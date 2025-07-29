Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) tea­tab, et au­gus­tis al­ga­vad Ani­ja val­las met­si­se Kõr­ve ja Niin­so­ni pü­sie­lu­pai­ka­des vee­režii­mi taas­ta­mis­tööd, et pa­ran­da­da ohus­ta­tud lin­nu­lii­gi sei­sun­dit ja toe­ta­da soo­met­sa­de loo­dus­lik­kust. Tööd kes­ta­vad no­vemb­ri lõ­pu­ni.

Kõr­ve pü­sie­lu­paik on Vi­ki­pa­lu kü­las ning Niin­so­ni elu­paik Vi­ki­pa­lu ja Pil­la­pa­lu kü­las. Tööd kor­ral­dab RMK, ra­has­tab Rii­gi Kait­sein­ves­tee­rin­gu­te Kes­kus.

RMK loo­dus­kait­ses­pet­sia­list Triin Leet­maa sel­gi­tab, et met­si­se pü­si­ma­jää­mi­seks on va­ja­lik hoi­da te­ma elu­pai­gad või­ma­li­kult loo­dus­lä­he­da­se­na: „Loo­dus­li­ku vee­režii­mi taas­ta­mi­ne ai­tab soo­met­sa­del ja nei­le ise­loo­mu­li­kul tai­mes­ti­kul taas­tu­da ning kom­pen­see­rib kait­se­väe kesk­po­lü­goo­ni te­ge­vu­se mõ­ju elus­ti­ku­le.“

Mõ­le­mas pü­sie­lu­pai­gas lik­vi­dee­ri­tak­se kui­ven­dusk­raa­ve kok­ku 30 ki­lo­meet­ri ula­tu­ses. Kõr­ve ala­le ehi­ta­tak­se 48 ja Niin­so­ni ala­le 33 pin­na­se­pai­su. Ka re­konst­ruee­ri­tak­se seal­se­tel met­sa­tee­del teek­raa­ve ja -truu­pe. Väl­jas­pool taas­ta­mi­sa­la­sid paik­ne­va­te maa­pa­ran­dus­süs­tee­mi­de töö ta­ga­mi­seks ee­mal­da­tak­se eel­voo­lu­dest set­teid ja kop­ra­pai­su­sid. Es­malt töö­ta­tak­se Kõr­ve pü­sie­lu­pai­gas, see­jä­rel Niin­so­ni alal.

Triin Leet­maa sõ­nul võib Kõr­ve ob­jek­ti­ga seo­ses esi­ne­da aju­ti­si liik­lus­pii­ran­guid eel­kõi­ge truu­bi­töö­de ja teek­raa­vi­de pu­has­ta­mi­se ajal: „Tee sul­ge­mi­ne kes­tab pi­gem pool päe­va, mit­te roh­kem. Ja­ga­me kind­las­ti ava­lik­ku­se­le aeg­sas­ti in­fot ning pa­lu­me liik­le­ja­telt mõist­vat suh­tu­mist ja tä­he­le­pa­ne­lik­kust töö­de piir­kon­nas.“

Niin­so­ni töö­de ajal teid ei su­le­ta, kuid Jõe­mäe teel lii­gu­vad kok­ku­veot­rak­to­rid. Mõ­le­ma ala pu­hul ka­su­ta­tak­se met­sa­teid raiu­tud pui­du veoks.

Triin Leet­maa li­sab, et teed püü­tak­se töö­pe­rioo­dil hoi­da lä­bi­ta­va­te­na ja kor­ras­ta­tak­se pä­rast töö­de lõp­pu.

Nii Kõr­ve kui ka Niin­so­ni pü­sie­lu­pai­gad on Ees­tis kait­se al­la võe­tud 2005. aas­tast.