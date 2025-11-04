Raasiku vallavalitsus kinnitas 13. oktoobril vallavalitsuse juurde moodustatud alalise laste ja perede komisjoni koosseisu. Komisjoni esimees on vallavanem ja koordinaator perede- ja ennetustööspetsialist ning liikmed haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja, piirkonna noorsoopolitseinik, Raasiku perearst, lastekaitsespetsialist ja Raasiku noortekeskuse noorsootöötaja. Vajadusel võib komisjon oma töösse kaasata vastava eriala spetsialiste, eksperte, konsultante või muid vastavate eriteadmistega isikuid. Vastavalt komisjoni varem kehtestatud põhimäärusele on laste ja perede komisjon moodustatud vallavalitsuse juurde lastega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjoni peamine ülesanne on teha vallavalitsusele ettepanekuid laste ja perede heaolu, toimetulekut ning vanemlust toetavate tegevuste ja teenuste algatamiseks ning ennetustöö korraldamiseks.