Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teatab, et augustis algavad Anija vallas metsise Kõrve ja Niinsoni püsielupaikades veerežiimi taastamistööd, et parandada ohustatud linnuliigi seisundit ja toetada soometsade looduslikkust. Tööd kestavad novembri lõpuni.
Kõrve püsielupaik on Vikipalu külas ning Niinsoni elupaik Vikipalu ja Pillapalu külas. Tööd korraldab RMK, rahastab Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.
RMK looduskaitsespetsialist Triin Leetmaa selgitab, et metsise püsimajäämiseks on vajalik hoida tema elupaigad võimalikult looduslähedasena: „Loodusliku veerežiimi taastamine aitab soometsadel ja neile iseloomulikul taimestikul taastuda ning kompenseerib kaitseväe keskpolügooni tegevuse mõju elustikule.“
Mõlemas püsielupaigas likvideeritakse kuivenduskraave kokku 30 kilomeetri ulatuses. Kõrve alale ehitatakse 48 ja Niinsoni alale 33 pinnasepaisu. Ka rekonstrueeritakse sealsetel metsateedel teekraave ja -truupe. Väljaspool taastamisalasid paiknevate maaparandussüsteemide töö tagamiseks eemaldatakse eelvooludest setteid ja koprapaisusid. Esmalt töötatakse Kõrve püsielupaigas, seejärel Niinsoni alal.
Triin Leetmaa sõnul võib Kõrve objektiga seoses esineda ajutisi liikluspiiranguid eelkõige truubitööde ja teekraavide puhastamise ajal: „Tee sulgemine kestab pigem pool päeva, mitte rohkem. Jagame kindlasti avalikkusele aegsasti infot ning palume liiklejatelt mõistvat suhtumist ja tähelepanelikkust tööde piirkonnas.“
Niinsoni tööde ajal teid ei suleta, kuid Jõemäe teel liiguvad kokkuveotraktorid. Mõlema ala puhul kasutatakse metsateid raiutud puidu veoks.
Triin Leetmaa lisab, et teed püütakse tööperioodil hoida läbitavatena ja korrastatakse pärast tööde lõppu.
Nii Kõrve kui ka Niinsoni püsielupaigad on Eestis kaitse alla võetud 2005. aastast.