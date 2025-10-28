Kuusalu kooli vastvalminud liginullenergiahoones algasid teisipäeval, 28. oktoobril koolitunnid, nagu oli lubatud enne koolivaheaega. Kool korraldas pühapäeval, 26. oktoobril liginullenergiahoones avatud uste päeva. Direktor Maia Alumaa rääkis, et huvilisi oli väga palju, käidi uudistamas peredega, oli vilistlasi ja endisi töötajaid. „Kiideti ja öeldi, et oleks tahtnud ise ka sellises majas õppida. Tuleks mõelda, kuidas pakkuda täiskasvanutele samuti võimalust neis ruumides tegutsemiseks, kujundada tõeline kogukonnakool,“ lausus direktor.