järgmisel aastal on kavas teede-ehitusse investeerida kokku 339 720 eurot. Kehras freesitakse ja asfalteeritakse 296 meetrit kõnniteed Laste tänaval, 401 meetrit Aia tänavast koos kõnniteega ning 162 meetrit Metsa tänavat. Lisaks saavad musta katte 780 meetrit Pillapalu-Aegviidu teest Pillapalu külas ning 1450 meetrit Paasiku-Lauristo teest Anija ja Kuusemäe külas.
2027. aastal on Kehras kavas meetri võrra laiendada ja asfalteerida 380 meetri ulatuses C. R. Jakobsoni tänavat, osaliselt asfalteerida tervisekeskuse parkla, ehitada ja asfalteerida 350 meetrit Promenaadi kõnniteed ning rajada 525 meetrit kergliiklusteed Ülejõe tee äärde. Lehtmetsa küla Vainu teel on kavas projekteerida ja ehitada 431 meetrit asfaltteed koos truupide ja mahasõitude ning kraavitusega. Aasta kõigi investeeringute kogumaksumuseks on arvestatud 374 000 eurot.
2028. aastal on teede ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks kavandatud 342 480 eurot. Selle eest on kavas Kehras rekonstrueerida 220 meetrit Aiandi tänavat, sealhulgas rajada uus ristumine Kose maanteega. Lehtmetsa külas on plaanis asfalteerida 155 meetrit Lasteaia teed. Pinnatud mustkatte peaksid saama 560 meetrit Änni teed Pillapalus, 510 meetrit Kalda tänavat Aegviidus ning 400 meetrit Kose maanteest Alaveres. Uue asfaldikatte alla plaanitakse viia Kehras Coopi ja Grossi kaupluste vaheline parkla ning Aegviidus 400 meetrit Nelijärve puhkekeskuseni viivat teed.
Abivallavanem Priit Vabamäe selgitas, et teehoiukavas 2026. aastaks ette nähtud töödeks kavandatakse raha järgmise aasta eelarvesse, kuid täpsed maksumused selguvad pärast hangete läbiviimist. Teehoiukavva 2027. ja 2028. aastaks planeeritu vaatab uus volikogu igal aastal üle ning neis võib tulla vajaduspõhiseid muudatusi.