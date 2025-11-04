Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kin­ni­tas 13. ok­toob­ril val­la­va­lit­su­se juur­de moo­dus­ta­tud ala­li­se las­te ja pe­re­de ko­mis­jo­ni koos­sei­su. Ko­mis­jo­ni esi­mees on val­la­va­nem ja koor­di­naa­tor pe­re­de- ja en­ne­tus­töös­pet­sia­list ning liik­med ha­ri­dus- ja sot­siaa­lo­sa­kon­na ju­ha­ta­ja, piir­kon­na noor­soo­po­lit­sei­nik, Raa­si­ku pe­rearst, las­te­kait­ses­pet­sia­list ja Raa­si­ku noor­te­kes­ku­se noor­soo­töö­ta­ja. Va­ja­du­sel võib ko­mis­jon oma töös­se kaa­sa­ta vas­ta­va eria­la spet­sia­lis­te, eks­per­te, kon­sul­tan­te või muid vas­ta­va­te eri­tead­mis­te­ga isi­kuid. Vas­ta­valt ko­mis­jo­ni va­rem keh­tes­ta­tud põ­hi­mää­ru­se­le on las­te ja pe­re­de ko­mis­jon moo­dus­ta­tud val­la­va­lit­su­se juur­de las­te­ga seo­tud kü­si­mus­te la­hen­da­mi­seks. Ko­mis­jo­ni pea­mi­ne üle­san­ne on te­ha val­la­va­lit­su­se­le et­te­pa­ne­kuid las­te ja pe­re­de heao­lu, toi­me­tu­le­kut ning va­nem­lust toe­ta­va­te te­ge­vus­te ja tee­nus­te al­ga­ta­mi­seks ning en­ne­tus­töö kor­ral­da­mi­seks.