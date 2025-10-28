Kuu­sa­lu koo­li vast­val­mi­nud li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­nes al­ga­sid tei­si­päe­val, 28. ok­toob­ril koo­li­tun­nid, na­gu oli lu­ba­tud en­ne koo­li­va­heae­ga. Kool kor­ral­das pü­ha­päe­val, 26. ok­toob­ril li­gi­nul­le­ner­gia­hoo­nes ava­tud us­te päe­va. Di­rek­tor Maia Alu­maa rää­kis, et hu­vi­li­si oli vä­ga pal­ju, käi­di uu­dis­ta­mas pe­re­de­ga, oli vi­list­la­si ja en­di­si töö­ta­jaid. „Kii­de­ti ja öel­di, et oleks taht­nud ise ka sel­li­ses ma­jas õp­pi­da. Tu­leks mõel­da, kui­das pak­ku­da täis­kas­va­nu­te­le sa­mu­ti või­ma­lust neis ruu­mi­des te­gut­se­mi­seks, ku­jun­da­da tõe­li­ne ko­gu­kon­na­kool,“ lau­sus di­rek­tor.